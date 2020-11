GmbH-Geschäftsführer-Tag 2020: Zum ersten Mal digital

Die Corona-Pandemie erfordert von Tagungsveranstaltern ein Umdenken. Immer mehr Messen und Veranstaltungen weichen in die digitale Welt aus. Auch in der aktuellen Lage ist das Interesse von GmbH-Geschäftsführern, GmbH-Gesellschaftern und ihren rechtlichen und steuerlichen Beratern an Impulsen für eine erfolgreiche Unternehmensführung – gerade vor dem Corona-Hintergrund – unvermindert groß.

Anstelle des klassischen GmbH-Geschäftsführer-Tags mit begleitender Messe im Kölner Gürzenich, findet die Veranstaltung aufgrund der Pandemie erstmals digital statt.

Am 17. und 18.11.2020, jeweils ab 13:45 Uhr, haben die Teilnehmer die Möglichkeit, acht für GmbH-Geschäftsführer interessante Vorträge per Live-Stream am heimischen PC zu verfolgen. Zu jedem Vortrag können über einen Live-Chat Fragen an den Referenten gestellt werden, die er im Anschluss an seinen Vortrag beantwortet.

Alle Teilnehmer erhalten im Anschluss an die Veranstaltung Zugang zur Video-Aufzeichnung der Vorträge und dem Live-Chat zwischen den Referenten und den Teilnehmern. So können sie das Know-how der Referenten auch nach der Veranstaltung (on demand) abrufen.

Abgesehen von diesen Vorteilen sparen die Teilnehmer Zeit und Geld, denn Reiseaufwand und Reisekosten fallen nicht an.

Die Themen

In den acht Webinaren werden relevante Themen für GmbH-Praktiker und ihre Berater behandelt, z.B. in den Bereichen Digitalisierung, Arbeitsrecht und Finanzen. Unter anderem wird der Bestseller-Autor und Keynote Speaker Dirk Kreuter einen Vortrag zum Thema „Psychologische Sprachmuster in der (Kunden-)Kommunikation“ halten. Unser gmbhchef.experte Helge von Hagen von der 7x7finanz GmbH behandelt das Thema „Altersvorsorge wird grün“.

