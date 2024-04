Gehalts-Check für GmbH-Geschäftsführer

Alljährlich veröffentlicht die BBE media eine Studie zu den Geschäftsführer-Vergütungen in der deutschen Wirtschaft. Aufgeteilt nach Wirtschaftszweigen und Branchen finden (Gesellschafter-)Geschäftsführer hier belastbare Informationen für die Anpassung ihrer ihrer Vergütung – also aller Bestandteile wie Festgehalt, Tantieme, betriebliche Altersvorsorge usw. – im anstehenden Jahr. So auch jüngst geschehen mit der 29. Auflage “GmbH-Geschäftsführer-Vergütungen 2024”. Da auch Fiskus und Rechtsprechung die Studien inzwischen heranziehen, um die Angemessenheit von Vergütungen zu beurteilen, sind die Angaben in der Studie von hohem Wert für Geschäftsführer. Sie können so Nachzahlungen wegen verdeckter Gewinnausschüttung vermeiden. Das spart neben Geld auch Zeit und Nerven.

Um diese Qualität zu gewährleisten führt die BBE media in Zusammenarbeit mit ihren Partnern, zu denen auch der VSRW-Verlag und damit das gmbhchef-Magazin gehören, alljährlich bis Ende August eine Umfrage durch, an der alle (Gesellschafter-)Geschäftsführer teilnehmen können. Wir empfehlen dringend, auch in diesem Jahr daran teilzunehmen. Sie erhalten exklusiv nach Abschluss der Erhebung automatisch für jeden ausgefüllten Fragebogen einen Bericht mit den wichtigsten Auswertungsergebnissen.

Zur Teilnahme füllen Sie einfach den heruntergeladenen Fragebogen gemäß der Anweisungen auf dem Dokument vollständig aus und senden ihn per E-Mail oder Post an uns weiter. Verwenden Sie für den Postweg bitte die folgende Anschrift:

VSRW-Verlag GmbH

Rolandstraße 48

53179 Bonn