7 Tipps um als (Klein-)Unternehmer die richtige Versicherung zu finden

Die Wahl der richtigen Versicherungen kann eine schwierige Aufgabe sein. Das Angebot ist riesig und es ist nicht ohne weiteres ersichtlich, welche Versicherung man unbedingt benötigt und welche nur ein hilfreiches Extra ist. Vor allem für selbstständige Unternehmer ist die Auswahl der richtigen Angebote von wesentlicher Bedeutung. „Gerade für Klein- und Kleinstunternehmer kann die Auswahl der richtigen Gewerbeversicherung eine entscheidende Rolle spielen, um das Geschäft abzusichern und um Risiken zu minimieren“, sagt beispielsweise Payam Rezvanian, Kenner des Versicherungsmarkts und Mitglied der Geschäftsleitung des digitalen Versicherungsmaklers Finanzchef24. Betroffene, die gerade eine Versicherung suchen, sollten sieben Punkte beachten, um bei der Auswahl von Produkten und Berater die richtigen Entscheidung zu treffen.

1. Alle Betriebe haben individuelle Anforderungen

Die Frage nach der richtigen Versicherung lässt sich meist nicht pauschal beantworten. Es gibt keine Lösung, die ohne weiteres für jedes Unternehmen anwendbar ist. Daher ist Vorsicht geboten, wenn ein Versicherungsberater umfassende Absicherung verspricht, ohne den Betrieb zu kennen, der versichert werden soll. Es braucht eine Analyse der Risiken der jeweiligen Firma, um die optimalen Produkte für ihre Bedürfnisse zu finden. Eine zu oberflächliche Auseinandersetzung mit individuellen Anforderungen und Versicherungslösungen kann verheerende Folgen haben, wenn etwa der Versicherer im Schadensfall nicht zahlt, weil beispielsweise Ausschlusskriterien nicht berücksichtigt wurden. Unternehmer sollten also darauf achten, dass ihr Berater und/oder sie selbst sich genügend Zeit nehmen.

2. Eile und Druck sind Warnsignale

Seriöse Versicherungsmakler nehmen sich Zeit für ihre Kunden, um deren Anforderungen und Wünsche vollständig zu verstehen und darauf basierend die richtige Lösung zu ermitteln. Dazu gehört es auch, im Nachgang des ersten Gesprächs für weitere Fragen zur Verfügung zu stehen. Es ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn Makler Fristen stellen oder mit Druck versuchen, eine Unterschrift zu erzwingen. Nehmen Sie sich die Zeit, die Sie brauchen, seriöse Berater werden das akzeptieren.

3. Qualifikationen und Vertrauen als Basis der Zusammenarbeit

Unabhängige Makler haften für die Folgen ihrer Beratung und der vermittelten Dienstleister. Dementsprechend sollten sie ein Eigeninteresse daran haben, fachlich auf dem neuesten Stand zu sein und sorgfältig zu arbeiten. Dennoch ist es immer eine gute Idee, sich über einen möglichen Berater im Vorfeld zu informieren. Online-Foren und Business-Netzwerke wie Xing oder LinkedIn sind hier gute Möglichkeiten. Alternativ kann bei Geschäftspartnern, auf geschäftlichen Veranstaltungen oder im privaten Umfeld nachgefragt werden, ob es Empfehlungen gibt. Ganz entscheidend ist, dass man seinem Makler vertraut. Dieser sollte ehrlich damit umgehen, wenn er Fragen nicht beantworten kann oder in einzelnen Themenbereichen über unzureichende Kompetenzen verfügt.

4. Breites Produktangebot: Versicherungsarten

Ein guter Berater für Gewerbeversicherungen sollte eine große Palette an Produkten anbieten, mit denen er verschiedenen Betrieben mit ihren individuellen Risiken und Ansprüchen gerecht werden kann. Typische Versicherungen sind Betriebs- und Produkthaftpflicht, Cyber-, Geschäftsinhalts- und Betriebsunterbrechungsversicherung sowie spezifische Angebote für einzelne Branchen und Tätigkeitsfelder. Wenn der Abschluss und die Verwaltung allter Versicherungen über einen zentralen Punkt läuft, erleichtert das die Übersicht und ggf. zukünftige Ergänzungen der abgeschlossenen Leistungen.

5. Breites Produktangebot: Anbieter

Nicht nur bei der Art der Versicherung auch bei den Anbietern sollte der Versicherungsberater eine größere Auswahl haben. Das ist schon deshalb sinnvoll, weil einige Versicherungsanbieter den Fokus auf eine bestimmte Branche legen. Allgemein gewährleistet ein breites Angebot aber auch eine möglichst genau an die Anforderungen des zu versichernden Unternehmens angepasste Auswahl der geeignetsten Produkte. Zudem erleichtert es die Beurteilung des Preis-Leistungs-Verhältnisses.

6. Schnelle Erreichbarkeit

Es ist natürlich stets wünschenswert, wenn man als Unternehmer möglichst schnell Kontakt zu seinem Versicherungsmakler aufnehmen kann, sobald sich eine Frage ergibt. Ob per Telefon, E-Mail oder – bei größeren Anbietern – Chatbot, eine einfache und direkte Kommunikation erleichtert beiden Seiten die Arbeit. Umso schneller können dann auch die richtige Versicherung abgeschlossen und neue Aufgaben angegangen werden. Bei modernen digitalen Anbietern ist es schon in wenigen Minuten möglich eine gültige Versicherung abzuschließen. Das ist besonders praktisch, wenn kurzfristig Genehmigungen benötigt werden, die an den Abschluss bestimmter Versicherungen gekoppelt sind.

7. Der Schadensfall

Auch im unglücklichen Fall eines Schadens steht ein guter Makler an der Seite seiner Kunden. Er unterstützt diese auch über den Abschluss der Versicherung hinaus, wenn es etwa bei der Abwicklung eines Falls Fragen gibt.