In der Ausgabe 3/2021 haben wir für Sie viele nützliche Tipps und Ratschläge für eine erfolgreiche Unternehmensführung gesammelt. Zudem erfahren Sie in einem Interview mit Kanzlerkandidat Olaf Scholz welche wirtschaftlichen Ziele die SPD verfolgt und was Unternehmer*innen zukünftig erwarten können.

Weitere TOP-Themen sind dieses Mal:

BGM post-Corona: Kein BGM ist keine Option

COVID-19-Pandemie: Mutinjektion für Mitarbeitende

Betriebsrentenstärkungsgesetz 2022: Regelungen rechtzeitig umsetzen

Mit Sonnenenergie den Fortschritt in Afrika fördern: Wirtschaftsförderung außerhalb Europas als Katalysator zum Erfolg

