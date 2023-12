Unternehmensnachfolge: PMPG – wir unterstützen Sie bei der Unternehmensnachfolge

Wenn die eigenen Kinder den kleinen elterlichen Betrieb bzw. die im Laufe der Jahrzehnte zu einem mittelständischen Unternehmen gewachsene Firma nicht übernehmen wollen und sich auch kein Mitarbeiter für die Weiterführung findet, muss sich der Inhaber innerhalb der Branche nach einem geeigneten Nachfolger umsehen. Und das ist häufig keine leichte Aufgabe, denn auf der einen Seite soll ein angemessener Kaufpreis erzielt werden und auf der anderen Seite geht es bei dem Verkauf nicht selten um das Lebenswerk, das man in gute Hände abgeben möchte. Es sind also monetäre und emotionale Aspekte zu berücksichtigen – ganz abgesehen von den vielen bürokratischen Hürden.

Auf den richtigen Zeitpunkt kommt es an

Um hohe Abschläge auf den Kaufpreis des Unternehmens zu vermeiden, sollte der Zeitpunkt des Verkaufs optimal durchdacht sein: Nicht zu früh, wenn z.B. der Lebensabend noch nicht finanziell abgesichert ist, aber auch nicht zu spät, weil noch keine Nachfolgestrategie existiert. Zudem können zwei bis drei Jahre vor dem Verkauf Maßnahmen eingeleitet werden, die das Bilanzbild des Targets verbessern und somit den Kaufpreis erhöhen.

Mit Profis sind Sie immer gut beraten

Wer beim Firmenverkauf von Anfang an alles richtig machen will, sollte auf die professionelle Unterstützung von PMPG setzen. Die Steuer- und Rechtsprofis beraten Sie in allen steuerlichen Angelegenheiten rund um den Verkauf und arbeiten innerhalb des großen PMPG-Kompetenznetzwerks mit Experten aus den Fachbereichen Steuerberatung, Wirtschaftsrecht, Unternehmensberatung und Unternehmensnachfolge eng zusammen. So erhalten Sie alle erforderlichen Leistungen aus einer Hand.

Sichere Verkaufsabwicklung

Vom Erstgespräch bis zum Vertragsabschluss begleiten Sie die Berater auf Wunsch bei jedem Schritt des Transaktionsprozesses. Das PMPG-Dienstleistungsangebot umfasst die Ermittlung des Kaufpreises, die Entwicklung einer zielführenden Vermarktungsstrategie, die Zusammenstellung sämtlicher relevanter Unterlagen, die Sondierung der Interessenten sowie das Führen der Verhandlungsgespräche. Und auch der potenzielle Käufer kann von den PMPG-Leistungen profitieren, z.B. wenn es um die Finanzierung des geplanten Unternehmenskaufs geht. Sind sich Verkäufer und Käufer einig, setzt ein PMPG-Rechtsanwalt

den Kaufvertrag auf.

Nachfolger finden

Die gute PMPG-Vernetzung in der Region hat auch den großen Vorteil, dass sich in vielen Fällen der geeignete Nachfolger im eigenen Mandantenkreis finden lässt. Der bereits bestehende Kontakt zu einem potenziellen Firmenkäufer und das Wissen über seine Wirtschaftsstrategie sind zusätzliche Vorteile beim Verkauf, denn bei einer Unternehmenstransaktion geht es nicht zuletzt auch darum, die Arbeitsplätze der Mitarbeiter zu erhalten und sicherzustellen, dass treue Stammkunden auch unter der neuen Firmenführung weiterhin bestens betreut werden.

Tipps zur Fehlervermeidung

Inhaber tragen sich oft mehrere Jahre mit dem Gedanken, das eigene Unternehmen zu verkaufen – Jahre, in denen sie Investitionen in den Betrieb scheuen, weil sie befürchten, das investierte Geld über den Kaufpreis nicht wieder zurückzubekommen. Das ist zwar nachvollziehbar, aber ein Fehler. Denn es ist wichtig, das Unternehmen zukunfts- und übergabefähig zu halten und so auch die Attraktivität für einen potenziellen Nachfolger zu erhöhen. Die öffentliche Suche nach einem Käufer kann ebenso problematisch sein, weil dann Mitarbeiter und die Branche von der geplanten Nachfolgebemühung wissen. Das kann zu Unsicherheiten bei Mitarbeitern und Kunden führen. Um das zu vermeiden, führt PMPG immer eine vertrauliche und diskrete Nachfolgersuche durch.

Was können wir für Sie tun?

Wenn auch Sie für Ihr Unternehmen in absehbarer Zeit einen passenden Nachfolger suchen und/oder die Transaktion reibungslos über die Bühne bringen möchten, wenden Sie sich einfach an den PMPG-Partner Michael Scherz unter 0221 292136-0 oder per E-Mail an nachfolge@pmpg.de. Selbstverständlich wird Ihr Anliegen vertraulich behandelt.