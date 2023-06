Rekrutierung per Video: Expertentipps zur Entwicklung von Filmen für die Mitarbeitergewinnung

Knapp 600.000 Stellen sind aktuell offen. Mehr als die Hälfte der deutschen Unternehmen sucht vergeblich nach Mitarbeitern. Die Zahlen mögen je nach Studie variieren. Doch der Trend ist eindeutig: Die Aussichten sind eher grau als rosig. Betroffen sind inzwischen alle Branchen – gleich ob Pflege, IT oder Kfz-Technik. Der Bedarf an qualifiziertem Personal ist trotz unklaren Konjunkturaussichten hoch.

In einzelnen Fällen helfen Quereinsteiger und deren Weiterbildung oder der Rückgriff auf ältere Fachkräfte jenseits der 50 Jahre. Doch vielen Firmen geht es längst nicht nur darum, Arbeitssuchende zu rekrutieren, sondern unzufriedene Angestellte für sich zu interessieren. Ein starkes Mittel sind Videos. Dazu müssen sie kurz, prägnant und am richtigen Ort eingesetzt werden, wobei die folgenden sieben Tipps helfen.

Setzen Sie jetzt auf Videos

Aktuell können sich Unternehmen bei der Mitarbeiterrekrutierung mit professionellen und authentischen Videos abheben und werden deshalb von Interessenten stärker wahrgenommen. Außerdem erhalten bewegte Bilder eine größere Aufmerksamkeit als Texte. Zumal die jüngere Generation bildaffiner ist.

Das ist Ihr Benefit für Bewerber

Beschäftigen Sie sich beim Thema Employer-Branding intensiv mit der Frage, was Sie Ihren Mitarbeitern zu bieten haben. Das kann sein: „Wir sind auf dem Land. Sie sparen sich lange und nervige Fahrtwege in die Großstadt.“ Das funktioniert auch, wenn die Angesprochenen in der Stadt leben: „Sie fahren immer gegen den Verkehr.“

Werden Sie bildhaft

Niemand glaubt mehr so richtig an Worthülsen wie „flache Hierarchien“ oder „Teamarbeit“. Zeigen Sie deshalb Beispiele: Nehmen Sie Ihre Mitarbeiter beim täglichen Huddle, während anderen Besprechungen, beim gemeinsamen Mittagessen, intensiven Diskussionen oder beim Firmenevent auf, gerne auch draußen in der Natur. Legen Sie diese Bilder unter die Sprache, damit die Stimmung in Ihrem Unternehmen sichtbar rüberkommt.

Erzählen Sie Geschichten

Berichten Sie von Ihren Quereinsteigern. Dem Theologen, der im Service tätig ist, denn Einfühlungsvermögen ist kaum erlernbar, aber die Funktionalität der produzierten Software schon. Oder von der Wirtschaftspsychologin, die gerne Grenzen testet und jetzt als IT-Admin tätig ist.

Kurz und prägnant

Die ersten drei Sekunden sind entscheidend. Hier müssen Sie Ihre Zielgruppe direkt packen. Dann kommt die Länge des Recruiting-Videos auf den Einsatz an: Auf der Homepage darf das Video länger sein, Richtschnur: eineinhalb Minuten. Im Internet, auf Portalen oder in den sozialen Medien ist die Aufmerksamkeitsspanne deutlich kürzer. 45 Sekunden sind empfehlenswert. Es geht also nicht um Vollständigkeit, sondern um die wichtigsten Aspekte. Sie wollen zunächst nur Aufmerksamkeit bekommen und Interesse wecken.

Jeder ist, wie er ist

Es geht nicht darum, ein glattes, widerspruchsfreies Marketing-Video zu drehen. Die wirken zwar professionell und technisch anspruchsvoll, aber auch distanziert. Den Eindruck wollen Sie vermeiden, wenn Sie Menschen gewinnen wollen. Vielmehr geht um eine authentische und glaubwürdige Darstellung Ihres Betriebs. Sprecher dürfen norddeutsche Reserviertheit ausdrücken, ein schwäbischer Bruddler sein oder eine rheinische Frohnatur. Sie sollten auf alle Fälle Spaß und Freude beim Dreh haben und bei aller Eigenheit einladend-entspannt wirken.

Nutzen Sie eine datenbasierte Performance-Strategie

Das Recruiting-Video ist fertig, und nun? Analysieren Sie Ihre Zielgruppen und setzen Sie das Video passgenau ein. Es wird geschätzt, dass 25 Prozent der Arbeitnehmer gegenwärtig wechselwillig sind – deutlich mehr als arbeitsuchend sind. Initiieren Sie einen schnellen Bewerbungsprozess: Mit drei Klicks und in 60 Sekunden ist die Bewerbung abgeschlossen. Es geht zunächst nicht um vollständige Unterlagen, sondern um einen ersten Kontakt. Und eine Performance-Strategie wird Ihnen messbare und kalkulierbare Ergebnisse einzelner Rekrutierungskampagnen zeigen.