gmbhchef erstrahlt in neuem Glanz!

Wir freuen uns, Sie auf unserer neuen gmbhchef Website begrüßen zu dürfen, die ab jetzt unseren alten Auftritt ersetzt. In den vergangenen Wochen haben wir an diesem moderneren und aufgeräumteren Look gearbeitet, der Ihnen hoffentlich ebenso gut gefällt wie uns.

Für Sie als Nutzer ändert sich grundsätzlich nichts: Sie finden hier weiterhin Fachartikel und Videos zu aktuellen Wirtschafts-, Rechts- und Steuerthemen in den gewohnten Rubriken. Sollten Sie etwas vermissen, können Sie uns über das Kontaktformular gerne Feedback geben.

Neu ist die Möglichkeit, unser Print-Magazin in Zukunft auch als praktisches E-Paper beziehen zu können. Hier können Sie sich einen Eindruck von dieser digitalen Ausgabe machen.