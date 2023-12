Wir bauen für unsere Kunden an der Zukunft: Die neue Destination Porsche in Bonn entsteht

Bei uns gibt es Sportwagen. Das ist eine Tatsache. Doch bei uns geht es noch um so viel mehr. Es geht um ein Lebensgefühl. Eines, das auf der Rennstrecke geboren wurde – und auf den Straßen dieser Welt weiterlebt. Das Herzen schneller schlagen lässt und Menschen weltweit miteinander verbindet. Ein Lebensgefühl, das Klein und Groß, Alt und Jung berührt und begeistert. Genau das ist Porsche. Und genau das erwartet Sie bei uns im Porsche Zentrum Bonn.

Und der Traum geht weiter. Denn mit dem Umbau des Porsche Zentrums Bonn gehen wir mit großen Schritten Richtung Zukunft. Mit einem Konzept, das den Schwerpunkt auf das Markenerlebnis und die Inspiration der Kunden legt.

Die Destination Porsche

Denn bald erwartet unsere Kunden am alten Standort etwas gänzlich Neues: die innovative Destination Porsche. Der Neubau bedeutet für unsere Kunden einen Meilenstein in Richtung Zukunft und Porsche Erlebnis. Denn mit der Destination Porsche rückt das ganzheitliche Kundenerlebnis in den Vordergrund. Mit adrenalingeladenen Live-Erlebnissen und interaktiven Virtual-Reality-Anwendungen. Aber vor allem mit jeder Menge Platz für inspirierende Begegnungen und außergewöhnliche Erlebnisse. Der Besuch im neuen Porsche Zentrum soll von vielen einzigartigen Erlebnissen, hoher Flexibilität, einer personalisierten Kommunikation und dem gezielten Einsatz digitaler Medien geprägt sein. So werden beispielsweise hochmoderne Virtual-Reality-Anwendungen die eigene Fahrzeugkonfiguration virtuell abbilden. Außerdem werden in Zukunft Produkte und Dienstleistungen der Marke Porsche über Touchscreens interaktiv erlebbar. Fahrzeugabnahmen per Tablet, elektronische Unterschriften, Onlinezahlungsmöglichkeiten und weitere digitale Lösungen tragen zu einer neuen Dimension des Kundenerlebnisses bei. Kurz gesagt: Wir bringen das Porsche Erlebnis auf ein neues Level.

Wohlfühloase und Erlebnisbereich

Eine Veränderung, die man bereits von außen sehen wird. Das ansprechende Konzept setzt sich im Inneren fort und sorgt für eine einzigartige Atmosphäre. Besucher sind hier mehr Gäste und Freunde als Kunden.

Denn Empfangsbereich, Ausstellungsflächen, Service- und Werkstattbereich werden großzügig und transparent gestaltet sein und zum Verweilen und Wohlfühlen einladen. Mit seinen vielen Optionen wird der Showroom zum spannenden Erlebnisbereich, in dem es hinter jeder Ecke etwas Neues zu entdecken gibt. Hier ist ein entspannter Kaffee ebenso möglich wie das Gespräch unter Porsche Enthusiasten und inspirierende Einblicke in die Marke. Aber auch beim Service wird es Neuigkeiten geben. Das neue, offene Konzept bindet den Kunden in den Diagnoseprozess ein und auch die faszinierende technische Seite der Porsche Welt kann hautnah erlebt werden.

Kurz gesagt: Im Porsche Zentrum Bonn gibt es bald noch mehr Freiraum für Sportwagenträume, exzellente Serviceleistungen und unvergessliche Begegnungen in der stetig wachsenden Porsche Welt. Aber vor allem: Raum für noch mehr Porsche Emotionen.

Große Neueröffnung im kommenden Sommer

Aktuell befinden wir uns in der ersten Umbauphase, die mit umfangreichen Vorbereitungen begann. Denn bevor wir wirklich starten konnten, hieß es Platz schaffen und das Porsche Zentrum komplett leerräumen. Damit die Betreuung unserer Kunden trotzdem reibungslos weiterlaufen kann, haben wir die Serviceannahme in einem Container auf dem Parkplatz eingerichtet. Alle anderen Abteilungen finden aktuell in einer Hälfte des Porsche Zentrums Platz. Während wir in dieser mit ganzer Performance für die Kunden da sind, startet auf der anderen Seite der Umbau. Dabei wurden im ersten Schritt die alten Fliesen entfernt und der Boden geschliffen. Auch steht der Aufbau der Highlight- und E-Performance-Modelle auf dem Plan. Aber auch an den oberen Büroräumen wird mit Hochdruck gearbeitet. Diese werden erweitert, die Wände verputzt und gestrichen. Der Umbau geht gut voran und schon Mitte Dezember wird der erste Teil der neuen Destination fertiggestellt sein.

Dann ziehen wir mit unserem Team dorthin um und die Kunden können sich bereits einen ersten Eindruck von den Möglichkeiten der neuen Destination machen. Parallel startet der zweite Bauabschnitt. Die Fertigstellung ist für Juli 2024 geplant und wir fiebern der Neueröffnung bereits gespannt entgegen.

Aber bis es so weit ist, dauert es noch ein paar Monate. Deshalb wünschen wir unseren Kunden heute schon eine frohe und besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir freuen uns schon sehr auf 2024, die Eröffnung und darauf, unsere Kunden in der neuen Destination Bonn begrüßen und begeistern zu dürfen. Unsere Kunden können sich freuen, denn jeder Besuch wird ein spannendes Erlebnis.