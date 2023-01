Wo die Sportwagenleidenschaft zu Hause ist – Im Porsche Zentrum Bonn werden Träume wahr

(advertorial) Der Ursprung jedes einzelnen Porsche ist die Rennstrecke. Wo Teamwork entscheidet. Wo jede Sekunde zählt. Wo Höchstleistung und Performance ausschlaggebend sind. Was die Kunden von einem Porsche erwarten, dürfen sie auch vom dynamischen Team des Porsche Zentrum Bonn erwarten: einfach ein bisschen mehr. „Der Kunde ist keine Unterbrechung unserer Arbeit, er ist unser Antrieb.“ Getreu diesem Motto tut das eingespielte Team rund um Geschäftsführer Thomas Hetzer Tag für Tag alles dafür, dass die Kunden im Kontakt mit der Marke Porsche stets mit der vollen Performance rechnen können.

Auf Traditionen bauen, in die Zukunft investieren: die Fleischhauer Gruppe

Als Teil der traditionsreichen Fleischhauer Gruppe, die seit 1948 Partner der Porsche AG ist, fühlt sich das Porsche Zentrum Bonn automobilen Traditionen verpflichtet. Gleichzeitig nutzt man immer wieder die Gelegenheit, zum richtigen Zeitpunkt in die Zukunft zu investieren. So wurde bereits mit dem Neubau im Jahr 2007 eine neue Ära im Premiumsegment eingeläutet und das alte Porsche Zentrum in der Bornheimer Straße 206 bis 220 durch ein moderneres ersetzt. Ein weiteres Kapitel in der Erfolgsgeschichte wird 2023 aufgeschlagen – dann stehen dem Porsche Zentrum Bonn nämlich umfassende Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen bevor. Die Vision ist für Thomas Hetzer klar: „Nur mit zufriedenen Kunden und Mitarbeitern werden wir erfolgreich, unentbehrlich und zukunftssicher sein – der Mensch muss im Mittelpunkt stehen.“

Leidenschaftlich, hochmotiviert, persönlich: das Verkaufsteam

Auf einer Ausstellungsfläche von 2.500 Quadratmetern lässt sich im weitläufigen Showroom des Porsche Zentrum Bonn die wachsende Porsche Modellfamilie entdecken. Interessenten und Porsche-Fans dürfen sich jederzeit herzlich dazu eingeladen fühlen, ganz unverbindlich auf einen Kaffee vorbeizukommen. Ohne Kompromisse – und ganz ohne Stress: Denn obwohl mit Sportwagen auch immer eine hohe Geschwindigkeit einhergeht, nehmen sich die Mitarbeiter genügend Zeit für eine individuelle und umfassende Beratung. Ganz gleich, für welches Porsche-Modell das Sportlerherz auch schlägt: Das dynamische Verkaufsteam hilft einem gerne dabei, seinen persönlichen Sportwagentraum zu realisieren. Mit viel Herzblut und maximaler Sportwagenkompetenz stellt es sicher, dass die eigenen Erwartungen nicht nur erfüllt, sondern übertroffen werden.

Professionell, erfahren, technikbegeistert: das Serviceteam

Der für Porsche typische Motorsound, sportliche Beschleunigung und ein beispielloses Fahrgefühl, das seit jeher die Herzen höherschlagen lässt: Porsche fahren bedeutet pure Begeisterung – an 365 Tagen im Jahr. Damit der Porsche-Fahrer in jeder Saison sicher und sportlich unterwegs sein kann, ist das Serviceteam jederzeit mit Leidenschaft für seine Kunden im Einsatz. Ob zeitlose Designikonen oder innovative Elektrosportler: Mit großem Know-how, modernster Werkstatttechnik und saisonalen Aktionen sorgen die erfahrenen Servicemitarbeiter für die fachgerechte Ausführung aller Aufträge – und für minimale Wartezeiten bei den Kunden.

Foto: Porsche Zentrum Bonn

Kompetent, kreativ, kundenorientiert: das Teiledienstteam

Auch dem kompetenten Teiledienstteam ist es eine Herzensangelegenheit, dass sich die Porsche-Besitzer auf Premiumqualität in allen Bereichen verlassen können. Daher verfügt es über einen umfangreichen Bestand an Porsche Originalersatzteilen, der – sollte etwas einmal nicht vorrätig sein – durch eine systemgesteuerte Versorgung per Nachtexpress ergänzt wird. So sind Ersatzteile immer zeitnah verfügbar. Im Bereich Individualisierung realisiert es auch die extravagantesten Kundenwünsche.

100 Prozent Fahrspaß bei 0 Prozent CO2: die elektrisierenden Taycan Modelle

Auch allen Freunden der Elektromobilität wird im Porsche Zentrum Bonn inzwischen einiges geboten. Ob spannende Innovationen von Porsche E-Performance oder umfangreiche Beratungsangebote zum Thema Ladeinfrastruktur: Im Porsche Zentrum Bonn ist Hochspannung vorprogrammiert. Und dass die Marke Porsche nicht nur für g-Kräfte und Adrenalinschübe, sondern auch für ein nachhaltiges Umweltmanagement steht, hat sie mit den elektrisierenden Taycan Modellen bewiesen. Diese vollelektrischen Sportwagen bieten dem umweltbewussten Fahrer die perfekte Kombination aus nachhaltiger Antriebstechnologie und bester Alltagstauglichkeit. Und garantieren ihm die volle Ladung Fahrspaß – ganz ohne CO2-Emissionen. Das Team des Porsche Zentrum Bonn freut sich immer auf neue Interessenten und hilft Ihnen gerne dabei, Ihren persönlichen Sportwagentraum in die Tat umzusetzen.