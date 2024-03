Das gmbhchef-Jahr 2024 beginnt

In dieser Woche erscheint der die erste Ausgabe des gmbhchef in 2024. Darin finden sich neben den üblichen Steuertipps und rechtlichen Hinweisen wie gewohnt eine ganze Reihe an spannenden Themen:

Geschäftsführergehalt: Diese Richtwerte gelten für das Jahr 2024

Auslandsgeschäfts: So reduzieren Sie risiken im Import und Export

Dienstwagen: Wie mit der heimischen Garage Steuern gespart werden können

Immobilien: Die “Ehegattenschaukel” als legaler Steuertrick

Networking: Wie sich erfolgreich Netzwerke aufbauen und nutzen lassen

Unternehmenswerte: Die neun Spielregeln nachhaltiger Innovation

Stellenanzeige: Das Spiegelbild der Unternehmensidentität

Reputation: Vertrauen als Währung

Das gesamte Inhaltsverzichnis des Hefts finden Sie in unserer Heftvorschau. Sollten Sie Interesse an einem Abonnement haben, werden Sie in unserem Verlagsshop auf www.vsrw.de fündig.