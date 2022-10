Arbeitswelt: Diese Jobs werden gesucht

(Advertorial) Wer derzeit die wirtschaftliche Lage und auch die Arbeitswelt betrachtet, kann nicht umhinkommen, zu realisieren, dass ein Umbruch bevorsteht. Arbeitgeber wie Arbeitnehmer müssen sich darauf vorbereiten und sich anpassen. Manche Berufsfelder haben ein Verfallsdatum, andere bieten die Chance für steile Karrieren. Für alle, die sich beruflich orientieren müssen, ob zum ersten Mal oder später im Leben, bedeutet das, die Zukunft ins Auge zu fassen.

Die Wahl ist vielfältig

Berufe mit Zukunft gibt es in mehr Branchen, als die meisten vermutlich wie aus der Pistole geschossen benennen würden. Ein Bereich, den die Coronapandemie gnadenlos offengelegt hat, ist der rund um den Menschen, Medizin und Pflege. Kaum anderswo ist Fachkräftemangel ein so großes Thema, der Kampf um den Nachwuchs so verbissen. Fachkräfte fehlen in allen qualifizierten Einsatzbereichen. Dementsprechend gut ist die Arbeitsmarktsituation, denn der Bedarf wird nur steigen, aber nicht sinken. Zu den sozialen Branchen zählen auch all jene Arbeitsfelder, die etwas mit Erziehung zu tun haben, ob in Kindertagesstätten oder in Schulen, vom Lehrer bis zum Sozialpädagogen. Kinder werden immer betreut, unterrichtet und begleitet werden müssen, sodass sich in diesem Arbeitsfeld niemand um seine berufliche Zukunft und darum, möglicherweise keine Arbeit mehr zu finden, sorgen muss. Pluspunkte gibt es auch für Stabilität und Sicherheit des Jobs.

Technische Berufe boomen

Egal ob es UX Design Jobs, solche als SEO-Spezialist oder als Social Media-Manager sind, alles rund um Informationstechnologie ist ein wichtiger Baustein, wenn über die Arbeitswelt der Zukunft gesprochen wird. Jeden Tag wird der Einfluss von Computer, Smartphone, Tablet und Sprachassistenten auf das alltägliche Leben größer. Kinder, die heute aufwachsen, sind in der Welt des Internets zuhause. Es ist nicht mehr wegzudenken. Wer sich heute in diese Richtung weiterbildet, setzt auf jeden Fall auf das richtige Pferd. Die Karrierechancen von Programmierer bis Projektmanager sind hervorragend. Auch unter den klassischen MINT-Berufen, also beispielsweise bei Mechatronikern, Ingenieuren oder Elektrotechnikern gibt es viele Jobs mit Zukunft. Immer komplexere Maschinen erfordern eine breite Palette an Verständnis und Geschick, die Möglichkeiten sind kaum begrenzt und die Jobchancen groß. Wer überlegt, sich selbstständig zu machen, tut ebenfalls gut daran, eine Branche zu wählen, die eine gute Wachstumsprognose vor sich hat.