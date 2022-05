Gesunde Hochleistungsorganisation: Die wahren Chancen liegen jenseits der Vermessung der Mitarbeiter

Prozesse automatisieren, Arbeit effizienter gestalten, Leistungen der Mitarbeiter präzise vermessen und optimieren, damit immer mehr Gewinne erwirtschaftet werden können – das verspricht die Digitalisierung. Das kann alles funktionieren. Muss es aber nicht. Denn die Leistungssteigerung einer Organisation beruht nicht allein auf digitalisierten Prozessen und präzise erfassten Leistungskennzahlen der Mitarbeiter.

Dienstagnachmittag, gegen 17:30 Uhr: Ich bereite gerade meine dringlichsten Aufgaben für den nächsten Tag vor. Im linken Augenwinkel sehe ich meine Kollegin Frau Mehring im Türrahmen meines Büros stehen. Bevor ich etwas sagen kann, erzählt sie freudestrahlend, dass dank unserer kürzlich eingeführten Möglichkeit zur digitalen Unterschrift alle Kolleginnen und Kollegen – auch die, die sich gerade im Homeoffice befinden – rechtzeitig unterschreiben konnten, sodass sie ihren Bericht heute termingerecht bei der Behörde einreichen konnte. „So liebe ich es, den Tag zu beschließen“, sagt Frau Mehring und verschwindet auch schon wieder.

Diese kurze Sequenz zeigt, dass Menschen offen und bereit sind, technische Möglichkeiten oder Neuerungen anzunehmen, mit deren Hilfe sie effizienter arbeiten können. Diesen Aspekt der Digitalisierung wissen wir zu schätzen. Unsere Handlungsspielräume erweitern sich. Aufgaben können beispielsweise auf Distanz erledigt werden. Dokumente brauchen nicht mehr ausgedruckt, unterschrieben und eingescannt zu werden. Dies spart Zeit und andere Ressourcen. Letztlich verschafft uns die digitale Technik Freiraum. Diesen Freiraum können wir nutzen, um uns auf unsere ureigenen Fähigkeiten zu konzentrieren: Koordinierungsaufgaben, Kreativität und im besonderen Maße auf Co-Kreativität.

Was kann Digitalisierung?

Digitalisierung bedeutet zunächst einmal nichts anderes, als analoge Informationen in digitale Formate zu überführen. Und dies ist kein neues Phänomen. Bereits zu Beginn der 1980er-Jahre, als die ersten Büro-Computer eingeführt wurden, fand das Erfassen von Informationen in digitaler Form in „größerem“ Maßstab statt. Seitdem haben sich die Möglichkeiten der Digitalisierung vervielfältigt. So lässt sich dadurch die Zusammenarbeit effektiver gestalten, Wissenstransfer findet schneller und besser statt. Geschäftsprozesse können automatisiert und Arbeitsprozesse sowie deren Ergebnisse transparent gemacht werden. Transparenz in diesem Sinne kann beispielsweise bedeuten, dass Arbeitsergebnisse der einzelnen Mitarbeiter im Produktionsbereich auf großen Monitoren jederzeit einsehbar sind. Die Motivation der Mitarbeiter soll so erhöht und Fehlerquoten reduziert werden. Es wird oftmals argumentiert, dass es in der Natur des Menschen liege, sich mit anderen zu vergleichen. In einem gewissen Rahmen ist dies auch durchaus richtig – Echtzeitproduktionszahlen sind nicht per se schlecht. Objektive Produktionszahlen können auch eine solide Basis für ein Mitarbeitergespräch bilden. Der entscheidende Parameter ist jedoch der Umgang damit.

Letztlich kann die Digitalisierung zur Totalvermessung der Mitarbeiter verwendet werden und es gilt auch zu fragen, ob sich Führungskräfte, die derartige Maßnahmen der Vermessung und damit der Überwachung der Mitarbeiter befürworten, auch selbst bereit sind, ihre Leistungsdaten für jeden im Unternehmen jederzeit sichtbar zu machen. Wohl kaum!

Was Menschen wirklich brauchen, um ihr Potenzial zu entfalten

Insgesamt ist fraglich, ob die beabsichtigten positiven Effekte der Digitalisierung auf die genannte Weise wirklich erzielt werden können. Denn eines ist klar: Ihre wahren Leistungspotenziale bringen Menschen unter den genannten Bedingungen sicherlich nicht zur Entfaltung. Dazu ist mehr notwendig: Es geht darum, den Segen einer Technik, wie der Digitalisierung, zu erkennen und zum Nutzen eines größeren Ganzen einzusetzen. Menschen merken sehr schnell, wenn sich dieser Nutzen jedoch auf nur einige wenige im Unternehmen reduziert.

Menschen sind emotionale Wesen. Sie wollen emotional miteinander verbunden werden. Sie wollen leisten – am besten zusammen mit ihren Kolleginnen und Kollegen. Sie benötigen einen größeren Rahmen für ihr Wirken. Sie wollen Sinn in ihren jeweiligen Tätigkeiten sehen. Sie wollen einen Beitrag zum größeren Ganzen leisten. All dies ist jedoch genau das Gegenteil von dem, was mit der Totalvermessung der Mitarbeiter erzielt wird.

Es liegt in der Verantwortung der Führungskräfte, den größeren Bezugsrahmen herzustellen. Ihnen obliegt die Aufgabe, jedem Einzelnen der Mitarbeiter zu vermitteln, was der individuelle Beitrag zum großen Ganzen darstellt.

Die Frage lautet: Wie schaffen es Führungskräfte, dieser Verantwortung gerecht zu werden? Basierend auf meiner jahrelangen Erfahrung bin ich zu dem Schluss gekommen, dass das notwendige Wissen und die notwendigen Kenntnisse weder in Seminaren noch in der täglichen Praxis vermittelt wird. Viele Führungskräfte werden nach wie vor „ins kalte Wasser geworfen“ und dort allein gelassen. Führungskräfte werden oftmals zu solchen befördert, ohne dass sie die dafür nötige Qualifikation hätten. Deshalb machen sie auch in der Führungsposition das, was sie am besten können – und das ist meistens „nur“ das, was sie aus ihrer alten, untergeordneten Position her kennen. Menschen zu führen ist jedoch meist etwas ganz anderes. Dazu ist es zunächst notwendig, sich selbst zu führen. Für mich hat es sich als hilfreich erwiesen, mir so oft wie möglich Feedback einzuholen, zu reflektieren, Veränderungen durchzuführen und wieder um Feedback zu bitten. Ohne diese Erfahrungsschleifen, ohne die notwendige Führungskompetenz muss die Digitalisierung oftmals als schlechter Ersatz herhalten: Dann tritt an die Stelle von Führungskompetenz eben die Vermessung der Mitarbeiter.

Mitarbeiter als Menschen sehen und wertschätzen

Um den größeren Bezugsrahmen herzustellen, ist es wichtig, sowohl die Bedürfnisse der Organisation insgesamt als auch die jedes Einzelnen innerhalb der Organisation zu kennen. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass Mitarbeiter nicht auf ihre Leistungserbringung reduziert werden. Menschen wollen in ihrer Gesamtheit wahrgenommen und wertgeschätzt werden. Genauso wenig sollte das Bedürfnis der Organisation auf das Geldverdienen reduziert werden. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch: Rohstoffe, Gehälter, Gebäude etc. müssen bezahlt bzw. finanziert werden. Dazu müssen Unternehmen Einnahmen und Gewinne erzielen. Es geht mir hier um den jeweiligen Fokus.

Wie geht das nun konkret – Mitarbeiter nicht auf die Leistungserbringung zu reduzieren? Es gilt, sie emotional einzubinden und mental zu stärken, ihnen den Freiraum zu geben, ihre Aufgaben ohne Störfaktoren von außen erledigen zu dürfen – dann leisten sie. Und dann sind qualitativ und quantitativ hervorragende Arbeitsergebnisse die logische Schlussfolgerung. Wenn zusätzlich eine Prozessorientierung auf der Basis gesunder Prozesse durchgängig implementiert ist, dann steigt auch die Rentabilität der Organisation. Den allermeisten Menschen sind diese Zusammenhänge bewusst. Sie wissen, wenn sie abends mit dem Bewusstsein nach Hause gehen, viele gute Arbeitsergebnisse erzielt zu haben, dass das der Organisation zugute kommt und dass sie damit auch einen Beitrag zur Sicherheit ihrer eigenen Arbeitsplätze geleistet haben.

Wenn all das Gesagte umgesetzt ist, dann arbeiten Mitarbeiter mehr – im Sinne von intensiver. Gleichzeitig leiden sie weniger. Geringeres Leiden drückt sich darin aus, dass Fehlzeiten reduziert werden, Kreativität und damit die Innovationskraft der Organisation gesteigert wird – um nur zwei positive Auswirkungen zu benennen. Eine Organisation, die es schafft, dass die Digitalisierung Spaß macht und zum Nutzen aller Beteiligten eingesetzt wird, erhöht die individuelle Freiheit und Kreativität. Eine derartige Organisation bezeichne ich als gesunde Hochleistungsorganisation.

#1 Der Mensch im Mittelpunkt

Menschen sind emotionale Wesen. Als solche wollen sie ins Unternehmensgeschehen eingebunden werden und im Mittelpunkt stehen. Die Grundlage dafür ist eine klare und zielgerichtete Kommunikation im Rahmen eines regelmäßigen Austauschs. Seien Sie großzügig mit Informationen. Zeigen Sie echtes Interesse. Binden Sie Mitarbeiter in Entscheidungsprozesse ein. Geben Sie Ihren Mitarbeitern ausreichend Spielraum, Aufgaben ihren eigenen Bedürfnissen entsprechend zu erledigen.

#2 Vertrauen aufbauen

Damit sich Mitarbeiter untereinander und auch mit ihren Führungskräften offen austauschen können, ist der Aufbau von Vertrauen essenziell. Vertrauen ist die Basis für Wertschätzung. Menschen wollen wertgeschätzt werden, damit sie ihr Potenzial entfalten können. Vertrauen können Sie aufbauen, indem Sie ehrliches Interesse zeigen für Vorschläge und insbesondere für das Gegenüber als Mensch. Nehmen Sie sich ausreichend Zeit. Hören Sie genau hin. Geben Sie Feedback. Bitten Sie um Feedback. Geben Sie Versprechen nur, wenn Sie sicher sind, dass Sie diese auch halten können.

#3 Führungskompetenzen ausbauen

Damit die wahren Chancen der Digitalisierung genutzt werden können, ist kompetente Führung gefragt; sie ist sogar essenziell. Eines der wichtigsten Führungsinstrumente ist das Feedback. Holen Sie deshalb regelmäßig und strukturiert Feedback von Ihren Mitarbeitern ein.

#4 Digitalisierung zum Nutzen aller Beteiligter

Die Digitalisierung bietet vielfältige Chancen. Es sollte sichergestellt werden, dass die Digitalisierung von Ihren Mitarbeitern als Segen gesehen und empfunden wird. Dies erreichen Sie, indem Sie transparent sind bei Ihren Vorhaben. Besprechen Sie rechtzeitig mit Ihren Mitarbeitern die geplanten Veränderungen. Zeigen Sie deren Vorteile auf. Zeigen Sie sich offen für Anpassungen.

#5 Bezugsrahmen schaffen

Mitarbeiter brauchen für ihr effizientes Wirken einen größeren Bezugsrahmen. Damit sie einen Beitrag zum größeren Ganzen leisten können, ist es für sie wichtig, einen Sinn in ihren Tätigkeiten zu sehen. Auf der Basis ihrer spirituellen Intelligenz schaffen es Führungskräfte leicht, diesen größeren Bezugsrahmen sicherzustellen, indem sie das größere Ganze erläutern und formulieren, wie der Beitrag jedes Einzelnen im Kontext des größeren Ganzen aussieht. Dies sollte nicht als einmalige Aufgabe verstanden werden, sondern vielmehr Teil der allgemeinen Kommunikationsstragie sein.

