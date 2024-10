Zertifizierte Nachhaltigkeit für wachstumsorientierte Unternehmen

Nicole Wiegand ist Gründerin und CEO der GROW Future Proof Ventures GmbH. Diese unterstützt Unternehmen beim Erreichen ihrer globalen Nachhaltigkeitsziele sowie beim nachhaltigen Wachstum. Die Programme der GROW Future Proof dienen dazu, Unternehmen nicht nur nachhaltig an den globalen Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals – SDGs) und an den Kriterien für den nachhaltigen Charakter von Investitionen (ESG) auszurichten, sondern genau dadurch den Unternehmenswert zu steigern und neue Märkte zu erschließen. Die Wertsteigerung steht dabei im Fokus. Nachhaltigkeit wird in die Unternehmensstrategie integriert und elementarer Bestandteil des unternehmerischen Handelns.