Wikipedia-Eintrag für Unternehmen: Chancen, Risiken und Spielregeln

Unternehmen haben grundsätzlich die Möglichkeit, an ihrem Wikipedia-Eintrag mitzuwirken oder diesen unter bestimmten Umständen sogar selbst zu verfassen. Dies ist jedoch nicht in allen Fällen empfehlenswert. Ein Eintrag kann die Sichtbarkeit und Glaubwürdigkeit eines Unternehmens stärken – sofern die Relevanzkriterien erfüllt sind und ein Verständnis für die Richtlinien von Wikipedia vorhanden ist. Dieser Beitrag zeigt, welche Voraussetzungen erfüllt werden müssen und wann sich eine Beteiligung am bzw. die Erstellung eines eigenen enzyklopädischen Eintrags für ein Unternehmen lohnt.

Kriterien zur Eintragung auf Wikipedia

Wikipedia stellt in ihren Richtlinien eine Liste zur Verfügung, welche Relevanzkriterien u.a. Wirtschaftsunternehmen erfüllen müssen, um einen Eintrag in der Enzyklopädie erhalten zu können. Hiernach muss ein Unternehmen

mindestens 1.000 Vollzeitmitarbeiter haben,

einen Jahresumsatz von mindestens 100 Milliarden Euro erzielen,

an bestimmten Börsensegmenten gehandelt werden,

über mindestens 20 Betriebsstätten im Sinne des Artikel 5 OECD-MA DBA verfügen,

eine marktbeherrschende Position oder innovative Führungsrolle in einer bedeutenden Produktgruppe oder Dienstleistung einnehmen oder

eines der vorgenannten Kriterien in der Vergangenheit erfüllt haben.

Die Zahl der Vollzeitangestellten und der Jahresumsatz müssen zusätzlich durch verlässliche Quellen nachgewiesen werden, etwa durch Einträge in offiziellen Unternehmensverzeichnissen wie dem deutschen Unternehmensregister oder entsprechenden europäischen Datenbanken.

Lohnt sich ein Wikipedia-Eintrag für Ihr Unternehmen?

Ob sich die Erstellung eines bzw. die Mitarbeit am eigenen Wikipedia-Artikel lohnt, ist abhängig von verschiedenen Faktoren. Peter Montag, Wikipedia-Experte der PR-Agentur Aufgesang, erklärt: „Ein Engagement sollte mit einem bestimmten Mindset einhergehen, das dem Community-Projekt offen gegenübersteht und eine regelkonforme Mitwirkung anstrebt.“

In einer Pressemitteilung der Aufgesang GmbH vom 8. Mai 2025 nennt Montag fünf Fälle, in denen die Arbeit am eigenen Wikipedia-Artikel nicht empfehlenswert ist.

Werbung: Einerseits verstößt Eigenwerbung gegen die Richtlinien von Wikipedia. Andererseits führt dies zu negativen Reaktionen von der Community. Daher ist von dem Versuch abzuraten, Wikipedia als Plattform für Marketing nutzen zu wollen. Zensur: Wikipedia-Einträge beabsichtigen eine realitätsnahe Darstellung von Sachverhalten. Diese beinhaltet positive sowie negative Punkte, welche relevant, faktenbasiert und belegbar sein müssen. Ein Unternehmen sollte dementsprechend einen Eintrag nicht erstellen oder bearbeiten, um ungewollte Angaben zu beseitigen. Mangelhafte Quellen: Auf Wikipedia dürfen Community-Mitglieder nicht nachgewiesene Informationen uneingeschränkt löschen. Ein Unternehmen sollte also von einem Eintrag absehen, wenn zur Belegung von Angaben keine vertrauenswürdigen, objektiven und externen Informationsquellen existieren. Selbstdarstellungen des Unternehmens zählen nicht als gültige Quellen. Kontroversen/Rechtsstreitigkeiten: Wenn ein Unternehmen aktuell in Kontroversen oder juristischen Auseinandersetzungen involviert ist, empfiehlt es sich, mit dem Verfassen oder Überarbeiten des Artikels abzuwarten. Besser ist es, etwas Zeit verstreichen zu lassen, bis unabhängige Quellen die Situation umfassend eingeordnet haben und eine ausgewogene Darstellung möglich ist. Zeit-/Ressourcenmangel: Wikipedia- Einträge müssen permanent auf aktuellem Stand gehalten werden. Dies verlangt eine stetige Erneuerung und Aufrechterhaltung des Artikels, was wiederum Zeit und Mittel erfordert. Falls diese beiden Aspekte nicht zur Verfügung stehen, ist eine Arbeit am eigenen Wikipedia-Eintrag nicht empfehlenswert.

Eintrag mit Verantwortung

Ein Wikipedia-Eintrag kann für Unternehmen eine wertvolle Möglichkeit sein, ihre Sichtbarkeit und Reputation zu stärken – vorausgesetzt, sie erfüllen die Relevanzkriterien und bringen das nötige Verständnis für die Prinzipien der Plattform mit. Wer Wikipedia lediglich als Marketingkanal betrachtet oder versucht, kritische Inhalte zu kaschieren, wird schnell mit Gegenwind aus der Community rechnen müssen. Eine transparente, regelkonforme und gut belegte Mitwirkung hingegen kann sich durchaus lohnen – wenn die Voraussetzungen stimmen und das Unternehmen bereit ist, langfristig Verantwortung für seinen öffentlichen Auftritt zu übernehmen.