Wie Unternehmen durch Corporate Governance den Konflikt mit dem Gesetz vermeiden können

Immer mehr Unternehmen setzen innerhalb ihrer betrieblichen Organisation moderne Corporate Governance Maßstäbe ein. Man geht damit nicht nur auf gesetzliche Anforderungen aus dem Unternehmensrecht ein, sondern sieht darin auch viele Vorteile für die eigene Rentabilität des Kerngeschäftes. Vor allem lassen sich viele Probleme bereits im Vorfeld im Keim ersticken bzw. vermeiden, wenn man es aus wirtschaftlicher bzw. Sicht des Unternehmensstrafrechts betrachtet. Wenn man heute von einem Sachverhalt ausgeht wo es zu Konsequenzen vor Gericht kommen könnte, dann wird auch jeder Sachverhalt auf den Tatbestand der subjektiven und objektiven Sorgfaltswidrigkeit betrachtet.

Die Einhaltung von Corporate Governance Richtlinien erleichtert die Verteidigungsstrategie des Strafverteidigers

Wenn ein Unternehmen Corporate Governance Richtlinien umgesetzt hat, dann kann dem Management wohl auch kaum eine subjektive Sorgfaltswidrigkeit nachgewiesen werden. Schon alleine durch die Verschriftlichung von solchen Richtlinien ist ein hohes Maß an Sorgfalt gegeben. Jeder Strafverteidiger wird daher danach trachten, ein solches Regelwerk bereits im Vorfeld zu erkennen und in seine Verteidigungsstrategie zu integrieren. Wenn etwa ein Bielefelder Unternehmer mit einem solchen Fall konfrontiert ist, dann kann ein Strafverteidiger in Bielefeld auch auf eine effektive, unternehmerische und umsichtige Unternehmensführung verweisen. Jeder Richter wird diesen Umstand zumindest als mildernd einstufen. Das sollte dem Unternehmen auch ermöglichen, den langfristigen Erfolg des Unternehmens zu sichern.

Welche Vorsorge muss eine gute Corporate Governance Policy treffen

Diese Maßnahmen umfassen meist die Erarbeitung von Richtlinien und diese werden im Anschluss von einem Projektteam umgesetzt. Corporate Governance ist das System, durch das Unternehmen geleitet und kontrolliert werden. Die Aufsichtsräte sind für die Führung ihrer Unternehmen verantwortlich. Die Rolle der Anteilseigner bei der Unternehmensführung besteht darin, die Direktoren und die Wirtschaftsprüfer zu ernennen und sich davon zu überzeugen, dass eine angemessene Unternehmensführungsstruktur vorhanden ist. Eine wichtige Aufgabe kommt daher der Geschäftsführung eines Unternehmens zu. In großen Unternehmen wird diese Aufgabe vom Vorstand unternommen. Dabei geht es in erster Linie um die Erarbeitung und Festlegung der strategischen Ziele des Unternehmens. Erst in einem zweiten Schritt muss auch auf die Bereitstellung der Führung für deren Umsetzung Rücksicht genommen werden. Insbesondere soll auch die Überwachung der Geschäftsführung und die Berichterstattung an die Gesellschafter über ihre Führung effizient erfolgen.