Wie gewinnt man Mitarbeiter über Social Media?

Wenn ein Unternehmen auf der Suche nach neuen Mitarbeitern ist, stellt es heutzutage schnell fest: Über Printanzeigen, Ausschreibungen und Jobportalen wird die Suche nach einem geeigneten Kandidaten zunehmend schwieriger. Der Rekrutierungsprozess hat sich in den letzten Jahren aufgrund der Digitalisierung stark verändert. Die sozialen Netzwerke spielen in der Zeit der Generation Y in nahezu allen Bereichen eine immer größer werdende Rolle – dies schließt auch die Personalbeschaffung mit ein.

So stellt Social Media Recruiting heutzutage eine beliebte Methode dar, um neue und geeignete Mitarbeiter zu finden. Doch hierbei geht es nicht ohne Know-how. Je nach Social-Media-Kanal gibt es unterschiedliche Kommunikationsarten, die bei der Job-Rekrutierung beachten werden sollten. Die gesteigerten Anforderungen und benötigten Kenntnisse können für viele Unternehmen eine große Herausforderung darstellen. Wir zeigen Ihnen, was Sie beim Social Recruiting zu beachten haben, um den idealen Kandidaten für Ihr Unternehmen ausfindig zu machen!

Was versteht man unter Social Media Recruiting?

Social Media Recruiting bezeichnet den grundlegenden Prozess der Personalbeschaffung mit Hilfe sozialer Medien. Hierbei gibt es eine Vielzahl verschiedener Plattformen, die für den Rekrutierungsprozess geeignet sind: TikTok, Instagram, Facebook und Twitter aber auch Business-Netzwerke wie Xing sowie LinkedIn stellen dabei gängige Plattformen dar, um potenzielle Bewerber auf Ihre Stellenanzeige aufmerksam zu machen und mit diesen in Kontakt zu treten. Doch Social Media Recruiting beinhaltet nicht nur die gezielte Suche nach neuen Mitarbeitern – auch das Auftreten eines Unternehmens spielt während des Rekrutierungsprozesses eine große Rolle.

Arten des Social Media Recruiting

Für Unternehmen stellt sich hierbei jedoch die Frage, welche Möglichkeiten es gibt, aktiv Social Media Recruiting zu betreiben. Grundsätzlich gilt, dass die sozialen Netzwerke keine kreativen Grenzen setzen und sich das Social Recruiting auch stets weiterentwickelt. Unter anderem besteht die Möglichkeit, Active Sourcing zu betreiben. Damit ist gemeint, dass Sie potenziell interessante Kandidaten direkt anschreiben und ihnen von Ihrer offenen Stelle berichten. Das Active Sourcing bietet den Vorteil, dass Unternehmen einen „Talent Pool” mit potenziell geeigneten Kandidaten bereits im Vorfeld zusammenstellen können.

Neben dem Active Sourcing kann ein Unternehmen auch den klassische Weg wählen und sich für das Schalten von Anzeigen entscheiden. Eine besondere Möglichkeit ist hierbei, dass mittels spezieller Software die Werbung gezielt für die passende Zielgruppe geschaltet wird, sodass potenzielle Bewerber auf Social-Media-Profile und Stellenanzeigen aufmerksam werden. Dies bringt auch den Vorteil mit sich, dass sogenannte passive-Bewerber von einer Stellenanzeige erfahren und Interesse entwickeln können.

Welche Plattformen eignen sich für Social Media Recruiting?

Grundsätzlich eignen sich nahezu alle Social-Media-Plattformen für den Social-Recruiting-Prozess, sodass es hierbei keine Einschränkungen gibt. Doch Vorsicht: Je nach Social-Media-Plattform sollte auch das Auftreten eines Unternehmen entsprechend angepasst werden. Netzwerke wie Instagram oder Facebook sind Plattformen, die von den Nutzern in der Regel viel mehr privat genutzt werden. Anders als bei den Business-Plattformen LinkedIn oder Xing kann es hierbei als übergriffig oder unprofessionell angesehen werden, den passenden Kandidaten eine direkte Nachricht zukommen zu lassen. Es gehört zu der Aufgabe des Personalmarketings, hierbei den richtigen Umgang mit der Vielzahl der Social-Media Plattformen zu bestimmen. Wichtig ist es hier zudem, welche Ziele Sie als Arbeitgeber mit Ihrem Online-Auftreten verfolgen.

Tipp: Unabhängig von der Wahl der Plattform, entwerfen Sie vorher stets eine konkrete Content-Strategie, um sicherzustellen, dass Ihr Unternehmen einen unverwechselbaren Auftritt im Social Network aufweist. Beziehen Sie beispielsweise Ihre Mitarbeiter bei der Content-Erstellung mit ein, sodass die Nutzer einen authentischen Einblick in Ihre Unternehmensstruktur erhalten können.

Vorteile des Social Media Recruiting

Das Social Media Recruiting gewinnt zunehmend an Bedeutung. So birgt der moderne Rekrutierungsprozess eine Reihe von Vorteilen mit sich. Zum einen können durch gezielte Werbeanzeigen in Social Media deutlich mehr potenzielle Mitarbeiter auf ein Unternehmen aufmerksam gemacht werden, da nicht nur aktive Jobsuchende, sondern auch passive Bewerber angesprochen werden. Vor allem kleinere und mittelständische Unternehmen ziehen aus dieser neu gewonnenen Reichweite große Vorteile mit sich.

Auch eignet sich das Social Media Recruiting hervorragend dazu, die eigene Arbeitgebermarke weiter auszubauen. Hier bieten sich Firmen eine Vielzahl von Möglichkeiten: Sie können beispielsweise einen typischen Arbeitstag, Ihre Büroeinrichtungen oder Mitarbeiterevents auf Ihrem Social-Media-Kanal präsentieren und somit einen attraktiven Employer Brand errichten.

Tipp: Beziehen Sie beim Kreieren des Contents Ihre Mitarbeiter mit ein! So gelingt es Ihnen, einen vertrauensvollen und sympathischen Eindruck bei den Nutzern zu hinterlassen. Je nachdem, welchen Social-Media-Kanal sie priorisieren, haben Sie zudem die einzigartige Chance, mit potenziellen Kandidaten aktiv in Verbindung zu treten und diese individuell anzusprechen.

Herausforderungen des Social Recruiting

Neben den vielen Vorteilen, die Social Recruiting mit sich bringt, gibt es jedoch auch einiges beim Rekrutierungsprozess zu beachten. So sind die meisten Nutzer lediglich privat auf Social-Media-Kanälen unterwegs und in der Regel nicht auf der Suche nach einem Job. Arbeitgeber stehen somit vor der Herausforderung, sich ein attraktives Konzept zu überlegen, um dennoch das Interesse der entsprechenden Kandidaten zu wecken. Hierbei kann es von Vorteil sein, den Unternehmens-Account regelmäßig zu updaten und möglichst viel Vielfalt mit einzubringen, da es sich andernfalls negativ auf Ihr Unternehmensimage auswirken könnte.

Fazit

Social-Media Recruiting kann in der heutigen Zeit eine sehr erfolgversprechende Strategie darstellen, um neue Mitarbeiter zu gewinnen – wenn Unternehmen dies professionell angehen. Es gibt heutzutage durch Social Media die Chance, interaktiv mit potenziellen Kandidaten in Kontakt zu treten und dabei auch gezielt passive Bewerber anzusprechen, um sie von einem Unternehmen zu überzeugen. Auch für die jüngere Zielgruppe werden die Social-Media-Kanäle immer bedeutender, wenn es um Stellenanzeigen geht. Ein erfolgreiches Profil muss entsprechend gepflegt und mit einzigartigem Content gefüttert werden, um die Aufmerksamkeit der jungen Nutzer auf sich zu lenken. Nutzen Sie die vielversprechenden Rekrutierungsprozesse und probieren Sie neue Wege aus, um passende Mitarbeiter für sich zu gewinnen!