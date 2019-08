Wie der Online auftritt garantiert zum Erfolg wird

Primär kleine und mittelständische Unternehmen haben oftmals das Problem, dass der Internetauftritt nicht so erfolgreich ist, wie man es sich versprochen hat. Einerseits liegt das an der großen Konkurrenz, die teilweise ein Vielfaches an Budget haben, andererseits sind es die mangelnden Kenntnisse, warum die Website wenig erfolgreich ist. Ein erfolgreicher Internetauftritt benötigt weder komplexe Kenntnisse noch ein riesiges Budget. Ist die Zeit vorhanden, lassen sich alle notwendigen Maßnahmen selbst beibringen.



Webhosting: Die Grundlage jeder Website

Bereits bevor die Website live geht, sollte sich um die wichtigsten Parameter gekümmert werden. Optimalerweise erstellt man die Website und füllt diese auch nach und nach mit den wichtigsten Inhalten, bevor sie endgültig live geschaltet wird.

Ein wichtiger Punkt, welcher gerne unterschätzt wird, ist das Hosting. Vom Free Hosting, über das Shared Hosting, bis hin zum Cloud Hosting gibt es zahlreiche Alternativen, welche primär vom Budget und den eigenen Sicherheitsanforderungen abhängig sind.

Das Webhosting ist dafür verantwortlich, über einen virtuellen Server Speicherplatz für die Website bereitzustellen. Mit der günstigsten Variante wird ein Server bereitgestellt, welcher in mehrere Phasen unterteilt wird, sodass weitere Nutzer diesen nutzen können. Dies bringt natürlich Risiken mit sich. Auch sind diese nicht auf große Besucherströme ausgelegt.

Die etwas kostspieligeren Varianten haben u. a. den Vorteil, dass der Server für einen allein sein kann, sodass kein Risiko eines schwarzen Schafes besteht. Außerdem sind die Konfigurationsmöglichkeiten um ein Vielfaches höher.

Viele Anbieter bieten das Free Hosting für 1 Jahr an, sodass eine Variante für 365 Tage lang gratis getestet werden kann.

Der Content und die ersten SEO Maßnahmen

Auch, wenn die Website bereits live gegangen ist, sollten vorher Vorbereitungen getroffen werden, speziell was den Content betrifft. Nach der Live Schaltung sind so viele SEO Maßnahmen zu treffen, dass kaum Zeit bleibt, um neuen Content zu kreieren. Und regelmäßiger Content ist essenziell für ein gutes Ranking. Aus diesem Grund sollte Content für mehrere Wochen bereits im Vorfeld produziert werden.

SEO Maßnahmen sind äußerst bedeutend dafür, dass Nutzer die eigene Website finden. Was bringt einem eine aufwendig gestaltet Seite, wenn diese lediglich auf Seite 42 platziert ist? Gut geschriebenen Content mit aussagekräftigen Überschriften, internen Verlinkungen und einer guten Struktur, sowie der Einbau von Bildern und Videos sind bereits der erste Schritt für ein gutes SEO.

Daneben dürfen aber Maßnahmen wie das Anpassen der Metadaten, sowie diverse technische Maßnahmen nicht fehlen. Bereits bei dem Design sollte darauf geachtet werden, dass dieses zur Marke passt und stimmig ist.

Die Struktur und damit die Benutzerfreundlichkeit lässt sich im Idealfall von einer Person testen, die nichts mit der Seite zu tun hat. So erlangt man bereits die Sicht eines alltäglichen Nutzers und kann eventuelle Fehler bzw. Verbesserungen bereits im Vorfeld ausmerzen.

