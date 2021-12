Wir haben für Sie unter dem Weihnachtsbaum nachgeschaut und dort drei Exemplare des nützlichen GmbH-Ratgebers „Hagen Prühs/Vanessa Prühs: GmbH-Geschäftsführer: ABC der Haftungsrisiken. Die 100 größten Haftungsrisiken für GmbH-Geschäftsführer – und wie man sie vermeiden kann, 4. Auflage“ gefunden! Diese können Sie nun gewinnen!

Wie können Sie an unserem Gewinnspiel teilnehmen?

Senden Sie uns einfach die richtige Antwort der folgenden Frage per E-Mail an die Adresse abo@vsrw.de zu.

In welchem Jahr wurde der VSRW-Verlag gegründet?



a.) 2006 b.) 1977

c.) 1988 d.) 1965

Wenn Sie die Frage richtig beantworten konnten, nehmen wir Ihren Namen in unsere Tombola auf. Aus dieser werden wir nach dem Zufallsprinzip drei glückliche Gewinner auslosen. Die Gewinner werden von uns per E-Mail kontaktiert.*

Das Weihnachts-Gewinnspiel beginnt ab sofort und endet am 20.12.2021 um 20 Uhr.

Das VSRW-Team wünscht Ihnen ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest und viel Glück bei dem Gewinnspiel!

* Teilnehmen kann jede(r) Volljährige, ausgenommen den Mitarbeitern des VSRW-Verlag Dr. Hagen Prühs GmbH. Die Auswertung erfolgt am 21.12.2021. Gewinner werden bis zum 22.12.2021 benachrichtigt. Die Auswertung der Frage erfolgt anonymisiert. Ihre Adressdaten werden nur für die Durchführung des Gewinnspiels verwendet und danach gelöscht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.