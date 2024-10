Warum Unternehmen mehr als nur Headhunter und Obstkörbe brauchen

Der Fachkräftemangel spitzt sich weiter zu: Rund 5,4 Millionen Menschen werden in den kommenden fünf Jahren den deutschen Arbeitsmarkt verlassen. Während die Babyboomer in den Ruhestand gehen, reicht die nachrückende Generation nicht aus, um die Lücke zu schließen. Digitalisierung, Automatisierung und Zuwanderung werden das Problem allein nicht lösen. Für Unternehmen, die sich richtig aufstellen, sieht der Personalexperte Reiner Huthmacher jedoch keinen Grund zur Panik – im Gegenteil, für ihn ist der Fachkräftemangel eine Frage der richtigen Strategie. In einem kommenden Webinar verrät er, wie Firmen zur „Fachkräftemagneten“ werden können.

Huthmacher, der seit über 30 Jahren Unternehmen bei der Mitarbeiterbindung und -gewinnung berät, setzt auf ein Erfolgsrezept, das sich nicht mit oberflächlichen Maßnahmen begnügt. Kickertische und schillernde Anzeigen reichen nicht, betont der Personalberater aus Bornheim bei Köln. „Bestehende Mitarbeiter motivieren und binden, sich als attraktiver Arbeitgeber positionieren und in der Branche eine Vorreiterrolle einnehmen – das ist der Weg zum Erfolg“, erklärt Huthmacher. Seine Formel basiert auf tiefgreifenden strategischen Veränderungen in der Unternehmenskultur und -struktur.

Der Weg zum „Fachkräftemagneten“

Was braucht es also, um sich als Unternehmen gegen die Konkurrenz im „War of Talents“ zu behaupten? Huthmacher betont, dass der Schlüssel in der Wertschätzung und Motivation der bestehenden Belegschaft liegt. Wer Mitarbeiter zu Botschaftern macht, steigert die Anziehungskraft auf potenzielle Fachkräfte. Zu den Maßnahmen, die laut Huthmacher wirklich zählen, gehören soziale Absicherung, betriebliche Zusatzleistungen, kreative Beteiligungsmodelle und die Förderung von sozialem Engagement. „Menschen wollen sich wertgeschätzt und sicher fühlen und in einem Betriebsklima arbeiten, das ihnen Freude bereitet“, sagt Huthmacher. Seine über 30-jährige Erfahrung zeigt, dass solche Ansätze nicht nur möglich, sondern auch nachhaltig wirksam sind.

Ein „Fachkräftemagnet“ zu werden, erfordert jedoch mehr als nur eine auf die Mitarbeiter ausgerichtete Strategie. Laut Huthmacher sollten Unternehmen auch ihre Führungsstrukturen und Geschäftsmodelle überdenken. „Zukunftsfähige Geschäftsmodelle müssen die Mitarbeiter aktiv einbeziehen – denn nur motivierte und wertgeschätzte Mitarbeiter können den Weg zu zufriedenen Kunden ebnen,“ so der Personalberater. Huthmacher spricht von einem strategischen Ansatz, der sowohl das interne Betriebsklima als auch die externe Arbeitgebermarke umfasst.

Mehr als 50 Strategien zur Mitarbeiterbindung und -gewinnung

Der Experte hat über 50 Maßnahmen zur Mitarbeiterbindung und -gewinnung in seinem Repertoire, die er individuell für jedes Unternehmen kombiniert. Sein Netzwerk aus Dienstleistern, Agenturen und Experten ermöglicht es ihm, einen auf das jeweilige Unternehmen zugeschnittenen Leistungsmix zu schaffen – von der Rekrutierung internationaler Fachkräfte über betriebliches Gesundheitsmanagement bis hin zu Gratifikationen und Incentives. „Jeder Euro, der in die eigenen Mitarbeiter investiert wird, zahlt sich doppelt und dreifach aus“, betont Huthmacher. Dabei ist die Arbeitgebermarke für ihn genauso wichtig wie die Produkt- oder Unternehmensmarke.

Das Erfolgsrezept im Webinar erleben

Unternehmer und Führungskräfte haben am 31. Oktober die Möglichkeit, das Erfolgsrezept von Reiner Huthmacher aus erster Hand zu erfahren. Im Webinar mit dem Titel „Fachkräftemangel gibt es nicht“ wird er von 10.00 bis 11.30 Uhr darüber sprechen, wie Unternehmen zum Fachkräftemagneten werden und von den Veränderungen am Arbeitsmarkt profitieren können. Die Teilnahme ist kostenlos und verspricht spannende Einblicke in eine Strategie, die dem Fachkräftemangel den Schrecken nehmen könnte.

Für Unternehmen, die sich auf die veränderten Rahmenbedingungen am Arbeitsmarkt einstellen, eröffnet der Fachkräftemangel – so Huthmacher – keine Probleme, sondern Chancen.