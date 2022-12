Warum Sie eine Keynote halten sollten und wie Sie sich dadurch von den anderen Rednern unterscheiden

Eine Keynote ist eine Präsentation, die Sie von einem anderen Keynote Speaker abhebt. Es ist eine großartige Möglichkeit, mit Ihrem Publikum in Kontakt zu treten, Erwartungen zu formulieren und den Ton Ihres Vortrags festzulegen. Eine Keynote kann auch verwendet werden, um Ihre wichtigsten Punkte zu skizzieren und sicherzustellen, dass Sie auf Kurs bleiben.

Welche Vorteile bietet die Teilnahme an einer Konferenz? Netzwerken, neue Technologien kennenlernen, neue Leute treffen und sich inspirieren lassen. Aber was ist mit Reden auf Konferenzen? Was braucht es, um auf die Bühne zu gehen und einen fesselnden Vortrag zu halten, der Lust auf mehr macht?

Schritt 1. Lassen Sie sich von TED Talks inspirieren

TED Talks sind nicht als Lehrvorträge gedacht. Sie sollen Sie inspirieren und motivieren.

TED Talks sind eine großartige Möglichkeit, sich inspirieren und motivieren zu lassen. Sie sind keine Lehrvorträge und haben nicht das Ziel, Ihnen etwas Neues beizubringen. Sie sollen Sie inspirieren und motivieren, weshalb sie so beliebt sind, um Reden oder Präsentationen zu halten.

Der erste Schritt beim Erstellen einer Präsentation oder Rede besteht darin, zu verstehen, was Ihr Publikum von Ihnen braucht, um inspiriert oder motiviert zu werden. TED Talks können dabei helfen, weil es darum geht, Menschen durch Geschichten, Ideen und Lektionen zu inspirieren und zu motivieren, die von anderen, die vor uns gegangen sind, gelernt wurden.

Schritt 2. Sprechen Sie im Laufe eines Jahres mit 5 verschiedenen Zielgruppen

In dieser Rede geht es darum, wie man im Laufe eines Jahres vor 5 verschiedenen Zielgruppen spricht.

Ich werde besprechen, wie man mit verschiedenen Zielgruppen umgeht, wie man sich im Voraus auf Reden vorbereitet und wie man seine Rede für jedes Publikum maßschneidert.

In dieser Rede werde ich über Folgendes sprechen:

– Wie Sie im Laufe eines Jahres mit fünf verschiedenen Zielgruppen sprechen können

– Wie Sie sich im Vorfeld auf Ihre Reden vorbereiten können

– Wie Sie Ihre Reden an das Publikum anpassen können

Schritt 3. Entwickeln Sie Ihren eigenen Stil und Präsentationsstil

Dies ist der dritte Schritt des Prozesses. Ziel dieses Schrittes ist es, einen eigenen Stil und Präsentationsstil zu entwickeln.

Die Persönlichkeit eines Redners zeigt sich darin, wie er spricht und wie er sich präsentiert. Das bringt Menschen dazu, ihnen zuzuhören, aufmerksam zu sein und mehr von ihnen zu lernen. Es ist auch wichtig, dass Sie in der Lage sind, Ihr Publikum zu beschäftigen, indem Sie in der Lage sind, mit einer Vielzahl unterschiedlicher Stimmen und Stile zu sprechen.

Die Art und Weise, wie Sie sich kleiden, bewegen, sprechen, gestikulieren und mit Ihrem Publikum interagieren, hat einen großen Einfluss darauf, wie gut Sie von ihnen empfangen werden. Ihr Präsentationsstil muss für den Kontext oder die Umgebung, in der Sie sprechen oder vor der Sie präsentieren, angemessen sein.

Schritt 4. Bereiten Sie Ihre Präsentationsideen im Voraus vor und erstellen Sie eine Tabelle für alle Gliederungen, die Sie einschließen möchten

Eine gute Rede Gliederung ist ein sehr wichtiger Teil einer erfolgreichen Präsentation. Es ist das Rückgrat Ihrer Präsentation und hilft Ihnen, sich auf Ihre Botschaft zu konzentrieren.

Aus diesem Grund ist es wichtig, Ihren Redeentwurf im Voraus vorzubereiten, damit Sie Zeit haben, an den feineren Details Ihrer Präsentation zu arbeiten, wie Grafiken, Animationen und Übergänge.

Ein gut vorbereiteter Redeentwurf kann Ihnen auch bei Angst vor öffentlichem Reden helfen, da er eine Struktur für den Inhalt Ihrer Präsentation bietet und Ihnen hilft, während des gesamten Vortrags ruhig zu bleiben.

Schritt 5. Üben Sie Ihre Rede 10 Mal mit Blick auf das Publikum, bevor Sie sie live auf der Bühne halten

Eine Rede 10 Mal üben ist eine alte Faustregel. Aber es ist mehr als nur eine Zahl. Es ist die Zeit, die Sie brauchen, um das Lampenfieber zu überwinden und sich mit Ihrer Rede wohl zu fühlen.

Je mehr Sie üben, desto unwahrscheinlicher ist es, dass Sie vor einem Live-Publikum über Ihre Worte stolpern und Fehler machen.