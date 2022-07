(Advertorial) Warum eine angenehme Mitarbeiteratmosphäre wichtig für den Unternehmenserfolg ist.

Es hat gute Gründe, warum sich Unternehmen für eine gut ausstattete Office-Umgebung einsetzen und Geld investieren. Es scheint überhaupt in den letzten Jahren ein leichtes Umdenken stattzufinden, welches darauf hinweist, dem Mitarbeiter ein angenehmes Arbeitsumfeld zu bieten. Das beginnt bereits mit dem Angebot von Fringe Benefits oder einfach der Bereitstellung eines Obstkorbes im Unternehmen. Im Prinzip ist dies ein Investment in die Steigerung der Produktivität des Unternehmens. Man weiß heute, dass in diesem Zusammenhang auch die Ernährung sehr wichtig ist. Die Aufnahme von regelmäßigen Mahlzeiten und Getränken verhindert zum Beispiel ein Absinken des Blutzuckerspiegels, was in weiterer Folge auch Müdigkeit und Leistungsabfall zur Folge hat. Kleine Snacks verhindern ein rasches Absinken des Blutzuckerspiegels. Jeder Chef weiß, dass das Absinken des Blutzuckerspiegels sich negativ auf die Produktivität auswirkt. Daher ist die regelmäßige Nahrungsaufnahme vor allem während hoher Leistungsperioden sehr wichtig.

Wie Sie mit der richtigen Büroausstattung zur Zufriedenheit Ihrer Mitarbeiter beitragen können

Ein wichtiger Bereich ist auch die bereits kurz erwähnte Büroausstattung. Dazu gehören vor allem die richtigen ergonomischen Büromöbel, damit die Mitarbeiter auch angemessen arbeiten können. Die richtige Büroausstattung umfasst Möbel, Maschinen und weitere Ressourcen, die während der Arbeit benötigt werden. Ein bequemer Bürostuhl und vielleicht ein höhenverstellbarer Schreibtisch tragen zu einer Verbesserung der Produktivität im Betrieb bei. Wenn Sie als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin über mehrere Stunden hindurch hinter dem Schreibtisch sitzen müssen, dann ist das Mindeste wohl eine gute Büroausstattung. Achtet Ihr Chef nicht auf den Kauf von ergonomisch gebautem Büromöbel, dann sind logischerweise auch Haltungsprobleme die Folge.

Wie wichtig gute Büromöbel für die Gesundheit der Mitarbeiter sind

Es ist wesentlich schwieriger, diese gesundheitlichen Probleme wieder loszuwerden als sie erst gar nicht entstehen zu lassen. Zu diesem Zweck können gute Büromöbellösungen Optionen enthalten. Im Idealfall bietet Ihnen Ihr Chef an, dass Sie die Büromöbel selbst auswählen. Dabei können Sie auch auf die individuelle Anpassungsfähigkeit, den Komfort und eine gute Körperhaltung achten. Wichtig ist, dass Sie sicherstellen können, über mehrere Stunden hindurch bequem zu sitzen. Kein Mensch ist gleich gebaut und daher ist bei der Auswahl der Möbel auch auf die Körperproportionen zu achten. Hinsichtlich der Auswahlmöglichkeiten trägt die innovative Technologie zu einem größeren Angebot bei.

