Visiolife Personal Training: Geist und Körper in Einklang bringen

Die Sportpark Bonn-Rhein-Sieg GmbH betreibt in Bonn und Umgebung vier Fitness- und Wellnessclubs und drei Physiotherapiepraxen. Visiolife ist der exklusive Premiumfitnessclub im Marriott World Conference Hotel Bonn, der seit kurzem auch Personal Training anbietet.

Seit einigen Monaten bietet das Visiolife neben Fitness, Wellness und Beautyanwendungen auch Personal Training an. Die Sportpark-Gruppe, die es bereits seit fast 20 Jahren in Bonn und Umgebung gibt, ist der Experte für Fitness und Gesundheit in Bonn. Zur Umsetzung und Unterstützung für das Personal Training entstand die Kooperation mit dem führenden Experten im Personal Training, Chris Bell und seinem Team von ShentiSports.

Am 8.8.2019 eröffnete Christoph Sperber, Geschäftsführer der Sportpark BonnRhein-Sieg GmbH mit Chris Bell, Geschäftsführer und Inhaber von ShentiSports GmbH, die neue Lounge im Visiolife.

Zahlreiche Mitglieder und Gäste nahmen an der Kick-Off-Veranstaltung teil und nutzen seitdem das außergewöhnliche Angebot, bei dem Geist und Körper in Einklang gebracht werden.

„Shen“ steht im Chinesischen für den Geist und „ti“ für den Körper. Das ganzheitliche Gesundheits- und Performancetraining mit individueller Betreuung durch hochqualifizierte und motivierende Personal Trainer verbessert Stoffwechselaktivität, Körperwahrnehmung und rasant schnell das allgemeine Wohlbefinden.

Das Leistungsspektrum umfasst unter anderem Faszientraining, Ganzkörpertraining zum Muskelauf- und Fettabbau bis hin zu speziellen Trainingsprogrammen für Sportler oder Berufstätige. Darüber hinaus gibt es Ernährungsberatung und Stressmanagement sowie Physiotherapie und ein funktionelles Bewegungs-Screening, um den Ursachen von Schmerzen oder Überlastungen auf den Grund zu gehen. Eine Trainingswoche sieht neben dem Personal Training im Visiolife auch kurze fünfminütige Trainingseinheiten für zuhause vor. „Wir können unseren Kunden das Training zwar nicht abnehmen, es aber deutlich effektiver machen“, sagen Sperber und Bell. Jeder Trainingsplan und jede Einheit werden exakt auf die Bedürfnisse des Trainierenden abgestimmt. So garantieren das Visiolife und ShentiSports optimale Effektivität mit gleichzeitiger maximaler Absicherung der Gesundheit.

Auch Top-Manager deutschlandweit, wie Timotheus Höttges – Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom AG – schwören auf dieses Konzept. „Ohne Chris würde ich die täglichen Herausforderungen der Manager-Arena nicht erfolgreich überstehen“, so Höttges.

Ein Sprichwort sagt: „Das höchste Gut eines Menschen ist die Gesundheit.“ Genau das ist die Motivation für das Team von vom Visiolife und ShentiSports.