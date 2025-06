Veranstaltung im XPERION: Mit System zum Fachkräftemagneten werden

Viele Unternehmen suchen händeringend nach Fach- und Arbeitskräften. In allen Branchen und Regionen fehlen Menschen, die gewerbliche, technische oder kaufmännische Aufgaben erledigen können. Gesucht wird inzwischen nicht mehr nur in den üblichen Stellen- und Ausschreibungsportalen, sondern sogar auf innerstädtischen Plakatwänden, im Radio und sogar mittels TV-Werbung. Vor allem kleine und mittlere Unternehmen kämpfen mit dem Mangel an Bewerbern sowie steigenden Personal- und Rekrutierungskosten. Manches Unternehmen kann wegen fehlenden Personals die Nachfrage der Kunden schon nicht mehr bedienen. So wird der Fachkräftemangel zum Hemmschuh für Wirtschaftswachstum und Innovation. Auf der anderen Seite überlegen Unternehmen wegen der anhaltenden Rezession, Mitarbeiter zu entlassen und Belegschaften zu reduzieren. Eine schlechte Idee, denn diese fehlen beim wirtschaftlichen Wiederaufschwung. So oder so: Es braucht eine Strategie für ein nachhaltiges Personalmanagement.

Eine Veranstaltung im XPERION in Köln soll insbesondere kleinen Unternehmen ab zehn Mitarbeitern Lösungen für die bestehenden Herausforderungen aufzeigen. Unter dem Titel „Fachkräfte-Booster – mit KI, System & Positionierung zur Pole Position am Bewerbermarkt“ geben der Personalexperte Reiner Huthmacher sowie Mathias Wald, einer der führenden deutschen KI-Spezialisten im Bereich Human Resources, nicht nur wertvolle Tipps für suchende Unternehmen, sondern zeigen langfristige Strategien zur Lösung der Fachkräfteproblematik auf. „Viele Betriebe wissen nicht, wo sie ansetzen sollen. Gleichzeitig steigen die Kosten im Personalbereich enorm – für Rekrutierung, aber auch wegen großer Fluktuation oder mangelnder Umsätze. Unser Ziel ist, innerhalb von zwei Stunden Werkzeuge zu liefern, mit denen jedes Unternehmen schon am nächsten Tag konkrete Veränderungen umsetzen kann“, erklären Reiner Huthmacher und Mathias Wald. Reiner Huthmacher hat die Veranstaltung im XPERION zusammen mit MediaMarktSaturn organisiert und gilt als der führende Experte für Mitarbeiterbindung und -gewinnung. Mathias Wald verfügt über KI-Systeme, die insbesondere kleine Unternehmen in Sachen Personal nach vorne bringen. „Wir verbinden den menschlichen Faktor mit dem technologischen“, so die beiden Referenten. Die Veranstaltung „Fachkräfte-Booster – mit KI, System & Positionierung zur Pole Position am Bewerbermarkt“ findet am Montag, den 7. Juli 2025 statt. Beginn ist um 18.00 Uhr, Einlass ab 17.30 Uhr. Veranstaltungsort ist das XPERION Köln am Hansaring 97 – das Business- und Erlebniscenter gehört zu MediaMarktSaturn und bietet sowohl ein exzellentes Tagungserlebnis als auch die Möglichkeit zum anschließenden Networking. Das Event richtet sich an Unternehmer und Geschäftsführer ab zehn und bis 250 Beschäftigte. Die Teilnahme ist kostenlos. Zum Event Veranstaltungsname

Fachkräfte-Booster Thema

Mit KI, System & Positionierung zur Pole Position am Bewerbermarkt Ort

XPERION Köln

Hansaring 97, 50670 Köln Datum

Montag, 7. Juli 2025 Zeit

Beginn um 18:00 Uhr

Einlass ab 17:30 Uhr Zielgruppe

Unternehmer und Geschäftsführer ab zehn und bis 250 Beschäftigte Eintritt

Die Teilnahme ist kostenlos Anmeldung

Anmeldungen sind noch möglich unter: event-mediamarktsaturn.grwebsite.de/

Weitere Informationen über Reiner Huthmacher sowie über die Themen Mitarbeiterbindung und Mitarbeitergewinnung gibt es unter www.fachkraeftemagnet.net.