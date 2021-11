Überdurchschnittliches Markenerlebnis durch Digital Signage

(Advertorial) Marketing unterliegt ständiger Veränderung. Seit der Einführung des Internets haben sich verschiedene Strömungen im Marketing durchsetzen können. Um auf jede einzelne dieser Entwicklungen näher eingehen zu können, bräuchten wir mehr Platz. Von den sozialen Medien bis hin zu kognitiven Strömungen gibt es mittlerweile alles auf dem Markt. In diesem Artikel wollen wir unsere Leser und Leserinnen auf die Möglichkeiten von Digital Signage Produkten hinweisen, mit denen die klassischen Plakate defacto abgeschafft werden könnten.

Der Vorteil einer Digital Signage Lösung liegt in einem überdurchschnittlichen Markenerlebnis und damit verbunden der Einbindungen technischer Lösungen. Wenn Sie sich vorstellen, dass Sie Marken mit der Einbindung von intelligenten und interaktiven App-Lösungen erleben können, werden Sie ein wundervolles Erlebnis verspüren können.

Technik die den Kunden begeistert

Diese Technik lässt sich auch auf zukünftige Lösungen übertragen, indem Sie beispielsweise Technologie wie Virtual Reality oder Mobile Devices integrieren. Mit dem aktuell von Facebook zu entwickelten Metaverse lässt sich die Phantasiewelt noch weiter ausreizen. Sie sehen also, bereits anhand dieser Einleitung, welche großartigen Erlebnisse im Zusammenhang mit diesen Lösungen möglich werden können. Es sind weitgehend elektronische Plakate, die Sie im freien Raum oder in Innenräumen aufstellen könnten. Das Erlebnis wird durch eine interaktiv gestaltbare Lösung noch weiter verstärkt. Sozusagen können die Zuseher auch durch die Übermittlung ihrer Daten in einer interaktiven Welt sein, um mit anderen Menschen zu kommunizieren. Damit wird ein interaktives Gespräch möglich und die Informationsflut kann gesteigert werden. In Summe ergibt sich daraus auch ein verbessertes Kommunikationsgefühl mit dem Kunden.

Digitale Lösungen für den Handel – Tools zur Verkaufsförderung

Um es sich in der Praxis besser vorstellen können, wollen wir Ihnen ein konkretes Beispiel übermitteln. Im Wesentlichen besteht die Lösung aus mindestens einer Bildschirmfläche, die aus einem bestimmten Grund einen Inhalt aufweist. Es gibt eine konkrete Beschreibung, die für den Zuseher wichtig erscheint und sein Interesse weckt. Vor allem im stationären Handel kommen diese Lösungen zur Anwendung. Sie können als Attribut einer interaktiven, audio-visuellen Unterstützung in Verkaufsräumen aufgestellt werden. Damit können Inhalte sehr zentral im Interesse des Kunden aufbereitet werden. Meist kommt der Inhalt auch in einer sehr animierten Form, um das Interesse des Kunden zu steigern.