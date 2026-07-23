Stufenmodell für Unternehmen: Wenn die Künstliche Intelligenz mitdenkt

Onboarding dauert ewig, kritisches Wissen steckt in einzelnen Köpfen, Entscheidungen werden mehrfach getroffen. Künstliche Intelligenz kann das ändern — wenn sie nicht nur Texte erzeugt, sondern Firmenwissen versteht. Ein Wegweiser, an welcher Stufe ein Unternehmen heute ansetzen sollte.

Die Lage in deutschen Unternehmen hat sich innerhalb eines Jahres deutlich verschoben. Inzwischen setzen vier von zehn Firmen Künstliche Intelligenz aktiv ein, weitere planen den Einsatz.



Doch hinter den nüchternen Zahlen verbirgt sich ein zweites, weniger erfreuliches Bild — der wirtschaftliche Hebel kommt im Mittelstand selten an. Mitarbeiter erledigen Routineaufgaben mit Chatbots, Texte entstehen schneller, E-Mails werden effizienter zusammengefasst.



Das Unternehmen als Ganzes lernt jedoch nichts dazu. Wissen, Konventionen und Entscheidungen bleiben, wo sie schon immer waren — in einzelnen Köpfen, in Protokollen, in vergessenen Dateiablagen.

Für Geschäftsführer im Mittelstand wird damit eine Frage zentral, die noch vor zwei Jahren wie eine technische Spielerei wirkte: Welche Stufe der Verwertung hat das eigene Haus eigentlich erreicht?



Und welche Schritte sind nötig, damit aus individuellen Werkzeugen ein produktives Firmensystem wird? Ein Stufenmodell hilft, diese Standortbestimmung sauber vorzunehmen — und macht zugleich sichtbar, welche Risiken durch Stillstand entstehen.

Fünf Stufen — und wo Unternehmen heute stehen

Stufe eins beschreibt den Status, der gegenwärtig in den allermeisten Unternehmen vorherrscht. Mitarbeiter nutzen frei verfügbare Sprachmodelle eigenständig, jeder für sein eigenes Aufgabengebiet.



Das System hilft dem Einzelnen, es kennt das Unternehmen aber nicht. Inhalte aus Mandantenakten, Vertriebspipelines oder internen Richtlinien fließen häufig in fremde Systeme ab, ohne dass jemand den Überblick behält.

Stufe zwei bedeutet einen ersten organisatorischen Sprung. Hier wird Künstliche Intelligenz in einzelne Abläufe eingebunden: E-Mail-Zusammenfassungen, Transkription von Besprechungen, Entwürfe für Angebote. Praktisch, sichtbar, oft hilfreich — aber alles weiterhin Insellösungen. Die Werkzeuge sind angeschlossen, das Wissen ist es nicht.

Stufe drei ist der eigentliche Wendepunkt. Hier versteht das System das Firmenwissen. Konventionen, Zuständigkeiten, Entscheidungen sind verknüpft und abrufbar.



Wer wissen will, warum eine bestimmte Lieferantenkonvention vor drei Jahren beschlossen wurde, fragt das System — und bekommt eine begründete Antwort, ohne sich durch ein halbes Dutzend Chat-Kanäle wühlen zu müssen.

Stufe vier geht einen Schritt weiter. Die Anwendung macht eigenständig Vorschläge, weil sie Muster erkennt: Wissensmonopole bei einzelnen Mitarbeitern, wiederkehrende Fehler, Lücken in Prozessen.

Das System warnt, bevor Probleme entstehen. Stufe fünf — eigene Modelle — ist für die meisten mittelständischen GmbHs nicht relevant. Dieser Aufwand lohnt sich nur dort, wo Künstliche Intelligenz selbst Kernbestandteil des Produkts ist.

Was Stillstand Stufe zwei kostet

Der wirtschaftliche Hebel beginnt erst ab Stufe drei. Wer auf eins oder zwei verharrt, zahlt einen Preis, den die meisten Geschäftsführer nicht in der Gewinn- und Verlustrechnung sehen — aber spüren, sobald sie genauer hinschauen.

Drei Symptome tauchen immer wieder auf. Erstens dauert das Onboarding neuer Mitarbeiter unverhältnismäßig lange. Drei bis sechs Monate sind im Mittelstand keine Seltenheit.



Das liegt selten an der Qualifikation der Neuen, sondern am Zugang zu implizitem Wissen. Niemand kann sagen, wo etwas dokumentiert ist — oder ob es überhaupt dokumentiert wurde. Zweitens steckt kritisches Wissen in einzelnen Köpfen.



Wenn ein erfahrener Projektleiter geht, gehen Jahre Erfahrung mit. Drittens wiederholt sich die gleiche Diskussion immer wieder. Konventionen existieren — in internen Wikis, die niemand findet, in E-Mails von vorletztem Jahr, in Protokollen, die nie wieder geöffnet werden.

Ein anonymisiertes Beispiel verdeutlicht die Größenordnung. Ein industrieller Dienstleister mit rund 120 Mitarbeitern rechnete vor, wie viel Arbeitszeit allein für das Suchen nach Vorgängen, Versionsständen und Entscheidungen aufgewendet wird.



Konservativ geschätzt entfielen pro Beschäftigtem etwa zwei bis drei Stunden pro Woche auf solche Tätigkeiten. Hochgerechnet entspricht das einem Mehraufwand mehrerer Vollzeitstellen — Arbeit, die niemand bewusst entscheidet, die aber jeden Monat anfällt.

Solche Zahlen skalieren mit Fluktuation und Wachstum. Je größer das Team wird und je häufiger Schlüsselpersonen wechseln, desto stärker schlägt das ungenutzte Wissen zu Buche — bis hin zu Folgekosten in der Kundenbeziehung, etwa wenn Anfragen mehrfach den falschen Bearbeiter erreichen oder nach der Übergabe eines Projekts plötzlich anders beantwortet werden als zuvor.

Der Sprung in die dritte Stufe

Was unterscheidet ein Unternehmen, das Stufe drei erreicht hat, von einem, das auf Stufe zwei verharrt? Vier Eigenschaften sind charakteristisch.



Erstens ein verknüpftes Wissensmodell. Statt einer reinen Dokumentenablage entsteht eine Struktur, die Beziehungen kennt: welches Team, welches Modul, welche Konvention, wer hat etwas entschieden und warum.



Diese Verknüpfung macht den Unterschied zwischen einem Dokumentenfriedhof und einem System, das auf inhaltliche Fragen sinnvoll antwortet.

Zweitens automatisierte Abläufe, die mit dem Wissen verbunden sind. Wird ein neuer Mitarbeiter angelegt, generiert das System einen Onboarding-Pfad, der zur Funktion passt. Ändert sich eine Konvention, werden die betroffenen Teams automatisch informiert.



Drittens ein natürlichsprachlicher Zugang. Mitarbeiter müssen keine Datenbankabfrage formulieren und keine Filterstruktur kennen — sie stellen eine Frage und bekommen eine begründete Antwort mit Verweis auf die Quellen.

Viertens — und dies wird häufig unterschätzt — eine eingebaute Schutzschicht, die erkennt, wenn sensible Inhalte in unsichere Kanäle abfließen, wenn Zugriffsmuster ungewöhnlich werden oder wenn interne Vorgaben verletzt werden.



Diese Schicht ist kein Komfort-Merkmal, sondern die Voraussetzung dafür, dass Geschäftsführer den Einsatz solcher Systeme im eigenen Haus überhaupt verantworten können.

Datenhoheit als Geschäftsführer-Pflicht

Die Frage nach der Datenhoheit ist im Jahr 2026 keine theoretische mehr. Seit Februar 2025 gilt eine Kompetenzpflicht für den Umgang mit Künstlicher Intelligenz; jedes Unternehmen muss sicherstellen, dass betroffene Mitarbeiter ausreichend geschult sind.



Ab August 2026 greifen zusätzlich die Pflichten für Hochrisiko-Systeme und die Transparenzanforderungen aus der europäischen Verordnung über Künstliche Intelligenz.



Parallel verschärfen neue Regeln zur Netz- und Informationssicherheit die Anforderungen — mit dem Effekt, dass Geschäftsführer für Versäumnisse zunehmend persönlich haften.

Wer in dieser Lage weiter darauf vertraut, dass einzelne Mitarbeiter Sprachmodelle großer ausländischer Anbieter über private Konten nutzen, geht ein doppeltes Risiko ein.

Erstens fließen Geschäftsgeheimnisse ungefiltert in fremde Systeme — ein Vorfall, den niemand bemerkt, bis er auftaucht. Zweitens fehlt jede Protokollierung darüber, was wann mit welchen Daten geschehen ist.

Im Zweifel kann der Geschäftsführer nicht nachweisen, dass er seine Sorgfaltspflicht erfüllt hat. Spätestens im Schadensfall wird daraus eine konkrete Beweisfrage — und ein typischer Streitpunkt mit Versicherern, die Cyberrisiken inzwischen deutlich strenger prüfen als noch vor wenigen Jahren.

Eine eigene oder zumindest dezidierte Infrastruktur, klare Richtlinien und exportierbare Standards sind in dieser Lage kein Luxus, sondern die Bedingung dafür, dass Künstliche Intelligenz im Unternehmen rechtssicher eingesetzt werden kann.



Hinzu kommt ein wirtschaftliches Argument. Wer sich heute in die Abhängigkeit eines einzigen Anbieters begibt, verliert Verhandlungsmacht über Preise, Modelle und Verfügbarkeiten.

In drei Schritten vorgehen

Wie sieht ein realistischer Weg in Stufe drei aus? Erfahrungen aus dem Mittelstand zeigen, dass drei Schritte ausreichen — vorausgesetzt, sie werden in der richtigen Reihenfolge gegangen.

Schritt eins ist die Diagnose. Prüfen Sie, auf welcher Stufe Ihr Unternehmen heute steht. Welche Wissensprozesse kosten am meisten Zeit? Wo entsteht Mehrfacharbeit? Welche Konventionen werden ständig neu verhandelt? Diese Standortbestimmung lässt sich an einem Tag erledigen und liefert die Grundlage für alles Weitere.

Schritt zwei ist der Pilot. Setzen Sie einen klar abgegrenzten Anwendungsfall um, idealerweise mit fünf bis zehn Nutzern. Ziel ist nicht der vollständige Umbau, sondern ein sichtbarer Nutzen für eine konkrete Gruppe — Vertrieb, Buchhaltung oder Onboarding bieten sich an. Vier bis sechs Wochen sind ein realistischer Rahmen.

Schritt drei ist die Skalierung. Wenn der Pilot trägt, lassen sich weitere Teams, weitere Wissensquellen und eine durchgehende Schutzschicht ergänzen. Erst hier wird aus dem Pilotprojekt ein Firmensystem.

Wer diese Reihenfolge einhält, vermeidet zwei klassische Fehler des Mittelstands — die voreilige Großinvestition und die endlose Werkzeug-Auswahl.



Stattdessen entsteht eine schrittweise Wertschöpfung, die sich an jeder Stelle wieder anhalten lässt, ohne dass etwas verloren geht. Genau diese Eigenschaft macht den Sprung auf Stufe drei für Geschäftsführer kalkulierbar — und unterscheidet ihn von vielen gescheiterten Digitalisierungsprojekten der vergangenen Jahre.

Zum Autor

Florian Kretschmer ist Head of Business Development bei der workingbits GmbH. Er verantwortet die Entwicklung neuer Geschäftsfelder und begleitet mittelständische Unternehmen beim strategischen Einstieg in Künstliche Intelligenz — von der Standortbestimmung über den Aufbau verknüpfter Wissenssysteme bis hin zu datenschutzkonformen Lösungen auf eigener Infrastruktur.

Weitere Informationen unter: www.workingbits.de

E-Mail: florian.kretschmer@workingbits.de