Stevie Award Nominierung: Deutsche Unternehmerin für internationale Auszeichnung aufgestellt

Die Unternehmerin Vera Peters aus Unkel am Rhein stand im Finale der renommierten Stevie Awards. Als einzige deutsche Kandidatin und eine von nur zwei europäischen Unternehmerinnen war sie in der Kategorie „Best Female Entrepreneur – Business Services“ (Beste Unternehmerin aus dem Bereich Unternehmensdienstleistungen) nominiert. Am 8. November wurde der Preis, der als eine der höchsten Anerkennungen für Unternehmen weltweit gilt, im Marriott Marquis Hotel in New York verliehen. Peters wurde mit dem Bronze Stevie® Award ausgezeichnet.

Die Auszeichnung würdigt Peters Engagement für nachhaltige Führung und ihre Innovationskraft im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung. Peters Unternehmen BusinessArt verfolgt mit dem LIFE Safari Leadership & Change Programm einen einzigartigen Ansatz für Führungskräfteentwicklung. Ihre innovativen Lernreisen nach Afrika verbinden Persönlichkeitsentwicklung mit interkulturellem Management und unterstützen Führungskräfte, ihre Perspektiven zu erweitern und authentische, widerstandsfähige Leader zu werden. Dieses Konzept integriert die afrikanische Philosophie „Ubuntu“ – die Bedeutung von Gemeinschaft und gegenseitigem Lernen – und hebt sich von herkömmlichen Programmen ab.

Ein ganzheitlicher Ansatz für nachhaltige Entwicklung

Peters setzt sich nicht nur für die individuelle Entwicklung ein, sondern betont auch die Relevanz einer nachhaltigen und partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit Afrika. Ihr Leitmotiv „Afrika braucht nicht uns, sondern wir brauchen Afrika“ spiegelt ihre Vision einer fairen, wechselseitigen Wirtschaftszusammenarbeit wider. Im Rahmen ihres gemeinnützigen Vereins Business4Needs and Dreams e.V. fördert sie afrikanische Unternehmen mit Wissen und Beratung, um sie langfristig zu stärken. So fördert sie das Bewusstsein für verantwortungsbewusste Wirtschaftszusammenarbeit und zeigt, dass Unternehmen nicht nur soziale Verantwortung übernehmen, sondern diese aktiv gestalten können.

Hintergrund

Mit über 20 Jahren Erfahrung in Management und Strategie – unter anderem beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und der Lufthansa – bringt die diplomierte Luft- und Raumfahrt- sowie Wirtschaftsingenieurin und zertifizierte Master-Mediatorin eine beeindruckende Expertise und Innovationskraft in die Unternehmensberatung.

Vera Peters bewarb sich für den Stevie Award, um sich einem internationalen Vergleich zu stellen und zu sehen, wie ihre Arbeit global wahrgenommen wird. Die Auszeichnung durch eine neutrale Fachjury ermöglicht ihr, die Qualität ihrer Leistungen objektiv zu betrachten – eine Herangehensweise, die sie auch ihren Kunden empfiehlt.

Weitere Informationen zu ihren Projekten finden Sie auf der Website von BusinessArt.

Weitere Informationen zu den Stevie Awards finden Sie unter www.stevieawards.com.