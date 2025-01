Spannendes Tagungsformat: Barcamps als Chance für KMU

Was ist ein Barcamp?

Ein Barcamp ist ein innovatives Konferenzformat, das erstmals 2005 in Kalifornien veranstaltet wurde. Durch seinen offenen, partizipativen und informellen Charakter grenzt es sich von einer traditionellen Konferenz ab.

Die ca. 70 bis 140 Teilnehmer werden bewusst zu Akteuren gemacht, die spontan die Agenda bestimmen und sich selbst über sogenannte Sessions einbringen können. Diese Sessions, die stets 45 Minuten dauern, können Vorträge, Diskussionsrunden zu einem bestimmten Thema oder Workshops sein. Die Herausforderung ist, das zunächst leere Session-Board mit werthaltigen Inhalten zu füllen. Daher der Name „Bar“, welcher in der Informatik eine Leerstelle bezeichnet.

Barcamps widmen sich zumeist einem übergeordneten Thema, z.B. Tourismus, Nachhaltigkeit oder Business. Ziele eines Barcamps sind hauptsächlich der Wissensaustausch sowie die Vernetzung untereinander. Verpönt wiederum ist Eigenwerbung der Teilnehmer; im Vordergrund muss immer der Nutzenaspekt stehen. In Deutschland finden pro Jahr zwischen 100 und 200 Barcamps zu diversen Themen statt.

Wie läuft ein Barcamp ab?

Der Ablauf wird exemplarisch am Beispiel des BusinessCamp Bonn erklärt, das am 20. März 2025 in Bonn stattfinden wird. Ab 10:00 Uhr erfolgt nach Begrüßung und administrativen Hinweisen die kurze Vorstellungsrunde. Dabei nennt jeder Teilnehmer reihum über Handmikrofon seinen Namen, seine Organisation sowie drei Hashtags, die ihn charakterisieren – z.B. #Digitalisierung, #SocialSelling und #Fotografie. Das ist oftmals eine Steilvorlage für Kennenlerngespräche untereinander.

Anschließend startet die Session-Planung, bei der die Teilnehmer eingeladen werden, nach vorne auf die Bühne zu kommen und für ihr Thema zu pitchen, also zu werben. Die Abstimmung per Handzeichen durch das Publikum signalisiert das Interesse: Je höher es ist, desto größer wird der Tagungsraum sein, in dem die Session später stattfinden wird.