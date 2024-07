Seit 35 Jahren kommen hochwertige Geräte aus Bayern

1989 von Max Bichlmaier und Siegfried Förg ins Leben gerufen, ist GBN Systems bis heute ein zuverlässiger Entwickler und Produzent von fachspezifischen Geräten für eine Vielzahl von Branchen. Dieses stolze Unternehmensjubiläum war ein guter Anlass zum Feiern. Während der traditionellen Hausmesse präsentierte GBN Systems seine umfassenden Dienstleistungen in der Mechatronik und führte zahlreiche Gäste und Fachbesucher durch die verschiedenen Entstehungsschritte eines fertigen Produkts. Operations-Geschäftsführer Mike Selmeier hob bei seinen Führungen durch das Betriebsgebäude die Bedeutung seines erfahrenen Teams hervor.

Fachvorträge und Partnerschaften

Ein herausragendes Highlight des Tages waren die aufschlussreichen Vorträge hochkarätiger Referenten. Diese boten eine hervorragende Gelegenheit, sich anhand etablierter Best Practices ein Bild von der Leistungsfähigkeit von GBN Systems zu machen. Dr. Richard Henkelmann, Managing Director von ITM Medical Isotopes, berichtete über die Herstellung von radiopharmakologischen Produkten für Diagnostik und Therapie und betonte die langjährige Partnerschaft mit GBN Systems bei der Produktion spezifischer Gallium 68 Generatoren.

Der vollständige Report als Video, Video: Harry Flint, linkinstinct.com

Shannon Brown überzeugte mit seinen Ausführungen zu innovativen Ansätzen in der Hautkrebstherapie. Die onco beta GmbH, spezialisiert auf die Entwicklung, Zulassung und Vermarktung von epidermalen Radioisotop Therapien für Nicht-Melanom Hautkrebs, hat in GBN Systems einen Technologiepartner der ersten Stunde gefunden und gemeinsam die Rhenium SCT Applications Systeme entwickelt.

Eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte von GBN Systems ist die Entwicklung des weltweit ersten Implantat-3D-Druckers. Dr. Miriam Haerst, Mitbegründerin der mittlerweile zu 3D Systems gehörenden Kumovis GmbH, erläuterte die komplexen Bedingungen, unter denen der Hochleistungskunststoff PEEK am Point of Care verarbeitet werden kann. Siegfried Förg begleitete das Team als Business Mentor in der Gründungsphase und bis heute agiert GBN Systems als OEM-Hersteller.

Technologische Innovationen und Qualitätssicherung

Dr. Ulrich Rant von Dynamic Biosensors demonstrierte in seinem Vortrag „Biosensoren für die Medikamentenentwicklung der Zukunft“ eindrucksvoll, wie pharmakologische Prozesswege mittels der Switch Sense Technologie optimiert werden können. Die komplexe technische und designorientierte Entwicklung und Produktion des Helix Systems liegen von Anfang an in den Händen von GBN Systems.

Gerhard Frank, QM-Beauftragter, verdeutlichte die Bedeutung eines durchgängigen Qualitätsmanagementsystems bei der Umsetzung anspruchsvoller Mechatronik-Projekte. Dank integriertem Monitoring aller Prozesse entlang der gesamten Wertschöpfungskette über das GBN ERP System erfüllt das Unternehmen auch im Jubiläumsjahr alle Anforderungen. Zusammen mit GBN-Produktentwickler Simo Nikula zeigte er die vielfältigen Services in der Frühphase eines Kundenprojektes auf, bei denen Design, Konstruktion, Mechanik, Elektronik, Steuerung und Montage aus einer Hand kommen – ein Bereich, in dem GBN Systems seit 35 Jahren viel Erfahrung einbringt.

Im Rahmen des Jubiläums veranstaltete das Bayern Innovativ Innovationsnetzwerk Gesundheit eine Ausgabe seiner Healthtech Innovation Heroes. Dr. Jörg Traub, Harald Unterweger und ihr Team brachten verschiedene Mitgliedsunternehmen aus dem Partnernetzwerk zusammen, die sich in kompakten Pitches vorstellten und in einer speziellen Haus-Tour mehr über GBN Systems erfuhren.

Nach 35 Jahren voller Geschichten ist es an der Zeit, innezuhalten und mit etwas Genuss die Zukunft einzuleiten. GBN Systems sieht zuversichtlich auf die kommenden Jahre, die sicher von weiteren interessanten Geschichten geprägt sein werden.