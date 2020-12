Schlemmerblock Bonn/Rhein-Sieg-Kreis – Die gmbhchef. Weihnachtsverlosung

Passend zum Jahresende verlost der gmbhchef zusammen mit Gutscheinbuch.de den neuen Schlemmerblock für 2021. Der Gastronomie- und Freizeitführer bietet auch in dieser Ausgabe wieder regionale Highlights und Geheimtipps. Mit den 2:1 Gutscheinen kommt wirklich jeder auf seine Kosten – egal ob Genießer, Adrenalin-Junkie, Wellness-Jünger oder Kultur-Fan.

Genießen auf ganzer Linie nach dem 2:1-Prinzip

Ein schönes Abendessen zu zweit oder mit Freunden, ein Relax-Tag in der Therme oder ein toller Ausflug in den Freizeitpark: Der „Gutscheinbuch.de Schlemmerblock Bonn/Rhein-Sieg-Kreis“ lädt zu einer genussreichen Entdeckungsreise durch die Region ein. Alle Gastronomie- und die meisten Freizeit-Anbieter geben 2:1 Gutscheine. Restaurants spendieren also zum Beispiel das zweite Hauptgericht, im Café ist das zweite Frühstück gratis oder in der Wellness-Oase bekommt der Partner die Karte geschenkt.

Extra-Geschenk für noch mehr Genuss

Der „Gutscheinbuch.de Schlemmerblock Bonn/Rhein-Sieg-Kreis 2021“ ist ab sofort bis zum 1.12.2021 gültig. So werden Genießer-Wünsche auch noch lange nach Heiligabend wahr. Auf die Beschenkten wartet außerdem eine zusätzliche Überraschung: Die Gutscheinbuch Plus-Card in jedem Block gewährt Zugriff auf über 5.000 weitere kostenlose Online-Coupons mit 2:1-Angeboten für ganz Deutschland.

Einfach unter www.gutscheinbuch.de/plus anmelden, Wunsch-Gutscheine online oder direkt über ein mobiles Endgerät generieren und damit auch spontan unterwegs genießen und sparen.

Insgesamt verlosen wir fünf Exemplare, die Ihnen für das ganze Jahr 2021 tolle Momente ermöglichen.

Um in den Genuss zu kommen, schicken Sie uns bis zum 31.12.2020 eine E-Mail mit dem Stichwort „Schlemmerblock“ an redaktion@gmbhchef.de.

Die Auslosung sowie Benachrichtigung erfolgt am 4.1.2021. Viel Erfolg und eine besinnliche Weihnachtszeit wünscht Ihnen die gmbhchef Redaktion.