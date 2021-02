Schaukästen bieten aktuell große Hilfe für Unternehmen

(Advertorial) Die Corona-Pandemie führt fast im Wochentakt zu immer wieder neuen Bestimmungen und Anordnungen. Auch für Unternehmer in der Magdeburger Innenstadt ist es deshalb entsprechend schwierig, ihre Kunden und Interessenten auf dem aktuellen Stand zu halten, was in den Geschäftsräumlichkeiten gerade erlaubt und was verboten ist beziehungsweise wann der nächste Lockdown vorbei ist.

Mit Schaukästen Kunden und Interessenten professionell informieren

Ein Schaukasten signalisiert den meisten Menschen, dass hier wichtige Informationen zu finden sind. Mit einem Schaukasten haben Unternehmer somit die Möglichkeit, ihre Besucher gezielt auf entsprechende Informationen hinzuleiten. Er bietet einerseits Platz für wichtige Ankündigungen und Hinweise im Umgang mit den aktuellen Hygiene-Vorschriften.

Darüber hinaus kann er aber auch ideal als Fläche zur Verbreitung aktueller Angebote verwendet werden. Unternehmer, die ohnehin regelmäßig ein Flugblatt drucken lassen, können die Angebote auf diese Art und Weise ihren Besuchern auch in einem Schaukasten sichtbar machen.

Schaukasten drinnen oder draußen aufstellen?

Viele Unternehmer, die die Möglichkeit dazu haben, entscheiden sich, ihren Schaukasten nicht direkt in den Geschäftsräumlichkeiten, sondern bereits davor zu platzieren. Das hat den Vorteil, dass der Schaukasten keinen Platz im Geschäft wegnimmt und sich Interessenten darüber hinaus auch außerhalb der Geschäftszeiten entsprechende Informationen wie aktuelle Öffnungszeiten oder Angebote einholen können.

Je nach den örtlichen Gegebenheiten kann der Schaukasten entweder direkt in den Boden einbetoniert oder alternativ dazu auch einfach nur verschraubt werden.

Gerade im Außenbereich spielt jedoch auch das Material der Schaukästen eine wichtige Rolle. Schaukästen aus Holz haben zwar eine sehr schöne Optik, sind im Freien jedoch auch der Witterung ausgesetzt und verlieren im Laufe der Zeit deshalb etwas von ihrem Glanz. In diesem Fall sind Materialien wie Aluminium oder Stahl wesentlich besser geeignet.

Beleuchtung sorgt für zusätzliche Aufmerksamkeit

Für besonderes Aufsehen in Innenräumen und geschützten Außenbereichen sorgen vor allem Schaukästen mit LED-Beleuchtung und einer Logoplatte. Der Aufdruck auf dieser Platte kann individuell erfolgen. So ist es beispielsweise möglich, das eigene Firmenlogo oder einen Text wie „Wichtige Informationen“ oder „Aktuelle Angebote“ aufzudrucken.

In der Deluxe-Variante bieten die Schaukästen die Option, den kompletten Hintergrund zu beleuchten. So können vor allem Plakate besonders gut in Szene gesetzt werden und sind so für Passanten ein echter Eye-Catcher.

AP-Prospektständer GmbH

Don-Bosco-Str. 26

D-46397 Bocholt

www.alu-prospektstaender.de