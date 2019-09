Produkte verkaufen lernen!

Viele Unternehmer denken beim Verkauf ihrer Produkte bloß an die Notwendigkeit an reine Verkaufsschulungen. Sie vergessen auf die kombinierte Wirkung von Produktkenntnis und Verkaufsschulungen. Sie können aber ein Produkt nur dann erfolgreich verkaufen, wenn Sie genügend darüber wissen. Erst dann lässt es sich mit tragenden Argumenten verkaufen. Erfolgreichen Unternehmern werden dafür einige Werkzeuge geboten, die eine Verkaufsschulung erfolgreicher machen. Gerade für einen Produktmanager sind solche Schulungen von essenzieller Bedeutung. In der Praxis werden einige Produktmanagement Tools angeboten und wir wollen im Anschluss die wichtigsten dieser Tools kurz vorstellen.

Lernen Sie die Tools richtig einzusetzen!

Die Bedeutung eines strategischen Ansatzes beim Verkauf neuer Produkte ist zunächst einmal zu erkennen. Erst darauf lassen sich die verschiedenen Tools anwenden. Schließlich ist auch die Auswahl dieser Tools eine eigene Wissenschaft. Ein Produkt von der Konzeption bis zur Fertigstellung zu führen, ist keine leichte Aufgabe – und Produktmanager verdienen ihr eigenes Set. In der Vergangenheit verfügten Produktmanager nur über begrenzte Ressourcen, um diese großartige Arbeit zu leisten. Sie verließen sich auf Tabellenkalkulationen und andere Aufgaben. Entsprechend dieser Richtsätze wurden auch die Schulungen aufgezogen. Dabei hat man aber auch viele wichtige Details vergessen. Man hat einige Dinge zu priorisieren versucht und dabei ist man auf bestimmte Anforderungen nicht näher eingegangen. Diese Tools wurden jedoch nicht für Produktmanager erstellt. Dies erhöht den Zeitaufwand für einen bereits herausfordernden Job. Heutzutage steht eine Vielzahl von Tools zur Verfügung, um das Produktmanagement zu vereinfachen. Dies umfasst alles von der Festlegung der Produktstrategie bis hin zur taktischen Seite der Entwicklung von Features und der Erstellung von Datensätzen.

Welche Tools verwenden Produktmanager?

Die Analyse gehört zu den Basisinstrumenten bei jeder kniffligen Aufgabe. Heute gibt es etliche Tools, die auf Basis computer-unterstützter Technologie arbeiten. Sie bringen hier aufgeführte Tools noch weiter in den Vordergrund. Durch eine eingehende Analyse lassen sich auch bessere Produkterlebnisse erwirken. Außerdem wird sich die Verbesserung des Geschäfts im Umsatz zeigen können. In der Praxis wird auf Basis der Analyse zunächst einmal eine Demo-Version erstellt. Damit lassen sich auch alle Komponenten Ihres Unternehmens vereinen, um die Fähigkeit aller Daten zu verbessern. Auf Basis dieser Daten erfolgen auch die genauen Berechnungen. Die weitere Sammlung dieser Daten ist für den Erfolg entscheidend.

