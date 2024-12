PMPG Steuerberatungsgesellschaft PartmbB: Alles rund um Steuer-, Rechts- und Unternehmensberatung

PMPG ist eine multidisziplinäre Kanzlei mit zwölf Standorten im Großraum Rheinland und Luxemburg. Mit ihren mehr als 280 Mitarbeitern bündelt die Gesellschaft ein breit gefächertes Experten-Know-how aus Steuerberatung, Rechtsberatung, Unternehmens- und Unternehmensnachfolgeberatung unter einem Dach.

Wir machen’s einfach – mit dem Jeansfaktor

Die Menschen, für die wir arbeiten, stehen bei uns immer im Mittelpunkt. Das war schon bei der Kanzleigründung vor rund 50 Jahren so und wird auch in Zukunft so bleiben. Dazu gehört auch, dass wir stets auf Augenhöhe kommunizieren und selbst die komplexesten Sachverhalte verständlich und transparent erklären. Deshalb ist unser Slogan „Wir machen’s einfach.“ ein Leistungsanspruch und Qualitätsversprechen zugleich. Und weil kompetente Beratung weder Nadelstreifenanzüge noch Business-Outfits voraussetzt, ist in unserem Arbeitsalltag eine legere Kleidung angesagt. Das nennen wir den Jeansfaktor.

Ein enges Netz an Niederlassungen – großes Dienstleistungsangebot

In unseren PMPG-Niederlassungen in Aachen, Bergisch Gladbach, Bonn, Bornheim, Erftstadt, Euskirchen, Gerolstein, Hürth, Köln, Luxemburg, Niederkassel und Siegen arbeiten Spezialisten aus den unterschiedlichsten steuerlichen, rechtlichen und betriebswirtschaftlichen Fachbereichen, die bei Bedarf standortübergreifend agieren, um alle mandantenrelevanten Anliegen, Aufgaben und Sachverhalte schnell, professionell und bei Bedarf interdisziplinär zu bearbeiten.

Steuerberatung

PMPG ist Experte rund um das Thema Steuern und Steuergestaltung. Weil wir immer an der besten Lösung der gestellten Aufgabe arbeiten, profitieren unsere Mandanten von einer kompetenten, ganzheitlichen Steuerberatung, die ihre Interessen z.B. gegenüber den Finanzbehörden optimal vertritt. Dank verschiedener Spezialisierungen unserer Steuerberater – z.B. in den Bereichen Landwirtschaft, medizinische Heilberufe, Gastronomie, Bau & Handwerk oder E-Commerce – arbeitet ihr fester Ansprechpartner je nach steuerlicher Aufgabenstellung eng mit den entsprechenden Spezialisten zusammen. Unser Angebotsspektrum in puncto Steuern reicht von Deklaration, Gestaltung, Finanz- und Lohnbuchhaltung sowie Jahresabschluss bis hin zum internationalen Steuerrecht.

Rechtsberatung

PMPG berät und vertritt Unternehmer in allen Fragen des Wirtschafts- und Steuerrechts. Hierfür arbeiten je nach Tätigkeits- und Branchenschwerpunkt spezialisierte Rechtsanwälte, Steuer- und Unternehmensberater bereichsübergreifend zusammen und entwickeln in enger Absprache mit ihren Mandanten maßgeschneiderte Lösungen. Auch in Sachen Gesellschaftsrecht können sich die Mandanten auf unsere Expertise verlassen. Wir unterstützen sie bei der Wahl der passenden Rechtsform, bei der komplexen Thematik der Mehr-Personen-Gesellschaften, bei Joint Ventures, Gesellschafterstreitigkeiten, Liquidation sowie bei Verschmelzung, Spaltung und Formwechsel.

Unternehmensberatung

Obwohl die jeweiligen Anforderungen von Unternehmen und Branchen sehr unterschiedlich sein können, geht es bei der Beratung häufig um das gleiche Ziel: die Entwicklung von Strategien zur Zukunftssicherung. Hierbei unterstützen Sie die Spezialisten von PMPG – direkt und ohne komplizierte Umwege.

Nachfolgeberatung

Wenn die Übergabe eines Unternehmens ansteht, stellen sich viele unterschiedliche Aufgaben und Themen. Dazu zählen z.B. die Bestimmung des Status quo, die marktgerechte Kaufpreisfindung, die Erstellung von Liquiditäts- und Potenzialanalysen sowie die Entwicklung einer erfolgreichen Vermarktungsstrategie. Wir helfen bei der Suche nach einem passenden Käufer und begleiten Sie durch den gesamten Transaktionsprozess. Was können wir für Sie tun?