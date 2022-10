PMPG Pies, Martinet & Partner Steuerberatungsgesellschaft mbB: Ganzheitliche Beratung bei der Entsendung von Fachkräften und vieles mehr

Branchenübergreifend beklagen Firmeninhaber den aktuellen Mangel an Fachkräften in ihren Unternehmen. Um diesem Mangel effizient entgegenzuwirken, gewinnt ein Arbeitsmodell immer mehr an Bedeutung: Die Rekrutierung von Fachkräften aus dem Ausland. Prinzipiell ist das auch kein Problem – wenn im Vorfeld die vertraglichen und rechtlichen Regelungen geklärt werden. Und dabei kommen wir ins Spiel: Als Teil des starken PMPG-Verbunds haben wir uns am Standort in Siegen u.a. auf diesen Fachbereich spezialisiert.

Entsendung und Firmenstandort Germany

Egal ob es um die Verlagerung des Arbeitsorts nach Deutschland oder um die Anstellung von ausländischen Fachkräften in Deutschland geht – wir sind Profis auf diesen Gebieten und in allen Fragen ein kompetenter Ansprechpartner. Und wir sind auch der perfekte Partner für ausländische Unternehmen, die einen Standort in Deutschland eröffnen möchten. Unser Leistungsangebot fängt hierbei mit der Findung der geeigneten rechtlichen Organisationsform an und umfasst die Begleitung bei sämtlichen Genehmigungen und Registrierungen. Wenn der Geschäftsbetrieb in Deutschland gestartet ist, können die Steuerprofis der Siegener PMPG-Niederlassung das Unternehmen auch weiterhin fachkundig betreuen und beraten.

„Dank der Kompetenzbündelung bei PMPG profitieren unsere nationalen und internationalen Mandanten immer von ganzheitlichen Rechts- und Steuerlösungen“.

Arbeit und Personal

Wir unterstützen unsere Mandant*innen auch bei der Personalplanung und der Personalbeschaffung. Ob es um auf- oder abbauende Maßnahmen, die Ausarbeitung von Werksvertragslösungen oder die Regelung von Arbeitnehmerüberlassungen geht – unsere Mandant*innen können sich immer auf eine ebenso kompetente wie zielführende Beratung verlassen. Wir zeigen ihnen die Vor- und Nachteile bestimmter Lösungen auf und sagen ihnen, ob und wenn ja, welche Risiken für sie als Unternehmer*in damit verbunden sind.

Investition in Deutschland

Wenn ausländische Privatinvestoren oder KMU ihr Vermögen in Deutschland gewinnbringend investieren möchten, begleiten wir die Mandant*innen von Anfang an und regeln sämtliche Formalitäten. Sie erhalten von uns ganzheitliche Beratungsleistungen zu Themen wie Rechts- und Beteiligungsformen, Standortwahl oder Vertrags- und Gesellschaftsrecht. Darüber hinaus informieren wir sie ggf. über Besonderheiten bei Produkteinführungen und -ausführungen sowie branchenspezifische Regelungen.

Compliance – die Einhaltung rechtlicher und betriebsinterner Standards

Bei Unternehmen, die auf einer Vertrauensbasis mit Geschäftspartnern zusammenarbeiten, hat die Einhaltung von geltenden Rechtsnormen sowie des innerbetrieblichen Verhaltenscodexes oberste Priorität. Denn fehlende Compliance-Richtlinien können schwerwiegende Folgen haben, wenn gesetzliche oder vertragliche Pflichten nicht eingehalten werden. Unsere Anwälte beraten sie in allen Compliance-Angelegenheiten, um Haftungsrisiken oder strafrechtlich relevante Verstöße gegen geltendes nationales bzw. internationales Recht zu vermeiden.

Handelsrecht bei in- und ausländischen Geschäften

In- und ausländische KMU können sich bei handelsrechtlichen Fragen voll und ganz auf unsere Kompetenzen verlassen. Ob Neuerstellung, Anpassung oder Prüfung – wir sorgen dafür, dass Handelsverträge mit in- und ausländischen Geschäftspartnern zur Erlangung ihrer geschäftlichen Ziele in ihrem Sinne ausgestaltet sind. Wir beraten und vertreten sie auch bei Unstimmigkeiten mit Geschäftspartnern und bei der Durchsetzung ihrer Interessen. Besonders hervorzuheben ist hier unsere langjährige Expertise bei Handelsbeziehungen mit südamerikanischen, osteuropäischen und indischen

Unternehmen.

Zur Person Martin Kanopka

Rechtsanwalt

PMPG Wiese & Kollegen Rechtsanwaltsgesellschaft

mbH

recht@pmpg.de

www.pmpg.de