PMPG Pies, Martinet & Partner Steuerberatungsgesellschaft mbB: Alles rund um Steuer-, Rechts- und Unternehmensberatung

PMPG ist eine renommierte rheinländische Steuerberatungs- und Rechtsanwaltsgesellschaft mit zehn Standorten im Rheinland, in der Eifel und in Siegen. Mit mehr als 220 Kollegen/-innen bündelt die Gesellschaft ein breit gefächertes Experten-Know-how aus Steuerberatung, Rechtsberatung, Unternehmensberatung und Unternehmensnachfolgeberatung unter einem Dach. So können wir hausintern in interdisziplinären Teams arbeiten und unseren Mandanten/-innen ganzheitliche Beratungsleistungen und Lösungen aus einer Hand anbieten.

Wir machen’s einfach – mit Jeansfaktor

Wir haben bewusst keinen zentralen Standort, weil wir stets in Reichweite für unsere Mandanten/-innen vor Ort sein möchten. Denn der Mensch, für den wir arbeiten dürfen, steht bei uns immer im Mittelpunkt. Das war schon bei der Kanzleigründung vor über 45 Jahren so und das wird auch in Zukunft so bleiben. Dazu gehört auch, dass wir stets auf Augenhöhe mit unseren Mandanten/-innen kommunizieren und selbst die komplexesten Sachverhalte verständlich und transparent erklären. Deshalb ist unser Slogan „Wir machen’s einfach.“ ebenso ein Leistungsanspruch wie ein Qualitätsversprechen. Und weil konstruktive, zielführende Beratungen weder Nadelstreifenanzüge noch Business-Outfits voraussetzen, ist in unserem Arbeitsalltag eine legere Jeansbekleidung angesagt. Das nennen wir den Jeansfaktor.

PMPG – die digitale Kanzlei

In der Fachdisziplin Steuern setzt PMPG schon lange auf digitale Abläufe und eine digitale Zusammenarbeit mit Mandanten/-innen und Behörden. Denn die papierlose und automatisierte Steuerberatung spart nicht nur Zeit, sondern schont auch die Nerven, weil die lästige Suche nach Belegen und Vorgängen entfällt. Damit die Korrespondenz zwischen der Kanzlei und ihren Mandanten/-innen ebenso reibungslos funktioniert wie die interne Fallbearbeitung, unterstützen wir unsere Mandanten/-innen in den Bereichen digitale Belegarchivierung, Forensische Datenanalyse und E-Commerce. Zu diesem Zweck arbeitet auch ein Digitalisierungsbeauftragter mit weitreichenden digitalen Kompetenzen im Unternehmen.

„Wir möchten unseren Kunden/-innen die Zusammenarbeit so einfach wie möglich machen – und dazu gehören auch digitale Prozesse. Die Umstellung auf digitale Abläufe hat uns und vor allem unseren Mandanten/-innen viele Vorteile und deutlich mehr Effizienz im Arbeitsfluss gebracht. Die Kommunikation in Echtzeit und der schnelle Zugriff auf relevante Daten sind nur zwei Beispiele“, erklärt Marcus Vanselow, PMPG-Partner und Steuerberater. „Der digitale Datenaustausch mit uns erfolgt direkt und komfortabel aus dem System heraus, zu jeder Zeit und ortsunabhängig“, so Vanselow weiter.

Kleine Niederlassungen – großes Dienstleistungsangebot

In unseren PMPG-Niederlassungen in Bergisch Gladbach, Bonn, Bornheim, Erftstadt, Euskirchen, Gerolstein, Köln, Luxemburg, Niederkassel und Siegen arbeiten viele Spezialisten aus den unterschiedlichsten wirtschaftlichen und

rechtlichen Fachbereichen, die bei Bedarf standortübergreifend agieren, um alle mandantenrelevanten Anliegen, Aufgaben und Sachverhalte schnell und professionell zu bearbeiten.

Wir sind Profis in Sachen: Steuerberatung

PMPG ist Experte rund ums Thema Steuern und für komplexe Steuerfragen. Weil wir lösungsorientiert arbeiten, profitieren unsere Mandanten/-innen von einer kompetenten, ganzheitlichen Steuerberatung, die ihre Interessen gegenüber Finanzbehörden optimal vertritt. Und dank der unterschiedlichen Spezialisierung unserer Steuerberater arbeitet ihr fester Ansprechpartner je nach steuerlichem Themengebiet eng mit den entsprechenden Fachkollegen/-innen zusammen. Unser Angebotsspektrum in punkto Steuern reicht von Lohn- und Finanzbuchhaltung, Vermögensberatung, Steuererklärung und Jahresabschluss bis hin zum Internationalen Steuerrecht.

Rechtsberatung

PMPG berät und vertritt Unternehmer/-innen in allen Fragen des Wirtschafts- und Steuerrechts. Hierfür arbeiten je nach Tätigkeits- und Branchenschwerpunkt spezialisierte Rechtsanwälte, Steuer- und Unternehmensberater bereichsübergreifend zusammen und entwickeln in enger Absprache mit ihrem Mandanten maßgeschneiderte Lösungen. Unsere Fachbereiche sind Arbeitsrecht, Unternehmenstransaktion, Technologie, Medien und Datenschutz sowie Steuerstreit. Auch in Sachen Gesellschaftsrecht können sich Mandanten/- innen auf unsere Expertise verlassen. Wir unterstützen sie bei der Wahl der passenden Rechtsform, bei der komplexen Thematik der Mehr-Personen-Gesellschaften, bei Joint Ventures, Gesellschafterstreitigkeiten, Liquidation sowie bei Verschmelzung, Spaltung und Formwechsel.

Unternehmensberatung

Da die jeweiligen Anforderungen von Unternehmen und Branchen sehr unterschiedlich sein können, geht es bei der Beratung häufig um das gleiche Ziel: Die Entwicklung von Strategien und Lösungen zur Zukunftssicherung. Die Spezialisten von PMPG schaffen Fakten zur effizienten Unternehmensberatung mit qualifizierten Aussagen für betriebliche Entscheidungen – direkt und ohne komplizierte Umwege. Auch wenn ein Geschäft an sich gut läuft, finden unsere Experten immer wieder Mittel und Wege, mit denen sich die Gesamtperformance noch verbessern und die Effizienz steigern lässt. Egal, ob es dabei um die strategische Ausrichtung, Prozessoptimierungen oder das Controlling geht.

Nachfolgeberatung

Im Rahmen unserer Beratungsleistungen für Unternehmen ist die Nachfolgeberatung ein eigenes Fachgebiet. Denn wenn die Übergabe eines Unternehmens ansteht, müssen viele Unterlagen zusammengetragen, eingesehen und entsprechend aufbereitet werden. Dazu zählen z.B. die Ermittlung des Status quo, die marktgerechte Kaufpreisfindung, die Erstellung von Liquiditäts- und Potenzialanalysen sowie die Entwicklung einer erfolgreichen Vermarktungsstrategie. Wir kennen den Markt und wissen von den Problemstellungen, die vor allem Inhaber mittelständischer Unternehmen bei der Nachfolgersuche haben. Gerne unterstützen wir diese beim Verkauf ihres Unternehmens und bei der Suche nach einem passenden Käufer. Wir führen sie sicher durch den gesamten Transaktionsprozess und regeln alle steuerlichen und rechtlichen Vorgänge.

Sanierungs- und Insolvenzberatung

Gerät ein Unternehmen in Schieflage, wie aktuell häufiger coronabedingt zu beobachten ist, ist schnelles Handeln gefragt. Die richtige Strategie, eine taktische Vorgehensweise und ein Management mit einem geschulten Rundumblick auf alle Aspekte sind essenziell für eine zielführende Sanierungsberatung. Schließlich geht es darum, eine fundierte Plattform für die tragfähige Fortführung des Unternehmens zu schaffen. Die Sanierungsexperten von PMPG erstellen Fortführungsprognosen, Sanierungsgutachten nach IDW S 6, Zahlungsfähigkeitsprüfungen nach IDW S 11 und unterstützen Unternehmer/-innen dabei, neue Perspektiven für den wirtschaftlichen Erfolg zu entwickeln.

Egal, ob selbstverschuldet, ungewollt oder vollkommen schuldlos – Zahlungsunfähigkeiten bei Unternehmen passieren. Auch in dieser schwierigen Situation greifen die kräftigen Hände von PMPG insolventen Unternehmen helfend unter die Arme: bei der Anfertigung eines Insolvenzplans nach dem anerkannten Prüfungsstandard IDW S 2, bei Gesprächen mit Banken und potenziellen Investoren sowie ggf. mit prospektiven Übernahmekandidaten. Wir begleiten Insolvenzverfahren im Rahmen der Eigenverwaltung gemäß §§ 270 ff. Insolvenzordnung als Generalbevollmächtigte.

Entsendung von ausländischen Arbeitskräften

Der Fachkräftemangel in Deutschland macht die Entsendung von ausländischen Arbeitskräften nach Deutschland zunehmend attraktiver. In der Regel ist das auch kein Problem, wenn im Vorfeld die vertraglichen und rechtlichen Sachverhalte geklärt und geregelt sind. Hierfür hat PMPG kompetente Ansprechpartner an Bord, die sich auf die zeitliche und räumliche Verlagerung des Arbeitsortes eines oder mehrerer Angestellten nach Deutschland spezialisiert haben. Wir unterstützen ausländische Unternehmen dabei, die entsprechenden Verträge mit deutschen Unternehmen abzuschließen und erledigen sämtliche arbeitsrechtlichen, steuerrechtlichen und sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten. Dazu zählen auch Arbeitsverträge, Lohnsteueraußenprüfung, Betriebsprüfung, Kassennachschau sowie die Umsatzsteuernachschau.

Firmenstandort Germany

Deutschland ist ein attraktiver Standort für ausländische Unternehmen: Die zentrale geografische Lage in Europa und die gute Infrastruktur sind nur zwei gute Gründe. Ebenso vielfältig sind die Möglichkeiten für ausländische Unternehmen, sich auf dem deutschen Markt zu etablieren: als Zweigniederlassung, als inländische Tochtergesellschaft, als Betriebsstätte oder als Repräsentanz. PMPG berät ausländische Firmeninhaber hinsichtlich der geeigneten

Rechtsform und kümmert sich um die erforderlichen Genehmigungen sowie die Gewerbeanmeldung. Wenn die Niederlassung bzw. Betriebsstätte in Deutschland läuft, übernehmen wir gerne die Buchführung sowie alle weiteren steuerlichen Angelegenheiten für diesen Betrieb und vertreten seine Interessen bei rechtlichen Anliegen. Das umfasst auch die Umsatzsteuersonderprüfung, Lohnsteueraußenprüfung, Betriebsprüfung, Kassennachschau, Umsatzsteuernachschau und die Sozialversicherungsprüfung.

Was können wir für Sie tun? Wenn Sie uns kennenlernen möchten oder ein konkretes Anliegen haben, rufen Sie uns einfach an unter 0221 29 21 36-0 oder schicken Sie uns eine E-Mail an info@pmpg.de.