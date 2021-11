Outplacement / Trennungsmanagement bei Change-Prozessen: Tabuthema berufliche Trennung

Initiativen für Change-Prozesse gibt es viele. Bei der Umsetzung sprechen die handelnden Manager bzw. deren Berater jedoch nur selten professionell und strukturiert mit den Betroffenen über das Thema berufliche Trennung und Neuorientierung. Die Unterstützung scheidender Führungskräfte mit einem Outplacement-Coaching schafft dabei praxisnahe Vorteile für Unternehmen.

Die strategische Neuausrichtung eines Geschäftsbereichs, die digitale Transformation, New Work, COVID-19, die Globalisierung, künstliche Intelligenz oder eine Post-Merger-Integration von neuen Firmenteilen – Unternehmen müssen sich immer wieder auf neue Anforderungen der Zukunft einstellen, die einen internen Change-Prozess nach sich ziehen: in der Organisation, der Firmenkultur, der Technologie und in Unternehmensprozessen. Aber was, wenn Mitarbeiter/-innen diesen Prozess nicht mitgehen wollen oder können? Outplacement kann in eben solchen Situationen das Trennungsmanagement unterstützen und die Beendigung von Arbeitsverhältnissen erleichtern.

In den USA diente Outplacement vor 75 Jahren den aus dem 2.Weltkrieg heimgekehrten Soldaten, um sie nach langer Abstinenz vom Arbeitsmarkt wieder in eine zivile Beschäftigung einzugliedern. Das (damals durch den Staat) organisierte „Begleiten“ einer Person aus einer alten in eine neue Beschäftigung wird auch heute noch als Outplacement-Coaching bezeichnet. Ausscheidende Mitarbeiter/-innen bekommen also auf Kosten des ehemaligen Arbeitgebers die Möglichkeit, externe Unterstützung bei der beruflichen Neuorientierung nutzen zu können. Ein Karriere-Coach erarbeitet dann mit den Kandidat/-innen Bewerbungsstrategien am Arbeitsmarkt und begleitet die Vorbereitungen für einen neuen Job.

NewPlacement-Coaching – die Weiterentwicklung des klassischen Outplacement

Es fokussiert vor allem auf ein Persönlichkeits-Coaching, in dem die bisherigen Managementleistungen des Kandidaten, aber auch eigene Anteile an der Trennung und Minderleistungen herausgearbeitet werden. Der Kandidat kommt zu Selbsterkenntnissen, erhöht sein Selbstbewusstsein und kann sich in Vorstellungsgesprächen authentisch darstellen. Bei hochwertig und ganzheitlich arbeitenden Dienstleistern gehören die Ausarbeitung marktgerechter Bewerbungsunterlagen, der Zugang zum verdeckten Arbeitsmarkt und eine individualisierte Vorbereitung von Interviews dazu. Auch Vertragsangebote werden besprochen.

NewPlacement wendet Methoden des inversen Headhuntings an. Dabei wird der klassische Searchprozess umgekehrt: der Dienstleister sucht Unternehmen bzw. Vakanzen für den jeweiligen Manager. Deshalb sind Headhunter für diese Dienstleistung auch die falschen Ansprechpartner: sie prüfen zwar den Auftritt und das Angebot des Bewerbers – helfen aber nicht, diese zeitintensiv zu entwickeln.

Outplacement-Coachings sollten als Möglichkeit für einen Neustart verstanden werden. Daher hat die Unterstützung eines Mitarbeiters signifikante Vorteile für Unternehmen und ist aus wirtschaftlicher Sicht relevant (siehe Grafik).

Die Erfolgschancen einer Outplacement-Beratung sind hoch, wenn die Unternehmen darauf achten, dass die Beratung für den Mitarbeiter zeitlich unbefristet ist. Denn in einigen Fällen kann es dazu kommen, dass eine Beratung innerhalb des anvisierten Zeitraums nicht zum Abschluss eines neuen Arbeitsvertrags führt. Für den richtigen Anbieter sondiert das Unternehmen den Markt und nimmt in der Regel eine Vorauswahl von zwei bis drei Anbietern vor. Der betroffene Mitarbeiter sollte dann seinen Coach in kostenfreien Info-Gesprächen selbst aussuchen und die Auswahl nicht dem Unternehmen überlassen.

In Deutschland werden Outplacement-Coachings meist für einzelne Manager/-innen (Executive-Placement) auf Führungsebene ein bis dreimal durchgeführt. Bei mehreren Mitarbeiter/-innen empfiehlt sich ein Gruppen-Outplacement, welches meist für Mitarbeiter/-innen der mittleren und unteren Ebenen durchgeführt wird. Da es für die Dienstleistung Outplacement kein Gütesiegel gibt und die Bezeichnung „Outplacementberater“ nicht geschützt ist, empfiehlt der BDU möglichst Unternehmen zu wählen, die dem Verband angehören und sich auf diese Dienstleistung spezialisiert haben.