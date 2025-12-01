Nachfolge: Die passende Lösung finden

Bei vielen Betrieben in der Region steht in den kommenden Jahren die Übergabe an. Mit einem neuen Angebot unterstützt die Sparkasse KölnBonn Alt-Eigentümer dabei, ein strukturiertes Konzept für die Nachfolge zu finden.

Die Zahlen sind alarmierend. Im vergangenen Jahr waren deutlich mehr als ein Drittel der Firmeninhaberinnen und Firmeninhaber (39 Prozent) hierzulande älter als 60 Jahre. Damit stehen über 300.000 inhabergeführte Familienbetriebe in Nordrhein-Westfalen über kurz oder lang vor dem Generationenwechsel. Vier von fünf Unternehmen sehen dabei jedoch Schwierigkeiten. Zu diesen Ergebnissen kommt der KfW-Nachfolge-Monitoring Mittelstand 2024.

Einer, der die Übergabe erfolgreich geschafft hat, ist Michael Feldmann (*). Lange Zeit hatte sich der 67-Jährige keine Gedanken zur Übergabe seines Sanitär- und Heizungsbetriebs gemacht. Ein Nachfolger aus der Familie stand nicht parat. Als sich der Handwerksmeister dann vor zwei Jahren dennoch zum Rückzug entschloss, fehlte ein Plan.

Weil der Unternehmer verhindern wollte, seinen Betrieb aufzulösen und seine 22 Mitarbeitenden entlassen zu müssen, entwickelte er zusammen mit seinem Firmenkundenberater bei der Sparkasse KölnBonn und den Spezialisten des institutseigenen GründerCenters ein Konzept. Es sah vor, dass er seinen ersten Gesellen zum Co- Geschäftsführer macht. Im Gegenzug beteiligte sich der Nachfolger aus dem eigenen Betrieb zu einem Drittel an der Firma. Der Kauf der restlichen Geschäftsanteile erfolgt in den kommenden Jahren. Die Finanzierung übernimmt die Sparkasse KölnBonn.

Solch ein gelungener Übergang ist eher die Ausnahme als die Regel. Tausende von Unternehmerinnen und Unternehmern in der Region haben daher dringenden Handlungsbedarf in Sachen Nachfolgeplanung. Doch viele sind unsicher, wo sie kompetente Informationen bekommen – z.B., wie sie einen potenziellen Nachfolger finden, der das notwendige Kapital mitbringt. In vielen Fällen wird der richtige Zeitpunkt für eine Staffelübergabe daher verpasst. Das lässt sich verhindern, wenn Firmeninhaberinnen und -inhaber rechtzeitig das Thema Nachfolge angehen. Das „Zukunftsmanagement“ der Sparkasse KölnBonn ist eine gute Möglichkeit dafür (siehe Interview).

Wir sind kompetenter Ansprechpartner rund um das Thema Nachfolgeplanung

» Interview: Andreas Brünjes, Leiter des GründerCenter der Sparkasse KölnBonn, erläutert, wie sein Haus Firmeninhaberinnen und -inhaber bei der Nachfolgeregelung unterstützt.

Herr Brünjes, warum sollten sich Unternehmerinnen und Unternehmer frühzeitig mit dem Thema Nachfolge beschäftigen?

Die Übergabe eines Betriebs ist eine Gleichung mit vielen Unbekannten. Nur wer frühzeitig diese Variablen adressiert, kann die Nachfolge wirklich gestalten.

Was gehört zu diesen Variablen?

An erster Stelle sicherlich der individuelle Unternehmenswert. Nach unseren Erfahrungen schätzen die Beteiligten den Verkaufspreis subjektiv häufig als zu hoch ein. Das erschwert die Suche nach einem Nachfolger. Dazu kommen steuerliche und rechtliche Aspekte. Nicht zuletzt gehört auch eine strukturierte Ruhestandsplanung dazu. Die Frage ist: Wie viel Kapital benötige ich, wenn ich von den Erträgen und unter Umständen der Substanz mehrere Jahrzehnte meinen gewohnten Lebensstandard finanzieren will?

Wie hilft das „Zukunftsmanagement“ bei der Nachfolgeplanung?

Mit dem „Zukunftsmanagement“ machen wir ein hochprofessionelles Angebot, das alle relevanten Themen der Unternehmensnachfolge, der Unternehmensbewertung und der Ruhestandsplanung individuell auf die Kundenbedürfnisse fokussiert. So stellen wir sicher, dass unsere Unternehmenskunden auch im Ruhestand so aufgestellt sind, wie sie es sich wünschen.

Für den späteren Verkaufsprozess stellen wir dem Firmeninhaber ein Finanzierungszertifikat aus, mit dem wir potenziellen Erwerbern signalisieren, dass wir bereit sind, die Übernahme zu finanzieren. Unser Zukunftsmanagement ist ein einzigartiges Angebot in diesem Bereich, mit dem wir unseren Anspruch unterstreichen, kompetenter Ansprechpartner beim Thema Nachfolgeplanung zu sein. Mit unserer Expertise, unserem Know-how und unserem breiten Netzwerk – etwa als Regionalpartner der nexxt-change-Unternehmensbörse.

(*) Aus Gründen des Datenschutzes wurde der Name des Firmeninhabers geändert.