Mit Influencern die eigene Marke stärken und Verkäufe ankurbeln

Schon seit einigen Jahren verändert der Aufstieg der sozialen Medien, die Art wie Menschen untereinander, aber auch Menschen und Unternehmen miteinander kommunizieren. So eröffnen sich für Unternehmen auch neue Möglichkeiten, die eigene Zielgruppe anzusprechen und auf Marken und Produkte aufmerksam zu machen. Damit ist nicht nur das klassische Unternehmensprofil gemeint. Wichtig sind vor allem auch Influencer – einflussreiche Persönlichkeiten, die mit ihrem Content Millionen erreichen und die Trends von morgen beeinflussen.

Möchten Unternehmen nun ihr Marketing in diesem Bereich beginnen, gibt es einige wichtige Punkte zu beachten. Ohne durchdachte Strategie und darauf abgestimmte Maßnahmen, können die die gewünschten Ergebnisse nicht erzielt werden.

Festlegung der Ziele

Zunächst einmal sollten sich die Verantwortlichen in den Unternehmen darüber im Klaren sein, was sie mit ihrer Kampagne erreichen wollen. Wollen sie die Markenbekanntheit erhöhen, die Produktverkäufe ankurbeln oder die Bindung der Kunden ans Unternehmen verstärken? Nur wenn das klar ist, kann man festlegen, welche Zielgruppe man ansprechen möchte.

Influencer auswählen

Sobald Ziele und Zielgruppe klar sind, ist der erste Schritt zur Auswahl der richtigen Influencer getan. Diese müssen natürlich sowohl zur eigenen Firma als auch zur anvisierten Zielgruppe passen. Der Grund liegt auf der Hand: Für ein Unternehmen, das z.B. IT-Gadgets anbietet, ergibt es keinen Sinn, mit Influencern zusammenzuarbeiten, die sich auf Themen wie Kochen oder Pflanzen konzentrieren.

Wichtig ist zudem, dass die ausgewählten Influencer hochwertigen und glaubwürdigen Content produzieren. Nur dann genießen sie das Vertrauen ihrer Follower und haben eine große und interaktionsfreudige Community. Das ist entscheidend für den späteren Erfolg der Marketingmaßnahmen.

Bei der Suche und Auswahl der geeigneten Kooperationspartner können Online-Tools, wie z.B. das „Likeometer“, verwendet werden. Hier kann man nach verschiedensten Kategorien sortieren und Einblick in die regelmäßig aktualisierte Statistiken erhalten. Es finden sich sowohl kostenlose als auch kostenfreie Angebote. Auch die Social-Media-Plattformen selbst bieten teilweise kostenfreie Werkzeuge für die Suche an. So findet sich etwa bei Instagram und TikTok jeweils ein Creator Market Place. Dort können Unternehmen Informationen einholen und direkt Anfragen stellen. Zuletzt gibt es natürlich auch die Möglichkeit sich bei einer Agentur für Influencer-Marketing kompetente Expertise einzukaufen. Inzwischen finden sich diverse spezialisierte Agenturen auch im deutschsprachigen Raum.

Gestaltung der Zusammenarbeit

Es sollte von Anfang an klar festgelegt sein, wie die Kooperation im Detail vonstattengeht. Hier ist zu klären, ob die Zusammenarbeit in Form von gesponserten Beiträgen, Produktplatzierungen, einer Tätigkeit als Markenbotschafter, Bewerbung von Gewinnspielen oder anderen gemeinsamen Projekten erfolgt. Im Detail es wichtig, den Influencern alle wichtigen Informationen und die eigenen Vorstellungen zu übermitteln. Dabei sollten die kreativen Freiheiten nicht zu sehr eingeschränkt werden, immerhin sind die Partner meist gerade erfolgreich, weil sie ihren eigenen Stil haben.

In diesen Bereich fallen abseits inhaltlicher Überlegungen auch rechtliche Aspekte. Honorare, Rechte an Inhalten, Veröffentlichungstermine, Regelungen zur Freigabe usw. sollten eindeutig festgelegt sein, um Konflikte zu vermeiden. Zudem muss darauf geachtet werden, alle gesponserten Inhalte entsprechend der gesetzlichen Vorgaben zu kennzeichnen. Auch das beugt Problemen vor.

Messung und Beziehungspflege

Ist die Zusammenarbeit gestartet muss anhand der bei der Planung festgelegten KPIs (z.B. Engagement-Rate oder Umsatzsteigerung) regelmäßig der Erfolg geprüft werden. Nicht funktionierende Teile der Kampagne sollten flexibel angepasst und optimiert werden können.

Daneben sollte die Beziehung mit den beteiligten Influencern durch stetigen Austausch gepflegt werden. Das schafft den Boden für weitere Kooperationen und öffnet den Blick gegenüber neuen Trends in den sozialen Medien. Hier am Ball zu bleiben, ist für Unternehmen eine vielversprechende Investition in die Zukunft.