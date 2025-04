Mehr als ein Benefit: Wie Bike-Leasing Unternehmen voranbringt

Gesundheit, Nachhaltigkeit und Work-Life-Balance sind zentrale Aspekte moderner Personalpolitik. Firmenräder helfen Unternehmen dabei, sich im Wettbewerb um Fachkräfte zu behaupten. Doch welche konkreten Vorteile bietet das Dienstrad-Leasing und wie lässt es sich sinnvoll integrieren?

Firmenräder gewinnen zunehmend an Bedeutung – sowohl für Arbeitgeber als auch für Arbeitnehmer. Das bestätigen unabhängige Studien. Laut dem aktuellen Pre-Report des Future Mobility Lab (FML) des Instituts für Mobilität der Universität St. Gallen (IMO-HSG) sind E-Bikes für viele Arbeitnehmer sogar fast so attraktiv wie zusätzliche, vergütete Urlaubstage. So haben 59 Prozent der befragten Unternehmen in Deutschland in den vergangenen drei Jahren ihr Mobilitätsangebot angepasst. Bike-Leasing ist dabei die am häufigsten gewählte Maßnahme (77 Prozent). Der Grund: Firmenräder adressieren zentrale Bedürfnisse wie Flexibilität und Zeiteffizienz und tragen zur Nachhaltigkeit bei.

Auch eine Untersuchung von Deloitte und dem Branchenverband Zukunft Fahrrad bestätigt die hohe Beliebtheit und eine steigende Nachfrage: Firmenrad-Leasing ist ein essenzieller Wachstumsmotor in der deutschen Fahrradwirtschaft. Demnach haben sich die Umsätze der Anbieter seit 2019 verfünffacht und mittlerweile haben rund 37 Prozent der Beschäftigten in Deutschland Zugang zu einem Firmenrad.

Firmenräder sind für Arbeitgeber und Arbeitnehmer eine Win-Win-Situation

Zusatzleistungen wie Firmenräder sind kein „Nice-to-have“, sondern ein entscheidender Faktor im Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte. Zwar bleibt eine attraktive Vergütung weiterhin wichtig, doch finanzielle Anreize allein reichen nicht mehr aus, um Mitarbeiter langfristig zu binden. Corporate Benefits, welche die Work-Life-Balance, Gesundheit und Zufriedenheit fördern, sind heute essenziell für Arbeitgeber.

Insbesondere in Zeiten des Personalmangels ist ein starkes Employer Branding für Unternehmen unverzichtbar. Vor allem Mitarbeiter in Deutschland im Alter von 20 bis 39 Jahren zeigen laut der FML-Studie eine hohe Affinität zu nachhaltigen Mobilitätslösungen. Arbeitgeber, die Diensträder anbieten, signalisieren Innovationsbereitschaft und Mitarbeiterorientierung. Firmenräder sind dabei weit mehr als ein moderner Trend. Sie vereinen finanzielle, gesundheitliche und nachhaltige Vorteile. Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer profitieren gleichermaßen.

Für Arbeitgeber:

Stärkung der Arbeitgebermarke und Bindung qualifizierter Mitarbeiter.

Motivation der Mitarbeiter und Reduzierung der Krankheitstage durch Bewegung.

Förderung nachhaltiger Mobilität und Verbesserung der CO2-Bilanz.

Reduzierung des Parkplatzbedarfs.

Steuerliche Vorteile durch Absetzbarkeit der Dienstrad-Kosten.

Geringere Sozialabgaben durch die Gehaltsumwandlung.

Für Arbeitnehmer:

Zugang zu hochwertigen Fahrrädern von Top-Marken, E-Bikes und Pedelecs zu günstigen Konditionen.

Ersparnisse von bis zu 70 Prozent im Vergleich zum Privatkauf eines neuen Rads.

Das Firmenrad kann steuerfrei und auch rein privat genutzt werden.

Verbesserung von Gesundheit und Fitness.

Alternative zu überfüllten öffentlichen Verkehrsmitteln oder Staus in der Stadt, was auch die Pendelzeit verkürzen kann.

Pendlerpauschale auch beim Dienstrad anrechenbar.

Vor allem Vergünstigungen für die Räder spielen eine zentrale Rolle bei der Akzeptanz von Bike-Leasing-Angeboten. Arbeitnehmer sind dabei häufig bereit, einen Eigenanteil zu leisten, wenn sie einfachen Zugang zu attraktiven Mobilitätslösungen und hochwertigen Fahrrädern erhalten.

Unternehmen, die das Dienstrad-Leasing über professionelle Anbieter beanspruchen, erhalten je nach Anbieter ein Rundumsorglos- Paket, das z.B. Versicherung und Wartung beinhaltet. So entstehen für die Arbeitnehmer keine zusätzlichen Kosten für diese Punkte. Arbeitgeber haben indes lediglich einen geringen Aufwand bei der Implementierung des Leasingprogramms. Durch einfache Schnittstellenlösungen lässt sich der Aufwand weiter reduzieren.

Leasinganbieter bieten zudem einen Ausfallschutz, der Arbeitgeber und Mitarbeiter in Fällen wie Kündigung, Elternzeit oder Krankheit absichert. Leistungen wie die Übernahme der Leasingraten, die Mitnahme des Rads zu einem neuen Arbeitgeber oder die kostenlose Rückgabe sorgen für finanzielle Sicherheit und Flexibilität. Zusätzlich können Mitarbeiter erweiterte Leistungen wie eine unbegrenzte Verschleißteilabsicherung buchen.

Ganzheitliche Lösungen für eine nachhaltige Zukunft

Mobilität ist ein zentrales Thema unserer Zeit. Nachhaltige Mobilität umfasst soziale, ökologische, wirtschaftliche und technologische Dimensionen. In diesem Kontext nimmt das Fahrrad und insbesondere das Firmenrad-Leasing eine wichtige Rolle ein. Die Integration von Diensträdern in das Mobilitätskonzept eines Unternehmens ermöglicht es, diese vielfältigen Ziele zu adressieren und zu vereinen. Das Dienstrad-Leasing leistet somit einen Beitrag zur Förderung einer ganzheitlichen Mobilität und einer ressourcenschonenden Zukunft.

Eine umfassende Betrachtung der Mobilität ist notwendig, um nachhaltige Lösungen für die Zukunft zu entwickeln. Diese unterstützen den Umweltschutz, tragen zur Verbesserung der Lebensqualität bei und ermöglichen es Unternehmen, ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden. Ein solcher ganzheitlicher Ansatz bietet Chancen, wirtschaftliche Effizienz mit ökologischen und sozialen Zielen zu verbinden.

Radfahren fördert die Gesundheit der Mitarbeiter, reduziert den CO2-Ausstoß und schont Ressourcen. E-Bikes und Lastenräder bieten Lösungen, die den Anforderungen des Arbeitsalltags gerecht werden. Denn die FMLStudie hat ebenfalls gezeigt: rund 76 Prozent der Befragten in Deutschland verbinden ihren Arbeitsweg mit anderen Wegezwecken, wie etwa dem Einkauf.

So integrieren Unternehmen Firmenräder erfolgreich in ihr Benefit-Programm

Firmenrad-Leasing lässt sich auf vielfältige Weise in das Benefit-Programm eines Unternehmens integrieren und individuell an die Bedürfnisse von Mitarbeitern und Arbeitgebern anpassen.

Gehaltsumwandlung : Bei dieser Variante wird ein Teil des Bruttogehalts in Sachlohn umgewandelt, der zur Finanzierung des Dienstrads verwendet wird. Dies ist für Mitarbeiter steuerlich vorteilhaft, da die Leasingrate durch die Gehaltsumwandlung zu einer geringeren Steuerund Abgabenlast führt. Unternehmen profitieren von niedrigeren Lohnnebenkosten, was diese Option wirtschaftlich interessant macht.

: Bei dieser Variante wird ein Teil des Bruttogehalts in Sachlohn umgewandelt, der zur Finanzierung des Dienstrads verwendet wird. Dies ist für Mitarbeiter steuerlich vorteilhaft, da die Leasingrate durch die Gehaltsumwandlung zu einer geringeren Steuerund Abgabenlast führt. Unternehmen profitieren von niedrigeren Lohnnebenkosten, was diese Option wirtschaftlich interessant macht. Gehaltsplus : In diesem Modell wird das Dienstrad zusätzlich zur regulären Vergütung angeboten. Für die Mitarbeiter entstehen dabei keine eigenen Kosten, wodurch diese Variante für sie besonders reizvoll ist. Unternehmen nutzen dieses Modell häufig, um ihre Attraktivität als Arbeitgeber zu steigern und die Mitarbeiterbindung zu fördern.

: In diesem Modell wird das Dienstrad zusätzlich zur regulären Vergütung angeboten. Für die Mitarbeiter entstehen dabei keine eigenen Kosten, wodurch diese Variante für sie besonders reizvoll ist. Unternehmen nutzen dieses Modell häufig, um ihre Attraktivität als Arbeitgeber zu steigern und die Mitarbeiterbindung zu fördern. Gemischte Modelle: Unternehmen können auch hybride Ansätze wählen, bei denen beispielsweise ein Teil der Kosten durch den Arbeitgeber und ein Teil durch die Gehaltsumwandlung finanziert wird. Diese Option bietet Flexibilität und lässt sich an die jeweilige Unternehmensstrategie anpassen.

Für eine erfolgreiche Implementierung des Firmenrad-Programms in einen Betrieb ist die Wahl eines spezialisierten Leasinganbieters entscheidend. Ein erfahrener Anbieter bietet nicht nur attraktive Konditionen, sondern übernimmt auch sämtliche wichtige Aufgaben für die Unternehmen. Dazu gehören beispielsweise Vertragsabwicklung, Wartungsorganisation, Versicherungen und die laufende Verwaltung. So reduziert sich der administrative Aufwand für die Personalabteilungen auf ein Minimum.

Auch die gezielte Kommunikation des Programms an die Belegschaft ist essenziell, um die Vorteile des Dienstrad-Leasings klar zu vermitteln und die Akzeptanz zu fördern. Workshops, Infoveranstaltungen sowie eine spezielle Plattform können helfen, Fragen zu beantworten und das Interesse zu steigern. Viele Leasinganbieter haben hierfür bereits die notwendigen technischen Lösungen parat.

Fazit: Bike-Leasing ist ein Benefit mit Mehrwert

Firmenräder sind mehr als nur ein alternatives Mobilitätsangebot. Sie vereinen Flexibilität, Nachhaltigkeit und Gesundheit mit klaren Vorteilen für Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Angesichts des Fachkräftemangels und des Wettbewerbs um Talente müssen Unternehmen traditionelle Strukturen hinterfragen und sich zukunftsorientiert ausrichten. Corporate Benefits schaffen Mehrwerte, die über den reinen Nutzen hinausgehen, und stärken schließlich auch die Position von Unternehmen im „War for Talents“. Dadurch wird deutlich, dass Firmenräder weit über einen einfachen Benefit hinausgehen und integraler Bestandteil moderner Arbeitswelten sind.