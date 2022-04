(Advertorial) Immer mehr Kunden entscheiden sich dafür, ihre Einkäufe online zu tätigen. Um diesem Trend entgegenzuwirken, müssen Einzelhändler innovative Marketingmaßnahmen ergreifen. Hier sind einige Ideen.

Maßnahmen auf die Zielgruppe ausrichten

Die Marketingmaßnahmen im Einzelhandel unterscheiden sich deutlich von denen anderer Branchen. Die Kundenorientierung steht hier an oberster Stelle. Werden die richtigen Maßnahmen ergriffen, kann der Handel seine Umsätze deutlich steigern.

Zunächst sollte man sich überlegen, welche Zielgruppe man ansprechen will. Danach können die entsprechenden Maßnahmen festgelegt werden. So ist es beispielsweise sinnvoll, aktuelle Angebote zu platzieren und regelmäßig Werbung zu schalten. Auch ein professionelles Webdesign ist wichtig, um online präsent zu sein. Gut geeignet sind auch Rabattaktionen und Gewinnspiele.

1. Aktionen und Rabatte anbieten

Eine der einfachsten und wirksamsten Methoden, um Kunden in den Laden zu locken, ist es, Aktionen oder Rabatte anzubieten. Dies kann zum Beispiel in Form von Gutscheinen geschehen, die beim Kauf bestimmter Produkte eingelöst werden können. Oder es werden Preisnachlässe für bestimmte Produktgruppen gewährt.

2. Anzeigen

In der Regel ist es sinnvoll, Anzeigen in Tageszeitungen, Fachzeitschriften oder auch im Internet zu schalten. Hierbei sollte man die Zielgruppe genau definieren und entsprechende Kanäle auswählen. So erreicht man seine Kunden gezielt und spart Zeit und Geld. Außerdem können Anzeigen auch als Gutscheine genutzt werden, um den Besuch in einem Geschäft zu intensivieren.

3. Kundenstopper

Kundenstopper sind eine effektive Marketingmaßnahme, um Kunden im Einzelhandel anzusprechen. Sie sind in der Regel großformatige Werbeplakate, die neben dem Eingang oder an anderen prominenten Plätzen im Geschäft aufgestellt werden. Durch ihre Größe und auffällige Gestaltung fangen sie die Aufmerksamkeit der Kunden ein und weisen auf aktuelle Sonderangebote hin.

Sie sind eine gute Möglichkeit, um die Aufmerksamkeit der Kunden auf bestimmte Produkte oder Angebote zu lenken. Sie können aber auch dazu beitragen, das Gesamtauftreten des Ladens zu verbessern. Daher sollten Sie bei der Auswahl der richtigen Kundenstopper gut überlegen, wo dieser platziert wird.

3. Kundenbindungsprogramme

Kundenbindungsprogramme können dem Handel dabei helfen, seine Kunden besser kennenzulernen und an sich zu binden. Bei solchen Programmen sammeln die Kunden Punkte, indem sie bestimmte Produkte kaufen oder Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Die Punkte können dann später gegen Prämien oder Rabatte eingetauscht werden. Solche Programme lockern den Kaufprozess auf.