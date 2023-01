Langjährige Zusammenarbeit trägt regelmäßig Früchte: Kontinuität als Grundlage von Wachstum und Erfolg

(Advertorial) In der Verkaufsbranche sind die Beziehungen zwischen Produzenten und Händlern entscheidend. Die Produzenten müssen sich darauf verlassen, dass ihre Produkte den Kunden angemessen und attraktiv präsentiert werden. Händler brauchen hochwertige Waren, die Kunden anziehen und bestenfalls langfristig binden. Dementsprechend wichtig ist es, strategische Partnerschaften zu pflegen und an den richtigen Stellen zu investieren.

Beginn einer neuen Ära

1997 tritt die Auto Thomas Firmengruppe in eine neue Ära ein. Die Errichtung einer neuen Ausstellungshalle – eigens für die Marke Škoda – eröffnet willkommene Entwicklungsmöglichkeiten. Diese Investition lohnt sich. 25 Jahre nach dem Start der Partnerschaft ist klar: Der Bau markierte den Beginn einer Erfolgsgeschichte, die bis heute andauert.

Auf den Beginn der Kooperation folgten fruchtbare Jahre, in denen sich das Sortiment des Autoherstellers stetig erweiterte. Das Bonner Traditionsunternehmen passte sich an diese Entwicklungen an. 2015 bezog die Firma ein neues Grundstück in Bonn-Beuel. Der Grund: Die Kunden sollten ein noch attraktiveres Erlebnis haben, wenn sie sich für ein Automodell des langjährigen Partners interessierten.

Weiterentwicklung statt Stillstand

Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Zusammenarbeit gibt es neue Investitionen. Zwei neue Standorte bauen die Marke weiter aus. So bietet die Firmengruppe nun auch – ebenfalls in Beuel‑Pützchen – Škoda Plus Gebrauchtwagen und ein markenungebundenes SERVICE-CENTER an. Hinzu kommt der Ausbau des Standorts in Bad Honnef, an dem der Showroom neben Volkswagen speziell für Škoda umgebaut wurde.

Daniel Niemann ist der Geschäftsstellenleiter und verantwortlich für die Marke Škoda. Nach 25 Jahren auf verschiedenen Positionen kennt er sowohl den eigenen Arbeitgeber als auch den langfristigen Geschäftspartner bestens. Er weiß um die Bedeutung einer attraktiven Präsentation: „Entdecken Sie an unseren Standorten stets die aktuellen Modelle und lassen Sie sich rund um ihr Wunschfahrzeug von unserem Team informieren.“ Genauso wichtig ist aber der Service vor Ort. „Unsere jahrelange Erfahrung ist die Grundlage für eine fachgerechte Reparatur und Wartung. Mit der gleichen Akribie und Begeisterung kümmern wir uns auch um die Fahrzeuge unserer Kund*innen“, sagt Niemann.

Neue Geschäftsfelder

Der Servicegedanke spielt auch in anderen Geschäftsbereichen eine wichtige Rolle. Die Expansion der Firmengruppe beschränkt sich nicht auf eine einzelne Marke. Neben dem Verkauf von Škoda‑Gebrauchtwagen bietet der neue Standort in Beuel-Pützchen auch einen SAAB-Service-Stützpunkt. Zudem eröffnet hier die erste freie Werkstatt der Firmengruppe. Dieser neue Geschäftszweig soll das Unternehmen auch auf die Zukunft vorbereiten, neue Märkte erschließen und die Attraktivität für die Kunden erhöhen. „Wir reparieren in unserem SERVICE-CENTER Fahrzeuge aller Marken und Hersteller“, so Niemann weiter.