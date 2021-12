Kundengewinnung durch Sympathie – moderne Präsentation ist der Schlüssel

(Advertorial) Mit nur einem Lächeln Kunden gewinnen? Mit Sympathie sich einen Vorteil verschaffen und direkt beim Gegenüber punkten? Es funktioniert und Sie werden erstaunt sein, wie einfach es umgesetzt werden kann. Sie überzeugen nur mit Ihrer Ausstrahlung, ihrem Gesicht und einem perfekt in Szene gesetzten Auftritt. Die Magie der Fotografie hat sich im Laufe der Jahre nun auch auf die Businesswelt übertragen und zu Recht einen hohen Stellenwert eingenommen.

Die Fotografie als Mittel – die gehobene Kunst alles in Szene setzen zu können

Ob nun ein Produkt, eine Person, ein Geschäft oder auch nur eine Idee. Sie können mit dem richtigen Partner am Auslöser eine perfekte Darstellung übermitteln. Und das ohne aufwendige Präsentationen. Ein Foto und eine Beschreibung reichen vollkommen aus. Die heutige Werbefotografie ist der Schlüssel zum Erfolg. Vertrauen schaffen durch eine visuelle Botschaft, so werden heutzutage Kunden gewonnen.

Ein Foto aus professioneller Hand ist ein kleines Meisterwerk und erzählt fast immer eine Geschichte. Die Historie des Unternehmens, die Geschichte des Produkts oder erzählt über das Gesicht, das ausdrucksvoll ein Statement abgibt. Das Gefühl für die Situation und die Bedürfnisse des Kunden kennen, diese Kombination ist der Schlüssel zu einem Foto, das mehr sagt als tausend Broschüren.

Webauftritt, Flyer oder Zeitungsartikel – alles funktioniert mit einem Foto

Und dieses Foto sollte immer gut sein. Ob es nun für die Printmedien oder die digitale Welt genutzt wird. Die Fotografen haben im Moment der Aufnahme dank der digitalen Technik Hunderte von Möglichkeiten. Doch das fertige Fotoprodukt existiert nur einmal. Und das muss dann passen. Deswegen lautet hier die klare Empfehlung, es kann nur ein Profi genau diese Tatsache umsetzen.

Natürlich hat sich das Smartphone heutzutage zu einer wahren Multimediamaschine entwickelt. Und viele Fotos sind von einer beeindruckenden oberflächlichen Qualität. Doch das gilt nur für einen ersten groben Blick. Niemand wird mit einem Foto von einem Smartphone die Businesswelt erobern. Wer sich für Fotomaterial entscheidet, der sollte immer mit einem Profi zusammenarbeiten. Es lohnt sich definitiv.

Was ist möglich? Die eigene Businesswelt ins perfekte Licht rücken

Produktfotografie

Mitarbeiteraufnahmen

Industriefotografie

Eventfotografie

Bewegte Bilder und Werbefilme umsetzen

Luftaufnahmen

Eine komplette Kampagne fotografisch begleiten

Eine Dienstleistung bewerben

Die Zusammenarbeit zwischen Fotografen und Auftraggeber basiert auf Vertrauen und den nötigen Austausch von Informationen. Letztendlich bekommt der Kunde die höchstmögliche Qualitätsstufe geliefert. Und es sollen genau die Vorgaben getroffen werden, die auch vom Kunden gewünscht werden. Mit nur einem Foto, was verändern und neue Wege beschreiten? Es funktioniert, wenn es aus Profihand kommt. Allein die Bearbeitung im Anschluss an das Fotoshooting zeigt den professionellen Anspruch. Die Basis wird beim Shooting gelegt, doch die Bearbeitung geht eine Stufe weiter. So setzt sich genau Ihr Foto von den anderen ab. So funktioniert die moderne Businessfotografie heutzutage und der Erfolg ist mit Unterstützung von einer Profihand garantiert.