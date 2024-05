Künstliche Intelligenz: Die Zukunft der Suchmaschinenwerbung

Der zunehmende Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in der SEO bzw. SEA signalisiert einen markanten Trend hin zur Standardisierung von Methoden und Werkzeugen, die von einer wachsenden Zahl von Marketern adaptiert werden. Diese Entwicklung führt interessanterweise zu einer Homogenisierung der Inhalte. Das heißt im Umkehrschluss, es besteht zunehmend die Chance, sich mit Originalität und kreativen Ansätzen von Massen-SEO-Strategien der Konkurrenz abzuheben. Schließlich geht es im Kern darum, diese zu überholen und ein Top-Ranking zu erreichen.

Google-Suchergebnisse werden zunehmend irrelevanter

Bevendor et al. (2024) belegen aktuell auf Basis ihrer einjährigen Studie „Is Google Getting Worse?“, dass die Google-Suche immer irrelevantere Ergebnisse liefert, mit Top-Rankings, die eine geringe Qualität aufweisen. Suchmaschinen leben jedoch davon, dass sie ihren Besuchern hochwertige Qualität anbieten. SEO-Spam stellt somit im Kontext von KI-generierten Texten zunehmend eine große Herausforderung dar. Dieser Paradigmenwechsel wird die Landschaft der digitalen Werbung verwandeln und neue Möglichkeiten für Kreative und Innovatoren schaffen.

Suchmaschinen versus Chatbots

Zudem wird – laut der IT-Unternehmensberatung Gartner – bis 2026 das Suchvolumen in traditionellen Suchmaschinen (Google, Bing, Yandex, Baidu etc.) um 25 Prozent sinken, da KI-Chatbots und andere virtuelle Agenten immer mehr Marktanteile erlangen werden. Dies wird eine Verlagerung und Veränderung der Suchmaschinenwerbung zur Folge haben, was Unternehmen dazu zwingen wird, ihre Strategie für Marketingkanäle grundlegend zu überdenken.

KI-basierte Werkzeuge für SEO

KI-Werkzeuge revolutionieren die SEO-Welt, indem blitzschnell unzählige Keywords analysiert werden (z.B. ChatGPT, Scalenut, Keywordinsights.ai, Surfer SEO, Clearscope, Marketmuse, Frase.io etc.) sowie präzise und zielgerichtet Inhaltsstrategien formuliert werden. Onpage-Elemente werden werkzeuggestützt mit einer Effizienz erkannt und optimiert (z.B. mit Alli AI, Wordlift, Majestic, BuzzSumo, Cognitive SEO etc.), die manuell und mit traditionellen Werkzeugen kaum zu erreichen ist. Dies betrifft auch die Identifizierung von Offpage-Chancen (z.B. Scalenut, Postaga, Linkody, NinjaOutreach etc.). Wettbewerberseiten und Suchtrends werden dabei in Echtzeit analysiert und ermöglichen Marketern eine proaktive Anpassung, um damit ihren Wettbewerbern stets einen Schritt voraus zu sein.

Technologische Entwicklungen

KI wird die SEO mittelfristig tiefgreifend verändern. Suchen werden zunehmend außerhalb von Suchmaschinen stattfinden. Unternehmen werden vermehrt eigene KI-Frontends anbieten, die hochspezialisierte Nutzeranfragen bzw. Suchen über Sprach-KIs wie ChatGPT 4 bearbeiten werden, ergänzt durch exklusive Daten aus dem Unternehmens-Datawarehouse, die nicht im Internet verfügbar sind. Ein Fallbeispiel ist ein Verlag, der einen Chatbot anbietet, der auf ChatGPT 4 basiert und auf Hunderte von eigenen Fachartikeln, Zeitschriften und Büchern zurückgreift, was die Suchprozesse und SEO diversifiziert. Eine Technologie, die dies ermöglicht, ist die Retrieval Augmented Generation (RAG).

Fazit

Die Zukunft gehört den Mutigen, die aus dem Meer der Gleichförmigkeit herausragen können, während Googles Relevanz dahinschwindet. Die Integration von KI-Methoden und Praktiken in der SEO und der Suche im Allgemeinen wirft ethische Fragen auf und bedingt die Notwendigkeit von Regulierungen zum Datenschutz, zur Manipulation von Suchergebnissen und zur Verantwortung von KI-generierten Inhalten. Die Forschung und politische Willensbildung sollten diese Entwicklung interdisziplinär aufgreifen, um maximale Transparenz, Fairness und Verantwortlichkeit im Einsatz von KI-Technologien sicherzustellen.