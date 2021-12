Kraftvolle Präsentationen mit PowerPoint

(Advertorial) Jahre nach der offiziellen Markteinführung von PowerPoint stellt das Produkt von Microsoft immer noch die Marktmacht und beeindruckt Zuseher weltweit. Vom Schüler bis hin zum Vorstand lassen sich alle von den Präsentationen beeindrucken. Aber nicht jede PowerPoint Präsentation beeindruckt die Zuseher in gleichem Maße. Es gibt Tipps und Tricks, wie Sie eine Präsentation stark und kraftvoll aufbauen sollten. In diesem Artikel versuchen wir, Ihnen Tipps für eine bessere Präsentation zu geben.

Die Basis für eine gut aufgebaute Präsentation ist Vertrauen. Wenn Sie in ihrer PowerPoint Präsentation beim Gegenüber kein Vertrauen aufbauen können, dann wird diese auch ihr Ziel verfehlen. Man muss sich dazu vielleicht nur ein Bild vorstellen, wenn ein Sprecher auf einer Bühne nicht aufrecht steht.

Hilfe durch externe Dienstleister bzw. Dienstleistungsprodukte

Gerade wenn es um die richtige Technik geht, sollten Sie sich externe Hilfe beschaffen. Mit einem Dienstleister im PowerPoint Consulting können Sie ein professionelles Layout gestalten und die Aufbereitung von komplexen Themen für Ihre Kunden zusammenstellen. Denken Sie in diesem Zusammenhang zum Beispiel an eine wichtige Verkaufspräsentation, bei der Sie einen Geschäftsabschluss beim Kunden anstreben. Hier dürfen Sie sich keine Fehler erlauben. Es gibt keine zweite Chance und daher muss auch der erste Entwurf stimmig sein. Bei der Aufbereitung wichtiger und komplexer Themen hilft ihnen das Produkt bei der besseren Gestaltung wichtiger Themen.

Welche Vorteile können durch eine professionelle Präsentation erreicht werden

Eine Präsentation verfolgt bestimmte Ziele. Sie muss inhaltlich schlüssig sein und dadurch auch beim Gegenüber in Etappen bestimmte Ziele erreichen können. Achten Sie folglich beim Aufbau der Präsentation auch auf den chronologischen Aufbau jedes einzelnen Punktes. Insbesondere lassen sich Emotionen leichter und effizienter übertragen und dadurch Vertrauen beim Gegenüber schaffen. Außerdem können Sie ihre eigene Expertise besser darstellen und somit mit einer einzigen Folie unter Beweis stellen. Dazu muss jedoch die Präsentation so gestaltet sein, dass eine komplexe Materie auf einer einzigen Folie zusammengefasst dargestellt werden kann. Es soll eine Betonung auf die eigenen Werte gelegt werden. Man zeigt damit auch Emotionen beim Gegenüber, was empirisch betrachtet eine sehr hohe Trefferquote erlangt. Ein wichtiger Vorteil sollte auch noch Erwähnung finden. Es geht bei einer Präsentation immer darum, einen hohen Wiedererkennungsfaktor der Marke aufbauen zu können. Die Präsentation sollte dazu geeignet sein.