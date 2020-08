Kein Grund zur Sorge: Kleine Kinder, kleine Sorgen – große Kinder, große Sorgen

(Advertorial) Kommen auch Ihnen von Zeit zu Zeit Gedanken an Ihre Eltern, die mehr und mehr auf Ihre Hilfe oder die Hilfe verschiedener Dienstleister angewiesen sind? Wäre es nicht angenehm, wenn Ihre Eltern in einem sicheren Umfeld mit höchstem Komfort und schönen Momenten voller Geselligkeit leben könnten?

Das Wohnen in einer Seniorenresidenz greift genau das auf und bietet beides: Leben in unabhängiger, individueller Privatatmosphäre und ein Wohlfühlen in einem überaus freundlichen sozialen Umfeld. Im Vordergrund steht das sorgenfreie, komfortable Wohnen, ergänzt durch die Qualitäten eines Vier-Sterne-Hotels, wo Komfort und Service einen hohen Stellenwert haben.

Wie wäre es mit einer Ein- bis Drei-Zimmerwohnung mit Wintergarten oder Balkon und einem atemberaubenden Blick auf das Siebengebirge, den Rhein oder umgebende Parks?

Zur Unterstützung stehen Leistungen eines externen oder hauseigenen ambulanten Pflegedienstes bereit. In einigen Residenzen stehen Bewohnern mit einem sehr hohen Pflegebedarf entsprechend ausgestattete Wohnräume mit eigenen Terrassen in Pflegewohnbereichen zur Verfügung.

Zu den Gemeinschaftseinrichtungen zählen neben stilvoll eingerichteten Restaurants, u.a. auch Klubräume, Bibliotheken, Schwimmbäder sowie Boule- und Bocciabahnen und Aktiv-Treff. Vielseitige Gruppenangebote wie Gymnastik, Schwimmen, Denksport, Konzerte, Vorträge oder Theater- und Filmvorführungen oder Einkaufsfahrten bereichern das Leben der Senioren. Ein Friseursalon oder ein kleiner Kiosk runden das vielfältige Angebot ab.

Gehobene Residenzen, Wohnstifte oder Konzepte für Wohnen mit Service sind deutschland- bzw. europaweit an wunderschön gelegenen Orten, meist in zentraler Lage zu finden – für ein exklusives Domizil im Alter mit Wohlfühlgarantie.

Parkresidenz Bad Honnef GmbH

Am Spitzenbach 2

53604 Bad Honnef

www.parkresidenz-bad-honnef.de