Investitionssofortprogramm der Bundesregierung: Investitions-Booster – die neuen Steuergesetze

Am 11. Juli 2025 hat der Bundesrat dem Gesetzentwurf für ein steuerliches Investitionssofortprogramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland zugestimmt. Die Neuerungen betreffen vor allem GmbHs sowie Geschäftsführer und u.a. folgende Bereiche:

Degressive Absetzung für Abnutzung (AfA)

Für Anschaffungen vom 1. Juli 2025 bis 31. Dezember 2027 ist wieder eine degressive Abschreibung von bis zu 30 Prozent erlaubt. Das gilt für bewegliche abnutzbare Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, wie z.B. Maschinen, Fahrzeuge oder Büroausstattung. Immobilien und immaterielle Wirtschaftsgüter sind von der Neuregelung ausgeschlossen. Bei der degressiven Abschreibung wird jedes Jahr ein fester Prozentsatz vom Restwert abgeschrieben. Dieser Satz darf höchstens das Dreifache der linearen Abschreibung und maximal 30 Prozent betragen. Vorteilhaft ist das vor allem bei einer Nutzungsdauer ab vier Jahren. Zusätzliche Abschreibungen wegen besonderer Abnutzung sind dann nicht mehr erlaubt. Diese Maßnahme wird im Rahmen des sogenannten „Investitions-Boosters“ (§ 7 Abs. 2 EStG-E) umgesetzt.

Senkung der Körperschaftsteuer

Ab 2028 sinkt der Körperschaftsteuersatz jährlich um 1 Prozentpunkt – insgesamt um 5 Prozentpunkte bis 2032 (§ 23 Abs. 1 KStGE). Ab dann liegt die Körperschaftsteuer nur noch bei 10 Prozent. Das ist so im Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD vereinbart und Teil des Investitionssofortprogramms – zusammen mit der degressiven AfA. Durch den sinkenden Körperschaftsteuersatz sinkt auch der Solidaritätszuschlag. Insgesamt ergibt sich eine Entlastung von rund 5,3 Prozent.

Abschreibung für neu angeschaffte E-Fahrzeuge

Für E-Autos, E-Lastwagen, E-Busse sowie andere E-Nutzfahrzeuge, die zwischen dem 1. Juli 2025 und dem 31. Dezember 2027 angeschafft werden, gibt es eine neue Steuerregelung: Man darf die Kosten für das Fahrzeug in sechs Jahren abschreiben und somit jedes Jahr einen Teil der Kosten von der Steuerlast abziehen. Im Anschaffungsjahr beläuft sich die Abschreibung auf 75 Prozent, im zweiten Jahr beträgt diese 10 Prozent und in den folgenden vier Jahren sind es noch 5 Prozent, 5 Prozent, 3 Prozent und schließlich 2 Prozent. Zu beachten ist allerdings, dass diese Regelung nur dann gilt, wenn keine Sonderabschreibung genutzt wird (§ 7 Abs. 2a – neu – EStG).

Anhebung der Bruttolistenpreisgrenze bei der Dienstwagenbesteuerung

Wird ein betriebliches Fahrzeug auch privat genutzt, muss dieser Vorteil versteuert werden. Für E-Autos und Brennstoffzellenfahrzeuge gibt es jedoch einen steuerlichen Vorteil: Bei Anwendung der 1-Prozent-Regelung muss nur ein Viertel des Bruttolistenpreises angesetzt werden und bei der Fahrtenbuchregelung nur ein Viertel der tatsächlichen Anschaffungskosten. Dieser Vorteil galt bislang nur, wenn das Fahrzeug nicht mehr als 70.000 Euro gekostet hat. Dieser Betrag wurde jetzt auf 100.000 Euro erhöht und gilt für Fahrzeuge ohne CO2-Emissionen, die zwischen dem 1. Juli 2025 und dem 31. Dezember 2030 angeschafft werden (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 Nr. 3 und Satz 3 Nr. 3 EStG).

Ausweitung der Forschungszulage

Wenn Unternehmen ab dem Jahr 2026 Geld in Forschung investieren, können sie eine staatliche Forschungszulage beantragen. Für förderfähige Aufwendungen von bis zu 12 Millionen Euro pro Jahr gibt es vom Staat bis zu 3 Millionen Euro zurück. Kleinere und mittlere Unternehmen können im Zusammenhang mit dem Wachstumschancengesetz sogar bis zu 4,2 Millionen Euro pro Jahr beantragen. Die maximale Förderung für ein Projekt beträgt 15 Millionen Euro. Zudem gibt es weitere Pauschalen sowie eine Erhöhung des Stundenlohns bei Eigenleistung.

