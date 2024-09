Innovative Kooperation zur Stärkung des Mittelstands startet

Am 23. September 2024 gaben der THE GROW Entrepreneurs Club und die INU Innovative University den Beginn einer vielversprechenden Partnerschaft bekannt, die darauf abzielt, den deutschen Mittelstand mit neuen Konzepten für Personalentwicklung und Qualifizierung zu unterstützen. Im Zentrum dieser Zusammenarbeit steht das neu entwickelte „Work&Grow-4+1“-Modell, welches Unternehmen dabei hilft, flexible Arbeitszeitmodelle mit Weiterbildung zu kombinieren. Diese zukunftsorientierte Initiative wurde von dem CDU-Politiker Wolfgang Bosbach als Schirmherr begleitet.

Fokus auf innovative Personalentwicklung

Die Partnerschaft konzentriert sich darauf, mittelständischen Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen für die Personalentwicklung bereitzustellen. Ziel ist es, nicht nur die Mitarbeiterbindung und -qualifizierung zu verbessern, sondern auch die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu stärken. In diesem Kontext wurde eine eigene Akademie gegründet, die ab dem 1. Oktober 2024 mit einem breit gefächerten Bildungsangebot startet, darunter der „GROWpreneur-Bachelor“-Studiengang.

Das „Work&Grow-4+1“-Modell als zukunftsweisender Ansatz

Ein zentraler Bestandteil der Kooperation ist das „Work&Grow-4+1“-Modell, das den Beschäftigten ermöglicht, eine 4-Tage-Arbeitswoche mit einem zusätzlichen Weiterbildungstag zu kombinieren. Dieser innovative Ansatz schafft sowohl für Arbeitnehmer als auch für Unternehmen neue Perspektiven. Wolfgang Bosbach unterstrich die Vorteile dieses Systems: „Flexible Weiterbildungsangebote eröffnen interessante und notwendige Optionen zur Sicherung von Arbeitsplätzen, zur persönlichen Weiterentwicklung und damit auch zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen.“

Digitalisierung und Flexibilität als Kern des Konzeptes

Ein weiterer entscheidender Aspekt der Partnerschaft ist der hohe Grad an Digitalisierung, den die Bildungsangebote der THE GROW Akademie und der INU Innovative University aufweisen. Die Programme werden durch den Einsatz von KI-gestützten Lernplattformen und Apps unterstützt, die den Teilnehmern ein flexibles und interaktives Lernen ermöglichen. Prof. Dr. Marcus Pradel, Aufsichtsratsvorsitzender der INU, hob die Bedeutung dieser Flexibilität hervor, die Unternehmen und Arbeitnehmern passgenaue Weiterbildungslösungen bieten soll.

Nachhaltige Personalentwicklung zur Standortstärkung

In einer zunehmend digitalen Arbeitswelt wird lebenslanges Lernen immer wichtiger. Bernhard Schindler, CEO von THE GROW, betonte, dass Mitarbeiter das wertvollste Kapital eines Unternehmens sind und die Kooperation mit INU dazu beiträgt, dieses Kapital durch gezielte Bildungsangebote zu fördern. Prof. Dr. Hauke Müller-Späth, Mitbegründer der INU, unterstrich, dass praxisnahe Lerninhalte, die von Unternehmern und Wissenschaftlern gemeinsam entwickelt werden, den Wissenstransfer zwischen Hochschule und Unternehmen stärken und somit die Wettbewerbsfähigkeit des Mittelstands sichern.

Ausblick auf die Jobs der Zukunft

Die Zusammenarbeit setzt nicht nur auf die aktuelle Situation, sondern blickt auch in die Zukunft der Arbeitswelt. Schindler stellte die entscheidende Frage, ob heutige Jobs und Qualifikationen in einigen Jahren noch relevant sein werden, und wies darauf hin, dass das „Work&Grow-4+1“-Modell Unternehmen dabei hilft, sich zukunftssicher aufzustellen. „Daher müssen wir uns bereits heute mit den Herausforderungen von morgen beschäftigen und attraktive Rahmenbedingungen für die Gewinnung, Bindung und Qualifizierung von Mitarbeitern schaffen“, fügte Prof. Pradel hinzu.

Mit dem offiziellen Start am 1. Oktober 2024 verspricht die Kooperation zwischen THE GROW und der INU Innovative University, neue Maßstäbe in der Personalentwicklung zu setzen und einen entscheidenden Beitrag zur Sicherung des Wirtschaftsstandortes Deutschland zu leisten.