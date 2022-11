Inflation und Wachstumsstopp: Der Weg in die Rezession?

Interview

Der Russland-Ukraine-Krieg, unterbrochene Lieferketten und die Inflation haben derzeit starke Auswirkungen auf unsere Wirtschaft. In den USA ist die Rezession bereits eingetroffen. In einigen anderen Ländern stagniert die Wirtschaft und wächst nicht weiter an. Steht uns nun auch eine Rezession bevor? Jungunternehmer Asim Qajani klärt auf.

Herr Qajani, wir alle haben bereits die Teuerungsrate zu spüren bekommen. Wie stark belastet die Inflation die Wirtschaft zurzeit?

Die Inflation führt viele Unternehmen in finanzielle Engpässe. Im schlimmsten Fall kommt es zu Insolvenzen, wie uns gerade das aktuelle Beispiel Hakle zeigt. Aufgrund der hohen Energie- und Papierkosten kann sich das Unternehmen nicht länger auf dem Markt halten. Aller Wahrscheinlichkeit nach werden wir in naher Zukunft noch mehr solcher Insolvenzen erleben. Vor allem, wenn die Preise noch weiter ansteigen.

Die Corona-Pandemie hat sich negativ auf die Konjunktur ausgewirkt. Wann kann wieder mit einem gesteigerten Konsum gerechnet werden?

Eine Erholung der Devisen ist nach Ansicht von Experten in nächster Zeit nicht zu erwarten. Vor allem Menschen mit geringem Einkommen und die Mittelschicht konnten wegen Kurzarbeit und der stark gestiegenen Lebenshaltungskosten nicht sparen. Kredite und andere Verbindlichkeiten müssen bezahlt werden, um die Kosten überhaupt decken zu können. Wo nach der Corona-Politik und jetzt der Öl- und Gas-Krise sowie der Inflation und anderen Faktoren kein Geld mehr vorhanden ist, kann auch vorerst kein Geld mehr ausgegeben werden.

Der Ukrainekrieg verursacht zusätzliche Unsicherheiten. Inwieweit hat sich dies bereits auf die Wirtschaft ausgewirkt und wie schätzen Sie die weitere Entwicklung ein?

Der Ukrainekrieg beeinflusst die Wirtschaft. Am gravierendsten sind die Folgen für die Energiewirtschaft, denn die wirtschaftliche Abhängigkeit von Gas, Öl und Kohle haben viele Menschen und Unternehmen bei Kriegsausbruch gespürt. Der Krieg in der Ukraine könnte weltweit Hungersnöte und Volksaufstände auslösen.

In Deutschland antwortet die Regierung auf den dramatischen Anstieg der Energie- und Kraftstoffkosten mit umfassenden Hilfsaktionen. Geplant sind eine Energiepreispauschale, Senkung der Energieabgabe auf Kraftstoffe für drei Monate sowie Unterstützung für Familien und geringverdienende Personen. Auch günstige Monatstickets für den ÖPNV sowie Aktionen für mehr Energie-Effizienz sind geplant. Dies sind bereits gute Ansätze, doch würde eine Stundung von Krediten vielen Menschen im Moment mehr Luft verschaffen, bis sich der Markt erholt.

Mit welchen direkten Folgen müssen insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen aufgrund der gesenkten Konjunkturprognosen rechnen?

Es trifft immer die Kleinen. Wenn die Einkaufspreise und Unterhaltskosten immer teurer werden, muss z.B. das Hotel- und Gaststättengewerbe seine Preise erhöhen, was bei den Kunden, die sparen müssen, nicht gut ankommt. Viele Angestellte sind jetzt auf ihre Chefs für höhere Löhne angewiesen, weil Strom und Benzin wie so vieles andere praktisch unerschwinglich geworden ist.

Es scheint, als gäbe es kaum Erholung von Krisen. Welche Auswirkungen hat das auf Unternehmen und welche Strategien empfehlen Sie Führungskräften?

Staatliche Hilfen während der Corona-Pandemie haben die Firmenpleiten in Deutschland auf einem künstlich niedrigen Niveau gehalten. Doch für die kommenden Jahre rechnen Ökonomen wieder mit mehr großen Insolvenzen. Laut einer Studie des Kreditversicherers Allianz Trade muss in den kommenden Jahren mit anziehenden Pleitenzahlen gerechnet werden. Vor allem die Zahl der Großpleiten dürfte deutlich steigen. Schaffen Sie eine Kultur der Unterstützung! Die Krise macht deutlich, ob Sie und das Unternehmen ihre Hausaufgaben nicht nur wirtschaftlich, sondern auch emotional in guten Zeiten gemacht haben. Krisen können beim Einzelnen starke Ängste auslösen. Ein handlungsorientiertes Vorgehen bei der Lösungsfindung kann die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern deutlich stärken. Wenn Mitarbeiter integriert werden, sind sie an den Lösungen für Krisensituationen beteiligt. Es sind immer die Menschen, die Werte im Unternehmen schaffen.