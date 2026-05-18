Immobilienverwaltung für GmbH-Geschäftsführer: Checkliste zur WEG-Verwaltung

Wer als GmbH-Geschäftsführer Immobilien hält oder verwaltet, steht vor einer doppelten Verantwortung: kaufmännische Sorgfalt auf der einen Seite, wohnungseigentumsrechtliche Pflichten auf der anderen. Eine strukturierte WEG-Verwaltung Checkliste hilft dabei, den Überblick zu behalten und typische Fehler zu vermeiden. Denn gerade bei Eigentümergemeinschaften häufen sich die Aufgaben schnell: Jahresabrechnungen, Rücklagenplanung, Eigentümerversammlungen, Beschlussprotokolle. Wer hier nachlässig ist, riskiert nicht nur Ärger mit den Miteigentümern, sondern auch haftungsrechtliche Konsequenzen. Für GmbH-Geschäftsführer, die Immobilien im Betriebsvermögen halten oder über eine Immobilien-GmbH verwalten, kommt die gesellschaftsrechtliche Sorgfaltspflicht hinzu. Dieser Artikel gibt einen praxisnahen Überblick über die wesentlichen Aufgaben, typischen Stolperstellen und konkreten Handlungsempfehlungen, damit die Verwaltung von Wohnungseigentum professionell und rechtssicher aufgestellt ist.

WEG-Verwaltung und GmbH-Struktur: Was gehört zusammen?

Das Wohnungseigentumsgesetz regelt, wie Gemeinschaftseigentum verwaltet und finanziert wird. Für GmbH-Geschäftsführer ist dabei entscheidend, in welcher Eigenschaft sie auftreten: als Privatperson und Miteigentümer, als gesetzlicher Vertreter einer Eigentümergesellschaft oder als bestellter WEG-Verwalter im Sinne des Gesetzes.

Seit der WEG-Reform 2020 gelten deutlich schärfere Anforderungen an die Verwaltung. Der Verwalter muss zertifiziert sein, wenn er gewerblich tätig ist. Eigentümergemeinschaften haben einen Anspruch auf ordnungsgemäße Verwaltung, und Beschlüsse können gerichtlich angefochten werden. Wer eine GmbH nutzt, um Immobilien zu halten, muss sicherstellen, dass die gesellschaftsrechtliche Struktur mit den Pflichten aus dem WEG-Recht harmoniert.

Eine klare Trennung der Rollen ist dabei unerlässlich: Die GmbH als juristische Person kann Eigentümerin einer oder mehrerer Eigentumswohnungen sein. Sie nimmt dann an der Eigentümergemeinschaft teil, stimmte in Versammlungen ab und haftet für ausstehende Hausgelder. Der Geschäftsführer handelt dabei stets im Namen der Gesellschaft, nicht in eigenem Namen.

Die häufigsten Herausforderungen in der WEG-Verwaltung

Fehlende oder fehlerhafte Jahresabrechnungen

Die Jahresabrechnung ist das Herzstück der WEG-Verwaltung. Sie muss sämtliche Einnahmen und Ausgaben der Gemeinschaft transparent ausweisen, die Einzelabrechnungen für jede Einheit korrekt berechnen und den Wirtschaftsplan für das Folgejahr berücksichtigen. Fehler in der Abrechnung, ob methodisch oder rechnerisch, führen regelmäßig zu Beschlussanfechtungen und können die gesamte Eigentümerversammlung rechtlich angreifbar machen.

Für eine Immobilien-GmbH ist das besonders relevant: Wird eine fehlerhafte Abrechnung nicht rechtzeitig gerügt, entstehen wirtschaftliche Nachteile, die der Geschäftsführer möglicherweise zu vertreten hat.

Unzureichende Instandhaltungsrücklage

Die Erhaltungsrücklage sichert die langfristige Substanz des Gemeinschaftseigentums. Zu niedrig angesetzte Rücklagen führen entweder zu Sonderumlagen, die kurzfristig und oft schmerzhaft sind, oder zu einem schleichenden Wertverlust der Immobilie. Beide Szenarien wirken sich direkt auf die Bilanz einer Immobilien-GmbH aus.

Eine realistische Rücklagenplanung sollte sich am Alter und Zustand des Gebäudes orientieren, aktuelle Kostensteigerungen im Handwerk und Bauwesen einbeziehen und regelmäßig überprüft werden. Pauschale Faustformeln wie ein Euro pro Quadratmeter und Monat gelten oft als veraltet.

Beschlussmängel und Protokollfehler

Eigentümerversammlungen sind das zentrale Organ der WEG. Beschlüsse müssen ordnungsgemäß gefasst, protokolliert und in die Beschluss-Sammlung aufgenommen werden. Verfahrensfehler, etwa bei der Ladungsfrist, der Beschlussfähigkeit oder der Stimmenzählung, können zur Nichtigkeit oder Anfechtbarkeit von Beschlüssen führen.

Eine GmbH als Eigentümerin hat ein besonderes Interesse daran, dass Beschlüsse rechtssicher sind, weil fehlerhafte Beschlüsse im Zweifel auch ihre Investitionen betreffen, zum Beispiel bei Modernisierungsmaßnahmen oder der Bestellung eines neuen Verwalters.

Checkliste: WEG-Verwaltung strukturiert aufsetzen

Organisatorische Grundlagen

Eine solide WEG-Verwaltung beginnt mit klaren Zuständigkeiten und vollständigen Unterlagen. Folgende Punkte sollten jährlich geprüft werden:

Verwaltervertrag liegt schriftlich vor und ist auf aktuellem Stand

Zertifizierungsnachweis des Verwalters liegt vor (Pflicht seit Dezember 2023)

Gemeinschaftsordnung ist vollständig und aktuell

Beschluss-Sammlung wird laufend geführt und ist für alle Eigentümer zugänglich

Bankkonten laufen auf den Namen der Gemeinschaft, nicht des Verwalters

Für eine GmbH als Eigentümerin kommt hinzu: Die Vollmachten für Versammlungen müssen gesellschaftsrechtlich korrekt erteilt sein. Ein Geschäftsführer, der im Namen der GmbH abstimmt, benötigt keine gesonderte Eigentümervollmacht, sollte seine Vertretungsbefugnis aber auf Nachfrage dokumentieren können.

Finanzielle Kontrolle und Transparenz

Auf der Finanzseite sind regelmäßige Abstimmungen zwischen WEG-Buchführung und der Bilanz der GmbH notwendig. Laut professionellem Service für Hausverwaltung in Köln ist eine transparente Buchhaltung, die für alle Eigentümer nachvollziehbar ist, einer der wichtigsten Qualitätsmerkmale guter Verwaltung.

Konkret bedeutet das: Kontoauszüge der Gemeinschaft sollten quartalsweise geprüft werden, Hausgelder pünktlich eingezogen und Mahnwesen konsequent durchgeführt. Offene Posten einzelner Eigentümer belasten die Gemeinschaft als Ganzes und damit mittelbar auch die GmbH.

Instandhaltungsplanung und Dokumentation

Langfristige Instandhaltung setzt voraus, dass der Gebäudezustand systematisch erfasst wird. Ein Gebäudezustandsbericht, idealerweise von einem unabhängigen Sachverständigen erstellt, bildet die Grundlage für realistische Wirtschaftspläne. Geplante Maßnahmen sollten priorisiert und in einem Mehrjahresplan festgehalten werden.

Für die GmbH ist die Dokumentation auch steuerlich relevant: Erhaltungsaufwendungen und Herstellungskosten sind unterschiedlich zu behandeln. Eine lückenlose Belegdokumentation schützt vor Nachforderungen durch das Finanzamt.

Praktische Umsetzung: So gelingt professionelle WEG-Verwaltung

Eine gut aufgestellte WEG-Verwaltung läuft nicht von allein. GmbH-Geschäftsführer sollten mindestens einmal jährlich eine strukturierte Prüfung aller relevanten Bereiche vornehmen, am besten vor der Eigentümerversammlung.

Dabei empfiehlt sich folgendes Vorgehen: Zunächst werden alle Finanzdaten des abgelaufenen Jahres zusammengestellt und mit dem Wirtschaftsplan abgeglichen. Abweichungen werden begründet und für die Versammlung aufbereitet. Dann folgt die Prüfung des Gebäudezustands, idealerweise mit einem Rundgang oder einem Bericht des Hausmeisters. Offene Mängel werden dokumentiert und priorisiert.

Im nächsten Schritt wird der Wirtschaftsplan für das kommende Jahr aufgestellt. Er sollte realistisch sein und Preissteigerungen berücksichtigen. Gleichzeitig wird die Höhe der Rücklage überprüft und gegebenenfalls angepasst.

Schließlich wird die Eigentümerversammlung vorbereitet: Tagesordnung, Einladungsfristen (mindestens drei Wochen), Beschlussvorschläge und Stimmrechtsnachweise. Nach der Versammlung müssen Beschlüsse innerhalb angemessener Frist protokolliert und in die Beschluss-Sammlung aufgenommen werden.

Wer diese Schritte systematisch abarbeitet, reduziert das Risiko von Fehlern erheblich und stellt sicher, dass die Gemeinschaft handlungsfähig bleibt.

Häufig gestellte Fragen

Muss eine GmbH als WEG-Eigentümer Hausgeld zahlen?

Ja. Eine GmbH, die Eigentümerin einer Eigentumswohnung ist, ist wie jede andere Eigentümerin zur Zahlung des Hausgelds verpflichtet. Das Hausgeld deckt die laufenden Bewirtschaftungskosten sowie den Anteil an der Erhaltungsrücklage ab. Nichtzahlung berechtigt die Gemeinschaft zur Klage und im äußersten Fall zur Zwangsvollstreckung.

Wer darf bei der Eigentümerversammlung für eine GmbH abstimmen?

Für eine GmbH stimmt deren gesetzlicher Vertreter ab, in der Regel der Geschäftsführer. Dieser muss keine zusätzliche Vollmacht vorlegen, solange seine Vertretungsbefugnis aus dem Handelsregister ersichtlich ist. Alternativ kann ein bevollmächtigter Dritter auftreten, der dann eine schriftliche Vollmacht benötigt.

Was passiert, wenn der WEG-Verwalter seine Pflichten verletzt?

Bei Pflichtverletzungen des Verwalters haben die Eigentümer mehrere Möglichkeiten: Sie können den Verwalter abberufen, Schadensersatz fordern oder gerichtlich vorgehen. Für eine Immobilien-GmbH ist dabei wichtig, Ansprüche fristgerecht geltend zu machen, da Verjährungsfristen gelten. Präventiv hilft ein gut ausgehandelter Verwaltervertrag mit klaren Leistungspflichten und Haftungsregelungen.