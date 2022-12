Hotel-TV Anlagen für Geschäftskunden – Warum immer mehr Hotelmanager auf dieses Thema setzen

Investitionen in Hotelanlagen sind keine Seltenheit, um den Gast mit Servicequalität zu beeindrucken bzw. bei ihm zu punkten. In den letzten Jahren ist auch die Konkurrenz stark gewachsen, weshalb Hotelanlagen gezwungen waren, zu investieren. Vor allem in die Ausstattung der Hotelzimmer wurde in den vergangenen Jahren sehr viel Geld investiert. Gerade bei Geschäftskunden ist es unheimlich wichtig, dass diese eine perfekt ausgestattete Infrastruktur vorfinden können. Dazu gehören etwa Dinge, wie zum Beispiel WIFI-Internet, ein Flat-TV System oder ein komplettes TV Informationssystem. Insbesondere für Geschäftskunden ist es wichtig, dass diese sich auf ihrem Hotelzimmer nach einem geschäftigen Alltag zur Ruhe setzen können. Meist werden im Anschluss noch Geschäftsunterlagen durchgegangen oder ein Protokoll geschrieben.

Geschäftskunden schätzen einen zusätzlichen Komfort

Natürlich ist es für Geschäftskunden auch von immenser Bedeutung, dass diese sich umfassend über das Tagesgeschehen informieren können. Wenn folglich Hotelmanager innerhalb des Jahres mehrere Investitionsschübe in diese Infrastruktur andenken, dann ist das keine Seltenheit mehr. Immer mehr Manager sehen sich indirekt aufgrund des steigenden Konkurrenzdrucks dazu gezwungen und setzen folglich auch diese Maßnahmen um. Daher stehen jährlich die bestehenden technischen Systeme auf dem Prüfstand und es befinden sich auch die Hotel-TV Anlagen darunter. Nachdem nun in den letzten Jahren alle Hotelzimmer mit Flatscreens ausgestattet worden sind, geht man nun daran, auch umfassende Informationssysteme für den Gast anzubieten. Es gibt natürlich viele gute Gründe, warum sich Hotel Manager heute für die Anschaffung umfassender Hotel-TV Systeme entscheiden.

Warum Hotel-TV Systeme für den Gast von Mehrwert sind

Die Technologie verspricht Fortschritt und setzt einen neuen Maßstab im Zeitgeist. Diese Zeichensetzung wird durch den Gast honoriert. Zusätzlich zur bereits integrierten Flat-Screen-Technologie gibt es für den Gast immer bezahlbarere Systeme die auch den entsprechenden Leistungsstandard gewährleisten können. Moderne Hotel-TV-Systeme lassen sich einfach installieren und bieten dem Gast ein sehr hohes Maß an Komfort. Außerdem sind sie für den Gast leicht zu bedienen. Diese Kombination verleiht dem Gast eine Position, wo dieser auch bereit ist, für einen Service Geld auszugeben. Weiters hat der klassische Hotelfernseher als Informationstool beim Gast ausgedient. Gerade Geschäftsreisende nutzen daher bevorzugt moderne Hotel-TV Systeme. Außerdem können Filme sehr leicht heruntergeladen werden.