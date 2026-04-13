Die Haftung des GmbH-Geschäftsführers gehört zu den komplexesten Themen des deutschen Unternehmensrechts – und der Bereich Arbeitsschutz ist dabei besonders tückisch. Wer eine GmbH führt, haftet nicht nur gegenüber der Gesellschaft, sondern unter bestimmten Umständen auch persönlich für Verstöße gegen arbeitsschutzrechtliche Vorschriften. Das Risiko reicht von Bußgeldern über Schadensersatzforderungen bis hin zu strafrechtlichen Konsequenzen. Für die Haftung des GmbH-Geschäftsführers gilt: Unwissenheit schützt nicht vor Strafe. Wer die gesetzlichen Pflichten im Bereich Arbeitssicherheit nicht kennt oder delegiert, ohne dies ordnungsgemäß zu dokumentieren, setzt sich erheblichen persönlichen Risiken aus. Dieser Artikel vergleicht die wichtigsten Haftungsebenen, zeigt typische Fehlerquellen auf und gibt eine strukturierte Übersicht darüber, welche Maßnahmen Geschäftsführer ergreifen müssen, um ihre persönliche Haftung wirksam zu begrenzen.

Überblick: Warum Arbeitsschutz zur persönlichen Chefsache wird

Arbeitsschutz ist in Deutschland gesetzlich verpflichtend – und die Verantwortung dafür liegt primär beim Arbeitgeber. Bei einer GmbH ist das der Geschäftsführer. Das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften sowie zahlreiche branchenspezifische Regelungen bilden ein dichtes Normengefüge, das Geschäftsführer aktiv umsetzen müssen.

Entscheidend ist, dass die Pflichten aus dem Arbeitsschutz nicht automatisch auf Mitarbeiter oder Stabsstellen übertragen werden. Eine wirksame Delegation setzt klare schriftliche Beauftragungen, nachgewiesene Qualifikationen der beauftragten Personen und ein funktionierendes Kontrollsystem voraus. Fehlt eines dieser Elemente, bleibt die Haftung beim Geschäftsführer – auch dann, wenn er operativ gar nicht involviert war.

Hinzu kommt: Mit steigender Unternehmensgröße wächst die Komplexität der Pflichten. Ab einer bestimmten Beschäftigtenzahl sind Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit zwingend einzubeziehen. Wer diese Anforderungen ignoriert, riskiert nicht nur Bußgelder, sondern öffnet im Schadensfall Tür und Tor für persönliche Haftungsansprüche.

Zivilrechtliche Haftung: Wenn Schadensersatz den Geschäftsführer trifft

Haftung gegenüber der GmbH selbst

Nach § 43 GmbHG haften Geschäftsführer der Gesellschaft gegenüber für jeden Schaden, der durch eine Verletzung ihrer Sorgfaltspflichten entsteht. Kommt es zu einem Arbeitsunfall, weil der Geschäftsführer Schutzmaßnahmen nicht angeordnet, Gefährdungsbeurteilungen nicht erstellt oder Unterweisungen unterlassen hat, kann die GmbH Regress nehmen. Das gilt insbesondere dann, wenn die Berufsgenossenschaft Leistungen erbringt und anschließend Rückforderungsansprüche geltend macht.

Die Haftung gegenüber der eigenen Gesellschaft ist in der Praxis unterschätzt. Gesellschafter können auch nach dem Ausscheiden des Geschäftsführers noch Ansprüche geltend machen – die Verjährungsfrist beträgt fünf Jahre. Ein lückenhaftes Arbeitsschutzsystem kann so zu einer finanziellen Zeitbombe werden.

Haftung gegenüber Dritten und Behörden

Gegenüber geschädigten Arbeitnehmern haftet grundsätzlich die GmbH als Arbeitgeber. Allerdings kann der Geschäftsführer persönlich in Anspruch genommen werden, wenn ihm grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz nachgewiesen wird. Besonders heikel: Im Bereich der gesetzlichen Unfallversicherung können Berufsgenossenschaften bei vorsätzlichen Verstößen direkt gegen den Geschäftsführer vorgehen.

Aufsichtsbehörden wie die Gewerbeaufsicht oder das Amt für Arbeitsschutz können Bußgelder gegen den Geschäftsführer persönlich verhängen. Diese Sanktionen treffen nicht die GmbH, sondern die natürliche Person – unabhängig davon, wie groß das Unternehmen ist oder welche internen Strukturen existieren.

Strafrechtliche Haftung: Körperverletzung durch Unterlassen

Fahrlässige Körperverletzung und fahrlässige Tötung

Im schlimmsten Fall mündet ein Arbeitsunfall in ein Strafverfahren. Wenn ein Beschäftigter aufgrund mangelhafter Schutzmaßnahmen verletzt wird oder ums Leben kommt, kann dem Geschäftsführer fahrlässige Körperverletzung (§ 229 StGB) oder fahrlässige Tötung (§ 222 StGB) vorgeworfen werden. Maßgeblich ist dabei die sogenannte Garantenstellung: Wer als Geschäftsführer die Pflicht hat, Gefahren abzuwenden, haftet strafrechtlich, wenn er diese Pflicht verletzt.

Die Staatsanwaltschaft prüft in solchen Fällen systematisch, ob Gefährdungsbeurteilungen vorlagen, ob Unterweisungen dokumentiert wurden und ob Schutzausrüstung bereitgestellt wurde. Fehlende Dokumente werden regelmäßig als Beweis für organisatorisches Versagen gewertet.

Ordnungswidrigkeiten und deren Eskalationspotenzial

Unterhalb der strafrechtlichen Schwelle drohen Ordnungswidrigkeiten nach dem Arbeitsschutzgesetz oder der Arbeitsstättenverordnung. Bußgelder von bis zu 25.000 Euro je Verstoß sind möglich. Bei wiederholten Verstößen oder bei Nichtbefolgung behördlicher Anordnungen steigt das Bußgeld erheblich. Außerdem können Behörden den Betrieb oder einzelne Arbeitsabläufe einstellen – mit unmittelbaren wirtschaftlichen Folgen für das Unternehmen.

Wichtig ist die Eskalationslogik: Eine Ordnungswidrigkeit, die unbeachtet bleibt, kann im Falle eines Unfalls als Indiz für bewusstes Inkaufnehmen von Gefahren gewertet werden – und damit den Weg zum Strafrecht ebnen.

Sozialversicherungsrechtliche und berufsgenossenschaftliche Haftung

Beitragsrechtliche Konsequenzen

Berufsgenossenschaften erheben Beiträge auf Basis des Gefährdungsgrades und der Unfallhäufigkeit. Unternehmen mit einer schlechten Arbeitsschutzpraxis zahlen dauerhaft höhere Prämien. Wer strukturelle Mängel nicht behebt, sieht sich mit einer kontinuierlich steigenden Beitragslast konfrontiert – ein indirekter, aber spürbarer finanzieller Druck.

Rückgriffsansprüche der Berufsgenossenschaft

Hat die Berufsgenossenschaft Leistungen für einen Arbeitsunfall erbracht, kann sie unter bestimmten Voraussetzungen Regress beim Unternehmen nehmen. Bei vorsätzlichen Verstößen gegen Unfallverhütungsvorschriften ist sogar ein direkter Rückgriff auf den Geschäftsführer persönlich möglich. Laut Arbeitssicherheit in Stuttgart können professionelle Fachkräfte für Arbeitssicherheit dabei helfen, genau solche Haftungslücken frühzeitig zu identifizieren und zu schließen.

Vergleichstabelle: Haftungsebenen im Überblick

Haftungsebene Grundlage Adressat Typische Sanktion Zivilrecht (intern) § 43 GmbHG Gesellschaft vs. Geschäftsführer Schadensersatz, Regress Zivilrecht (extern) Deliktsrecht Geschädigter Arbeitnehmer Schmerzensgeld, Schadensersatz Strafrecht § 229, § 222 StGB Staatsanwalt-

schaft Geldstrafe, Freiheitsstrafe Ordnungswidrig-keiten ArbSchG, ArbStättV Behörden Bußgeld bis 25.000 € je Verstoß Berufsgenossen-schaft SGB VII BG vs. Unternehmen/GF Beitrags-

erhöhung , Regress

Expertenbewertung: So minimieren Geschäftsführer ihr persönliches Risiko

Die entscheidende Erkenntnis für Geschäftsführer lautet: Arbeitsschutz ist keine administrative Nebenpflicht, sondern ein aktives Risikomanagementinstrument. Wer die folgenden Kernpflichten systematisch erfüllt, reduziert sein persönliches Haftungsrisiko erheblich:

Erstens ist die Gefährdungsbeurteilung nach § 5 ArbSchG das Fundament jedes rechtssicheren Arbeitsschutzsystems. Sie muss schriftlich vorliegen, regelmäßig aktualisiert werden und alle Tätigkeitsbereiche abdecken. Fehlende oder veraltete Beurteilungen sind das häufigste Manko bei behördlichen Kontrollen.

Zweitens muss die Übertragung von Unternehmerpflichten auf Führungskräfte oder Beauftragte schriftlich und nachweisbar erfolgen. Die beauftragten Personen müssen fachlich geeignet und ausdrücklich informiert sein. Mündliche Absprachen reichen nicht aus.

Drittens ist die lückenlose Dokumentation aller Unterweisungen, Prüfprotokolle und Sicherheitsbegehungen im Streitfall oft das entscheidende Mittel, das zwischen Verurteilung und Freispruch – oder zwischen Regress und Freistellung – liegt.

Viertens empfiehlt es sich, externe Fachkräfte für Arbeitssicherheit oder Betriebsärzte einzubinden, wenn das interne Know-how nicht ausreicht. Diese Experten kennen die aktuellen Vorschriften, begleiten Betriebsbegehungen und stellen sicher, dass alle gesetzlichen Anforderungen erfüllt sind. Für Geschäftsführer, die das Thema strukturiert angehen wollen, ist die Zusammenarbeit mit spezialisierten Dienstleistern eine bewährte Strategie zur dauerhaften Haftungsminimierung.

Häufig gestellte Fragen

Kann ein GmbH-Geschäftsführer seine Arbeitsschutzpflichten vollständig delegieren?

Eine vollständige Delegation ist möglich, aber anspruchsvoll. Sie setzt eine schriftliche Beauftragung, die nachgewiesene Qualifikation der beauftragten Person und ein funktionierendes Kontrollsystem voraus. Fehlt eines dieser Elemente, bleibt die Residualverantwortung beim Geschäftsführer. Eine Überprüfungspflicht kann nie vollständig übertragen werden.

Ab wann muss eine GmbH eine Fachkraft für Arbeitssicherheit bestellen?

Grundsätzlich besteht diese Pflicht für jeden Arbeitgeber nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG), unabhängig von der Unternehmensgröße. Art und Umfang der Betreuung richten sich nach der Beschäftigtenzahl und dem Gefährdungspotenzial. Bei kleinen Unternehmen kann unter bestimmten Voraussetzungen das sogenannte Unternehmermodell der Berufsgenossenschaft eine Alternative sein.

Welche Dokumente sind im Schadensfall für den Geschäftsführer besonders wichtig?

Im Schadensfall sind vor allem die aktuellen Gefährdungsbeurteilungen, die Unterweisungsnachweise der betroffenen Mitarbeitenden, Prüfprotokolle für Arbeitsmittel sowie die schriftlichen Beauftragungsurkunden für Sicherheitsbeauftragte entscheidend. Diese Dokumente belegen, dass der Geschäftsführer seinen Organisationspflichten nachgekommen ist, und können eine persönliche Haftung abwenden oder zumindest erheblich reduzieren.